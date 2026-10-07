En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Argentina
Candidatos
Carrera por la Secretaría General de la ONU

El argentino Rafael Grossi avanzó al segundo lugar en la carrera para ser secretario general de la ONU

El diplomático obtuvo seis votos para “alentar”, siete para “desalentar” y dos “sin opinión”. Rebeca Grynspan volvió a quedar primera, aunque perdió apoyos, mientras ningún candidato consiguió todavía despejar el escenario de mayorías y eventuales vetos.

El argentino Grossi se mantiene entre los candidatos con más respaldo para dirigir la ONU. (Foto: Reuters)

El argentino Grossi se mantiene entre los candidatos con más respaldo para dirigir la ONU. (Foto: Reuters)
Leé también Rafael Grossi pidió una ONU "más activa" ante el avance de conflictos globales
Rafael Mariano Grossi, candidato al puesto de próximo Secretario General de la  ONU. 

El argentino, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), reunió seis votos de “alentar”, siete de “desalentar” y dos “sin opinión”, según varios medios.

Aunque perdió dos apoyos respecto de la votación del 29 de septiembre, Grossi avanzó un puesto en la clasificación debido a la caída más marcada de otros candidatos. En su entorno destacaron que el diplomático consiguió mantenerse en carrera pese a las variaciones registradas en las distintas rondas.

El argentino había obtenido ocho votos favorables y siete negativos en el cuarto sondeo. Antes, en la tercera ronda, había reunido cinco apoyos.

El diplomático obtuvo seis votos para “alentar”, siete para “desalentar” y dos “sin opinión”. (Foto: archivo)

El diplomático obtuvo seis votos para “alentar”, siete para “desalentar” y dos “sin opinión”. (Foto: archivo)

Grynspan conserva el liderazgo

Rebeca Grynspan volvió a ocupar el primer lugar en la quinta ronda, aunque también retrocedió en cantidad de respaldos. La costarricense obtuvo nueve votos favorables, seis negativos y ningún voto sin opinión, después de haber alcanzado 10 apoyos, tres rechazos y dos votos sin opinión en la ronda anterior.

La disputa por el segundo puesto también cambió respecto del sondeo anterior. Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, había compartido esa posición con Grossi el 29 de septiembre, pero en la quinta votación pasó de ocho votos favorables a cinco y recibió nueve rechazos.

Rebeca Grynspan ocupó el primer lugar en la quinta ronda, aunque también retrocedió en cantidad de respaldos. (Foto: Reuters)

Rebeca Grynspan ocupó el primer lugar en la quinta ronda, aunque también retrocedió en cantidad de respaldos. (Foto: Reuters)

Macky Sall, de Senegal, también consiguió cinco apoyos. María Fernanda Espinosa, de España, y Olara Otunnu, de Uganda, reunieron tres votos favorables cada uno. Ivonne A-Baki, de Ecuador, no obtuvo apoyos.

El resultado volvió a dejar en evidencia la falta de un candidato capaz de alcanzar una mayoría amplia y, al mismo tiempo, evitar un eventual rechazo de alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Cómo se define al próximo secretario general

El mecanismo de elección establece que el candidato debe conseguir al menos nueve votos favorables entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad. Además, ninguno de los cinco miembros permanentes puede ejercer su poder de veto.

Esos cinco países son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Los diez miembros no permanentes del organismo son Bahréin, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, República Democrática del Congo y Somalia.

Rafael Grossi es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. (Foto: archivo)

Rafael Grossi es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. (Foto: archivo)

La candidatura argentina

Grossi fue postulado por la Argentina para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas y suceder a Guterres, cuyo segundo mandato concluirá el 31 de diciembre.

Una vez que el Consejo de Seguridad alcance un acuerdo sobre un candidato, deberá elevar su recomendación a la Asamblea General. Ese órgano será el encargado de formalizar la designación del próximo secretario general.

En pocas palabras

  • Rafael Grossi: Avanzó al segundo lugar en la carrera por la secretaría general de la ONU.
  • Rebeca Grynspan: Mantuvo el liderazgo, aunque perdió apoyos en la votación del Consejo de Seguridad.
  • Proceso de elección: Ningún candidato ha alcanzado aún los nueve votos necesarios para evitar vetos.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Argentina Candidatos ONU
Notas relacionadas
Pablo Quirno pidió reformar la ONU y respaldó la candidatura de Rafael Grossi
El argentino Rafael Grossi quedó tercero en la carrera para ser el próximo secretario general de la ONU
Día del Guardaparque Nacional: por qué se celebra el 9 de octubre en Argentina

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar