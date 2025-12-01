Elecciones en Honduras: el efecto sorpresa de Donald Trump que impulsó a un candidato presidencial especial

Embed

Honduras gira a la derecha, no importa el triunfador

En las elecciones presidenciales celebradas el domingo 30 de noviembre en Honduras, los datos oficiales dan como puntero al candidato conservador Nasry Asfura, del derechista Partido Nacional de Honduras (PN), con aproximadamente 41 % de los votos contabilizados. Pero en un escrutinio marcado por la lentitud, nadie puede proclamarse vencedor. Su principal rival, Salvador Nasralla, por el centrista Partido Liberal de Honduras (PL), acumula cerca del 39 %. Por lo que el resultado puede cambiar en cualquier momento.

Lo que sí está descartado es que el oficialismo pueda retener el gobierno. La sucesora elegida por la presidente, Xiomara Castro, es la gran derrotada. La oficialista Rixi Moncada, del gobernante partido Libertad y Refundación (LIBRE), apenas llega al 20 %.

Este panorama representa un fuerte revés para el oficialismo, que desde 2022 gobierna el país y aspiraba a continuar con su proyecto político mediante la continuidad de LIBRE. El hecho de que Moncada quede lejos en el escrutinio - y que los dos principales lugares sean ocupados por fuerzas conservadoras- indica una clara pérdida de apoyo popular. Detrás del fenómeno meramente local, aparece la proyección de la figura de Donald Trump.

El presidente republicano, en este segundo mandato no pierde ocasión de repetir su consigna de hacer grande nuevamente a los Estados Unidos. Lo hace con una agresiva política comercial proteccionista, con presencia en todos los conflictos del mundo y con una disputa a China por la influencia en América Latina.

Es por eso que este resultado preliminar, más allá de quién triunfe, cobra especial relevancia por la intervención -altamente visible- del presidente de Donald Trump, quien públicamente respaldó a Asfura unas jornadas antes del comicio. Ese respaldo, sumado a sus amenazas de condicionar la ayuda estadounidense en caso de derrota del candidato pro-Trump, introdujo una presión externa sobre la elección sin precedentes en la reciente historia hondureña.

La posible victoria de Asfura implica un giro hacia la derecha, una reconfiguración del mapa político y un eventual alejamiento del rumbo iniciado por LIBRE tras la gestión de Xiomara Castro. Para muchos analistas, este resultado anticipa cambios profundos en políticas de seguridad, relaciones exteriores y posiblemente un nuevo alineamiento con Washington. Tal vez más atenuado, pero lo mismo puede decirse si el vencedor, finalmente, es Nasrala.

El conteo oficial sigue en curso, los resultados definitivos aún no han sido proclamados y la tensión política y social se mantiene en alza, dado que desde el oficialismo - sin chances - ya se anticipan cuestionamientos al escrutinio.

elecciones en Honduras Escrutinio lento en Honduras en la elección presidencial. (foto: A24.com)

Quién es el candidato de Donald Trump

Nasry Juan Asfura Zablah es un empresario y político hondureño que se convirtió en una de las figuras más influyentes del último tramo de la vida política de Honduras y, tras las últimas elecciones, aparece como el principal protagonista del giro a la derecha en el país. Nacido en Tegucigalpa en 1958, de familia de origen árabe-palestino, construyó su carrera desde el sector privado antes de saltar a la política, especialmente vinculado a la obra pública y al desarrollo inmobiliario.

Su ascenso se consolidó dentro del Partido Nacional, una de las fuerzas históricas de Honduras, con un perfil marcado por la gestión pragmática, el discurso de orden y seguridad, y la promesa de reactivar la economía mediante inversión en infraestructura. Todos elementos que lo emparentan o acercan a la Casa Blanca.

Entre 2014 y 2022 fue alcalde de Tegucigalpa, etapa en la que impulsó un ambicioso programa de pavimentación, obras viales y modernización urbana que se transformó en su principal carta de presentación electoral. Esa gestión le permitió construir una imagen de “hombre del hacer”, una marca que explotó a escala nacional.

elecciones en honduras los tres primeros Asfura lidera el lento escrutinio en Honduras. Segundo está otro empresario, Nasrala. La candidata oficialista no tiene chances. Honduras, gira a la derecha. (Foto: A24.com)

Pero su figura no estuvo exenta de controversias. Organismos de control y sectores de la oposición denunciaron irregularidades administrativas durante su gestión municipal, aunque Asfura siempre negó acusaciones de corrupción y sostuvo que su nombre fue utilizado con fines políticos. Pese a esos señalamientos, logró mantenerse como una figura competitiva, con respaldo en sectores empresariales y estructuras territoriales consolidadas.

En campaña, se presentó como un dirigente “antipolarización”, con la promesa de terminar con lo que definió como “el experimento ideológico” del oficialismo. Su discurso combinó promesas de seguridad dura contra el crimen organizado, reducción de impuestos y una política exterior alineada con Washington. Una clara devolución a las preferencias expresadas públicamente por el mandatario estadounidense.

Hoy, convertido en virtual ganador, Nasry Asfura queda posicionado como el rostro visible del retorno conservador en Honduras. Otro pías de la región que gira hacia la derecha. Otro gobierno que dejará de respaldar tanto al matrimonio Ortega en Nicaragua como a Nicolás Maduro en Venezuela.

Lo mismo puede decirse si, pese a lo que marca una apretada proyección, Nasrala lograra arrebatarle la victoria electoral. Uno u otro, marcan un claro giro para Honduras. Y más aislamiento para el líder bolivariano.