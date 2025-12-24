Le robó las llaves del auto a su tía, chocó contra un árbol y dejó dos heridos: la insólita explicación

La pelea familia y la insólita causa del choque

Tras el siniestro, el conductor fue demorado por la Policía de la Ciudad. Minutos después, familiares del joven llegaron al lugar y lo increparon al confirmar que había tomado el auto sin autorización, luego de sustraerle las llaves a su tía.

Durante la intervención policial, el joven dio una explicación llamativa sobre el motivo del choque y aseguró que perdió el control del vehículo al intentar esquivar a un gato negro que se le cruzó en la calzada.

Personal del SAME y de la Policía de la Ciudad trabajó en el lugar. El conductor fue liberado horas más tarde, mientras que las personas heridas se encuentran fuera de peligro.

El terrible accidente en Santiago del Estero

Un violento choque frontal ocurrió este lunes en la Ruta Nacional 9, a la altura de Chañar Pozo, en la provincia de Santiago del Estero, y dejó un saldo de al menos cinco personas fallecidas y tres heridas de gravedad.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Voyage y una camioneta Toyota Hilux, alrededor de las 13 de este lunes. El impacto se produjo en el kilómetro 1195 de la RN 9, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 57, en un tramo donde la circulación estaba habilitada mediante un bypass, que implica que solo la banquina estaba abierta en ambos sentidos.

En el Volkswagen Voyage se trasladaban cinco ocupantes, mientras que en la Toyota Hilux viajaban tres personas. Tras la colisión, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la intervención de personal policial, bomberos y equipos médicos.

La escena fue de extrema gravedad, con víctimas sobre la calzada y el tránsito parcialmente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y rescate. En el lugar trabajaron peritos de Criminalística y Bomberos Voluntarios para reconstruir la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades.

Las autoridades confirmaron la muerte de cinco personas y señalaron que otras tres resultaron con lesiones de consideración. Los heridos fueron trasladados de urgencia al CIS Termas de Río Hondo, donde quedaron internados bajo observación médica.

Hasta el momento, no se difundieron oficialmente las identidades de las víctimas ni de los conductores involucrados. Desde la Policía indicaron que las causas del accidente continúan bajo investigación y que ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos al momento del impacto.

La Ruta Nacional 9, que conecta la ciudad de Santiago del Estero con Termas de Río Hondo, permaneció con restricciones durante varias horas, mientras los equipos de emergencia continuaban con las pericias y las tareas para normalizar la circulación.

Quiénes son las víctimas fatales

Pablo Ovejero, de 57 años, conductor del Volkswagen Voyage, domiciliado en Villa Balnearia.

Ramón Marcelo Bulacio, de 64 años, domiciliado en Villa Balnearia.

Arnaldo Andrés Alderete, de 32 años, con domicilio en Brea Puñuna, departamento Río Hondo.

Liliana Fernández Álvarez, de 29 años, domiciliada en Chañar Pozo de Abajo, hallada sin vida en el interior del automóvil.

Una menor de edad, cuya identidad aún es materia de verificación oficial, tratándose de Sofía Martina Veliz (10) o Luna Valentina Veliz (8), ambas con domicilio en Ostende, provincia de Buenos Aires.