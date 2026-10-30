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El irónico posteo de la China Ansa tras su cruce con Santi Maratea en PH: "Además de pasarla joya..."

La China Ansa sorprendió con un llamativo mensaje en sus redes sociales tras el escándalo por su fuerte cruce con Santi Maratea en PH: Podemos Hablar.

30 oct 2026, 17:50
El irónico posteo de la China Ansa tras su cruce con Santi Maratea en PH: Además de pasarla joya...

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La China Ansa reapareció en las redes sociales con llamativos mensajes tras su enfrentamiento con Santi Maratea en PH: Podemos Hablar (Telefe) y en medio de los rumores de infidelidad con Pablo Migliore que surgieron a partir de los dichos de Nora Colosimo en LAM (América TV).

En lugar de pronunciarse abiertamente sobre lo ocurrido en el programa conducido por Andy Kusnetzoff, Ansa recurrió a su cuenta de Instagram para compartir distintos momentos de su participación este 29 de octubre en MasterChef Celebrity (Telefe). Sin embargo, una de las frases que eligió para acompañar las imágenes despertó suspicacias por el tono irónico con el que hizo referencia a su paso por el programa de Andy.

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"A nadie le importa, pero COCINÉ ayer, además de pasarla joya en PH", escribió la periodista sobre una fotografía en la que se la observa sonriente y luciendo el característico delantal del reality gastronómico.

La publicación no fue la única. La China también mostró otras postales de su experiencia en las cocinas más famosas del país, donde aprovechó para bromear sobre su desempeño en la competencia y las dificultades que enfrenta para continuar en carrera.

En una de las imágenes, en la que aparece celebrando con los brazos en alto, lanzó: "No me afecta ir nuevamente a la eliminación". Luego, junto a una fotografía en la que exhibió una de sus preparaciones, sumó otra expresión que llamó la atención: "CON CALMA".

Por último, la periodista apeló al humor y recordó una conocida frase de Marcela Tinayre que se convirtió en meme. Mientras se la veía concentrada en la elaboración de uno de sus platos, escribió: "Mirá, Silvia, yo voy a ir", cerrando así una serie de publicaciones en las que prefirió mostrarse distendida pese a las polémicas que la rodean.

Cómo fue el cruce entre la China Ansa y Pablo Migliore en MasterChef

En medio de los rumores de un supuesto romance entre la China Ansa y Pablo Migliore, que surgieron a partir de los dichos de Nora Colosimo sobre un presunto beso, ambos protagonizaron un llamativo intercambio en MasterChef Celebrity (Telefe).

Si bien el programa fue grabado semanas antes de que estallara la polémica, el cruce que se vio durante la emisión del jueves 29 de octubre llamó la atención. Todo comenzó cuando la periodista se quejó por la cantidad de ingredientes que tenía a disposición el exarquero para preparar su plato.

En ese momento, Wanda Nara intervino y le sugirió: "China, dale una mano a Migliore". Sin embargo, Ansa respondió con ironía: "Tiene todo servido".

Pero el intercambio no terminó ahí. "Pablo, te odio", lanzó la periodista entre risas. Sorprendido, Migliore retrucó: "¿Yo qué tengo que ver, amiga?". Lejos de dar marcha atrás, la China insistió: "No sé, te odio".

Así, lo que parecía una simple broma entre compañeros cobró otra dimensión tras las versiones que comenzaron a circular sobre un supuesto acercamiento sentimental entre ambos.

     

 

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