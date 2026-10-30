El irónico posteo de la China Ansa tras su cruce con Santi Maratea en PH: "Además de pasarla joya..."

En una de las imágenes, en la que aparece celebrando con los brazos en alto, lanzó: "No me afecta ir nuevamente a la eliminación". Luego, junto a una fotografía en la que exhibió una de sus preparaciones, sumó otra expresión que llamó la atención: "CON CALMA".

Por último, la periodista apeló al humor y recordó una conocida frase de Marcela Tinayre que se convirtió en meme. Mientras se la veía concentrada en la elaboración de uno de sus platos, escribió: "Mirá, Silvia, yo voy a ir", cerrando así una serie de publicaciones en las que prefirió mostrarse distendida pese a las polémicas que la rodean.

Cómo fue el cruce entre la China Ansa y Pablo Migliore en MasterChef

En medio de los rumores de un supuesto romance entre la China Ansa y Pablo Migliore, que surgieron a partir de los dichos de Nora Colosimo sobre un presunto beso, ambos protagonizaron un llamativo intercambio en MasterChef Celebrity (Telefe).

Si bien el programa fue grabado semanas antes de que estallara la polémica, el cruce que se vio durante la emisión del jueves 29 de octubre llamó la atención. Todo comenzó cuando la periodista se quejó por la cantidad de ingredientes que tenía a disposición el exarquero para preparar su plato.

En ese momento, Wanda Nara intervino y le sugirió: "China, dale una mano a Migliore". Sin embargo, Ansa respondió con ironía: "Tiene todo servido".

Pero el intercambio no terminó ahí. "Pablo, te odio", lanzó la periodista entre risas. Sorprendido, Migliore retrucó: "¿Yo qué tengo que ver, amiga?". Lejos de dar marcha atrás, la China insistió: "No sé, te odio".

Así, lo que parecía una simple broma entre compañeros cobró otra dimensión tras las versiones que comenzaron a circular sobre un supuesto acercamiento sentimental entre ambos.