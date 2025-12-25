La llamativa actitud de Mauro Icardi al compartir las fotos de la primera Navidad con La China Suárez

casa Mauro Icardi - alfombra personalizada

Pero lo llamativo de todo esto es que ni Mauro Icardi se fotografió con los hijos de la China ni con nadie de su familia, y la actriz tampoco se fotografió con las hijas del futbolista, o al menos no lo hicieron público desde sus redes. Sin duda, un detalle no menor teniendo en cuenta los dichos de Wanda Nara durante todo este año asegurando que las nenas no se llevaban bien con los hijos de la ex Casi Ángeles.

casa Mauro Icardi - Navidad 2025

Claro que otra de las especulaciones que rápidamente que tomó fuerza en el mundo virtual se refirió a una cuestión de prudencia por parte de Mauro y Eugenia para no generar ningún tipo de provocación con sus respectivas exparejas, en pos de por fin comportarse adulta y sensatamente, sin chicanas de ningún tipo. ¿Será?

China Suárez 3

China Suárez 1

Mauro Icardi y China Suárez-Navidad 2025 1

Cuál fue la polémica maniobra de Wanda Nara contra Mauro Icardi al tener que entregarle a sus hijas

La llegada de Mauro Icardi a la Argentina en la antesala de las Fiestas no pasó inadvertida y volvió a encender la polémica alrededor de su conflictiva relación con Wanda Nara. El futbolista aterrizó en Buenos Aires con la intención de pasar la Navidad junto a sus hijas, Isabella y Francesca, pero el reencuentro generó un incómodo momento para el futbolista. Se trató de una jugada que muchos calificaron como provocadora por parte de la mediática.

Si bien el acuerdo judicial estaba claro y establecía que el delantero del Galatasaray debía retirar a las niñas el pasado 22 de diciembre a las 11 de la mañana, un imprevisto alteró la hoja de ruta. El vuelo privado en el que Icardi regresó al país junto a la China Suárez sufrió una demora y eso modificó los tiempos pactados, algo que rápidamente fue aprovechado por Wanda para mover sus fichas.

Según trascendió, Nara tenía todo listo para que sus hijas se reencontraran con su papá y aguardaba en el Chateau Libertador. Sin embargo, ante el retraso del futbolista, la conductora se vio obligada a retirarse porque debía cumplir con su compromiso laboral en los estudios de Telefe, donde graba MasterChef Celebrity. Lejos de tratarse de una simple reorganización, la situación derivó en un gesto que no pasó desapercibido.

En lugar de esperar o buscar una alternativa neutral, Wanda decidió que fuera su actual pareja, Martín Migueles, quien quedara a cargo de entregarles las niñas a Icardi. La información fue revelada este miércoles en Intrusos (América TV), donde Karina Iavícoli contó sin rodeos que “quien les entregó las nenas a Mauro fue Migueles”. La sorpresa fue inmediata en el panel y Paula Varela no dudó en opinar que “se lo hizo a propósito Wanda”, calificando la maniobra como “tremendo”.

En medio del debate, Iavícoli deslizó que Icardi y el novio de su ex “tendrán que haberse saludado en algún momento”, una imagen que generó incomodidad solo de imaginarla. Marcela Tauro, visiblemente impactada, aseguró no poder creer lo ocurrido, mientras Adrián Pallares aportó un dato clave del pasado reciente: “Mauro había presentado un recurso diciendo que no le gustaba que Migueles tocara a las nenas. Como padre de las chicas dijo ‘no me gusta’”.

La discusión siguió escalando cuando Varela analizó la escena y lanzó filosa: “Ella se tenía que ir a grabar MasterChef, pero mirá qué justo pedirle al chongo, novio, amante lo que sea…”. Por su parte, Tauro cerró con una reflexión contundente: “A mí me parece que es buena madre, pero tanto meter un chongo en su casa todo el tiempo… porque ya metió a L-Gante y ahora a éste”.

De esta manera, una vez más Wanda e Icardi lograron que un simple trámite familiar se convierta en un nuevo capítulo de alto voltaje mediático.