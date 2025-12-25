Manipulaba un arma en la mesa de Navidad, se le escapó un tiro y quedó internado en grave estado

Una chica de 12 años baleada en la cabeza

Una menor de 12 años permanece internada en estado crítico tras haber sido alcanzada por una bala perdida durante la madrugada del jueves de Navidad en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. El episodio ocurrió mientras la familia celebraba la Nochebuena y generó profunda preocupación en el barrio.

El hecho se registró cerca de las 2 de la mañana, cuando el proyectil impactó en la cabeza de la niña por motivos que aún están bajo investigación. Hasta el momento no se logró determinar desde dónde se efectuó el disparo.

Tras resultar herida, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, debido a la gravedad de su cuadro, alrededor de las 6 fue derivada a la Clínica de la Trinidad, donde quedó internada en la unidad de terapia intensiva. Según pudo saber A24, el impacto de bala tiene orificio de entrada pero no de salida.

La niña de 12 permanece estable dentro del cuadro crítico y los médicos esperan la evolución en las primeras horas para determinar la gravedad del caso. Los familiares aguardan el parte médico para tener más precisiones del cuadro.

Las autoridades no brindaron información oficial sobre el origen del disparo, aunque se presume que podría haberse tratado de un tiro realizado al aire durante los festejos navideños, una práctica reiteradamente advertida por su alto nivel de peligrosidad.