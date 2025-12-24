El pedido especial del Papa León XIV al mundo para esta Navidad

el Papa León XIV

El llamado del Vaticano y el foco en los conflictos armados

El pedido del Papa se produce en un contexto internacional marcado por la continuidad de conflictos armados en distintas regiones, con especial atención puesta en la guerra entre Rusia y Ucrania y en la crisis humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza.

Durante su diálogo con la prensa, León XIV subrayó el sentido simbólico de la Navidad como una oportunidad para promover el cese de la violencia, incluso de manera temporal. La solicitud del Vaticano apunta a que las partes involucradas en los conflictos puedan suspender las hostilidades durante al menos un día, permitiendo un respiro humanitario y un mensaje de paz a nivel mundial.

El Papa remarcó que su llamado está dirigido a “todas las personas de buena voluntad”, sin distinción de credos ni nacionalidades, y se enmarca en una tradición histórica de pedidos de tregua durante fechas religiosas significativas.

Aunque reconoció que la propuesta no fue aceptada por el Kremlin, León XIV evitó profundizar en cuestiones diplomáticas y se concentró en reiterar el mensaje central de su convocatoria, vinculada a la paz y al valor humanitario de la Navidad.

PAPA LEON GUERRA.jpg

La situación en Gaza y el mensaje humanitario

En el mismo intercambio con periodistas, el Papa también se refirió a la situación en la Franja de Gaza. Recordó que, días atrás, la parroquia de la Santísima Trinidad, la única Iglesia Católica presente en ese territorio, recibió la visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa.

León XIV señaló que pudo mantener comunicación con el párroco de esa comunidad, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, quien le transmitió detalles sobre la compleja realidad que atraviesan los habitantes de la zona.

“Están intentando organizar la Navidad aunque la situación es muy precaria”, explicó el Papa, al describir el esfuerzo de la comunidad local por mantener las celebraciones religiosas en medio del conflicto.

En ese sentido, el pontífice expresó su esperanza de que se mantengan los acuerdos vinculados a la paz y a la asistencia humanitaria en la región. “Ojalá siga el acuerdo para la paz”, sostuvo, al remarcar la necesidad de garantizar condiciones mínimas para la población civil.

Al finalizar su visita de tres días a la Franja de Gaza, el cardenal Pierbattista Pizzaballa brindó declaraciones a medios del Vaticano en las que describió el escenario actual. Según relató, los problemas estructurales persisten en la región y afectan de manera directa a la vida cotidiana de los habitantes.

“Casas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos. La población vive en extrema pobreza, rodeada de alcantarillas y basura, pero al mismo tiempo, anhela reconstruir sus vidas”, afirmó el patriarca latino de Jerusalén, al dar cuenta del impacto prolongado del conflicto.