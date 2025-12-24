Intento de robo en Quilmes: un bombero de la Policía de la Ciudad mató a dos delincuentes

La mujer cayó gravemente herida en el lugar y murió minutos después. Su cómplice logró escapar a pie, aunque testigos advirtieron que se desplazaba con dificultad. Un operativo policial permitió hallarlo a pocas cuadras, desplomado en la vía pública, donde se constató su fallecimiento.

En la escena quedó la motocicleta utilizada por los asaltantes, una Honda Wave que no presentaba impedimentos legales. Personal del SAME confirmó la muerte de la sospechosa en el lugar, mientras que la Policía Científica trabajó en el relevamiento de pruebas.

La causa quedó en manos de la UFI N°2 del Departamento Judicial Quilmes. El fiscal Javier Barrera ordenó el secuestro del arma del bombero y del rodado de los delincuentes, además de tomarle declaración al efectivo, quien sostuvo que actuó para defender su vida. Hasta el momento, no se difundieron las identidades ni los antecedentes de las personas fallecidas.

Otro episodio en Mar del Plata

El episodio ocurrido en Quilmes no fue el único caso de legítima defensa registrado en las últimas horas. En Mar del Plata, un comerciante mató a dos delincuentes que ingresaron armados a robar a su almacén durante la noche del martes.

El hecho se produjo alrededor de las 22.45 en un local del barrio San José, ubicado en la esquina de 20 de Septiembre y Quintana. Según la reconstrucción del caso, dos sospechosos llegaron en una motocicleta, entraron al comercio y amenazaron al dueño, un hombre de 48 años.

kiosko robo mar del plata

Ante la situación, el almacenero tomó una pistola Bersa calibre .380 plus con tenencia vencida y efectuó al menos cuatro disparos contra los asaltantes. Uno de ellos logró huir herido, pero cayó sin vida a pocos metros del negocio. El otro quedó tendido dentro del local y murió en el lugar.

Personal policial que intervino en la escena secuestró un arma de fuego hallada junto a uno de los delincuentes, una Bersa TPR calibre 9 milímetros con una vaina trabada, que habría sido robada.

Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y el material fue incorporado a la causa, que quedó en manos de la Justicia para determinar las responsabilidades correspondientes.