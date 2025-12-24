El pedido especial del Papa León XIV al mundo para esta Navidad
El Santo Pontífice manifestó su preocupación por la continuidad de los conflictos armados, con referencias puntuales a la guerra entre Rusia y Ucrania, y a la situación humanitaria en la Franja de Gaza.
El pedido especial de Papa León XIV para esta Navidad
El Papa León XIV pidió públicamente una tregua global de 24 horas con motivo de la celebración de la Navidad y expresó su “gran tristeza” ante el aparente rechazo de Rusia a esa solicitud. El mensaje fue pronunciado durante un diálogo con periodistas, en el que el Santo Pontífice insistió en la necesidad de detener los conflictos armados al menos por un día, en el marco de la festividad cristiana.
“Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador”, declaró el Papa, al reiterar una solicitud que ya había formulado en ocasiones anteriores y que apunta a generar un gesto simbólico de distensión en los principales escenarios de guerra.
En ese contexto, León XIV afirmó que una de las situaciones que más le causan tristeza es que “aparentemente Rusia ha rechazado la petición de una tregua de Navidad”.
Aun así, el Pontífice sostuvo su pedido y expresó su deseo de que se pueda avanzar en una pausa humanitaria a nivel global. “Ojalá nos escuchen para que haya 24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo”, agregó.
El llamado del Vaticano y el foco en los conflictos armados
El pedido del Papa se produce en un contexto internacional marcado por la continuidad de conflictos armados en distintas regiones, con especial atención puesta en la guerra entre Rusia y Ucrania y en la crisis humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza.
Durante su diálogo con la prensa, León XIV subrayó el sentido simbólico de la Navidad como una oportunidad para promover el cese de la violencia, incluso de manera temporal. La solicitud del Vaticano apunta a que las partes involucradas en los conflictos puedan suspender las hostilidades durante al menos un día, permitiendo un respiro humanitario y un mensaje de paz a nivel mundial.
El Papa remarcó que su llamado está dirigido a “todas las personas de buena voluntad”, sin distinción de credos ni nacionalidades, y se enmarca en una tradición histórica de pedidos de tregua durante fechas religiosas significativas.
Aunque reconoció que la propuesta no fue aceptada por el Kremlin, León XIV evitó profundizar en cuestiones diplomáticas y se concentró en reiterar el mensaje central de su convocatoria, vinculada a la paz y al valor humanitario de la Navidad.
La situación en Gaza y el mensaje humanitario
En el mismo intercambio con periodistas, el Papa también se refirió a la situación en la Franja de Gaza. Recordó que, días atrás, la parroquia de la Santísima Trinidad, la única Iglesia Católica presente en ese territorio, recibió la visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa.
León XIV señaló que pudo mantener comunicación con el párroco de esa comunidad, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, quien le transmitió detalles sobre la compleja realidad que atraviesan los habitantes de la zona.
“Están intentando organizar la Navidad aunque la situación es muy precaria”, explicó el Papa, al describir el esfuerzo de la comunidad local por mantener las celebraciones religiosas en medio del conflicto.
En ese sentido, el pontífice expresó su esperanza de que se mantengan los acuerdos vinculados a la paz y a la asistencia humanitaria en la región. “Ojalá siga el acuerdo para la paz”, sostuvo, al remarcar la necesidad de garantizar condiciones mínimas para la población civil.
Al finalizar su visita de tres días a la Franja de Gaza, el cardenal Pierbattista Pizzaballa brindó declaraciones a medios del Vaticano en las que describió el escenario actual. Según relató, los problemas estructurales persisten en la región y afectan de manera directa a la vida cotidiana de los habitantes.
“Casas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos. La población vive en extrema pobreza, rodeada de alcantarillas y basura, pero al mismo tiempo, anhela reconstruir sus vidas”, afirmó el patriarca latino de Jerusalén, al dar cuenta del impacto prolongado del conflicto.