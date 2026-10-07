El argentino Rafael Grossi avanzó al segundo lugar en la carrera para ser secretario general de la ONU

El diplomático obtuvo seis votos para “alentar”, siete para “desalentar” y dos “sin opinión”. (Foto: archivo)

Grynspan conserva el liderazgo

Rebeca Grynspan volvió a ocupar el primer lugar en la quinta ronda, aunque también retrocedió en cantidad de respaldos. La costarricense obtuvo nueve votos favorables, seis negativos y ningún voto sin opinión, después de haber alcanzado 10 apoyos, tres rechazos y dos votos sin opinión en la ronda anterior.

La disputa por el segundo puesto también cambió respecto del sondeo anterior. Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, había compartido esa posición con Grossi el 29 de septiembre, pero en la quinta votación pasó de ocho votos favorables a cinco y recibió nueve rechazos.

Rebeca Grynspan ocupó el primer lugar en la quinta ronda, aunque también retrocedió en cantidad de respaldos. (Foto: Reuters)

Macky Sall, de Senegal, también consiguió cinco apoyos. María Fernanda Espinosa, de España, y Olara Otunnu, de Uganda, reunieron tres votos favorables cada uno. Ivonne A-Baki, de Ecuador, no obtuvo apoyos.

El resultado volvió a dejar en evidencia la falta de un candidato capaz de alcanzar una mayoría amplia y, al mismo tiempo, evitar un eventual rechazo de alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Cómo se define al próximo secretario general

El mecanismo de elección establece que el candidato debe conseguir al menos nueve votos favorables entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad. Además, ninguno de los cinco miembros permanentes puede ejercer su poder de veto.

Esos cinco países son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Los diez miembros no permanentes del organismo son Bahréin, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, República Democrática del Congo y Somalia.

Rafael Grossi es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. (Foto: archivo)

La candidatura argentina

Grossi fue postulado por la Argentina para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas y suceder a Guterres, cuyo segundo mandato concluirá el 31 de diciembre.

Una vez que el Consejo de Seguridad alcance un acuerdo sobre un candidato, deberá elevar su recomendación a la Asamblea General. Ese órgano será el encargado de formalizar la designación del próximo secretario general.