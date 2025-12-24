Le robó las llaves del auto a su tía, chocó contra un árbol y dejó dos heridos: la insólita explicación
El joven de 20 años se llevó el vehículo sin permiso, salió con cuatro amigos y terminó impactando contra un árbol en Nueva Pompeya.
Un joven de 20 años robó las llaves del auto a su tía, salió a dar una vuelta con cuatro amigos y chocó contra un árbol en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Como consecuencia del impacto, dos mujeres resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital, mientras que el conductor quedó demorado.
El choque ocurrió durante la mañana en la intersección de Amancio Alcorta y Diógenes Laborda, donde un Chevrolet Corsa Classic negro impactó de frente contra un árbol por motivos que aún se investigan. El vehículo sufrió importantes daños en la trompa, el parabrisas quedó astillado y se activaron los airbags.
En el auto viajaban cinco personas, tres hombres y dos mujeres. Las jóvenes fueron quienes se llevaron la peor parte y recibieron asistencia del SAME en el lugar. Una de ellas, que iba en el asiento del acompañante, intentó amortiguar el golpe con la mano y sufrió lesiones en la cabeza y el torso, por lo que fue trasladada al Hospital Penna con politraumatismos.
La pelea familia y la insólita causa del choque
Tras el siniestro, el conductor fue demorado por la Policía de la Ciudad. Minutos después, familiares del joven llegaron al lugar y lo increparon al confirmar que había tomado el auto sin autorización, luego de sustraerle las llaves a su tía.
Durante la intervención policial, el joven dio una explicación llamativa sobre el motivo del choque y aseguró que perdió el control del vehículo al intentar esquivar a un gato negro que se le cruzó en la calzada.
Personal del SAME y de la Policía de la Ciudad trabajó en el lugar. El conductor fue liberado horas más tarde, mientras que las personas heridas se encuentran fuera de peligro.
