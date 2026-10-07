El argentino Rafael Grossi avanzó al segundo lugar en la carrera para ser secretario general de la ONU

Rafael Grossi quedó segundo en el quinto sondeo informal realizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para definir al sucesor de António Guterres, cuyo segundo mandato finalizará el 31 de diciembre.
El diplomático obtuvo seis votos para “alentar”, siete para “desalentar” y dos “sin opinión”. Rebeca Grynspan volvió a quedar primera, aunque perdió apoyos, mientras ningún candidato consiguió todavía despejar el escenario de mayorías y eventuales vetos.
El argentino Grossi se mantiene entre los candidatos con más respaldo para dirigir la ONU. (Foto: Reuters)
Rafael Grossi quedó segundo en el quinto sondeo informal realizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para definir al sucesor de António Guterres, cuyo segundo mandato finalizará el 31 de diciembre.
El argentino, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), reunió seis votos de “alentar”, siete de “desalentar” y dos “sin opinión”, según varios medios.
Aunque perdió dos apoyos respecto de la votación del 29 de septiembre, Grossi avanzó un puesto en la clasificación debido a la caída más marcada de otros candidatos. En su entorno destacaron que el diplomático consiguió mantenerse en carrera pese a las variaciones registradas en las distintas rondas.
El argentino había obtenido ocho votos favorables y siete negativos en el cuarto sondeo. Antes, en la tercera ronda, había reunido cinco apoyos.
Rebeca Grynspan volvió a ocupar el primer lugar en la quinta ronda, aunque también retrocedió en cantidad de respaldos. La costarricense obtuvo nueve votos favorables, seis negativos y ningún voto sin opinión, después de haber alcanzado 10 apoyos, tres rechazos y dos votos sin opinión en la ronda anterior.
La disputa por el segundo puesto también cambió respecto del sondeo anterior. Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, había compartido esa posición con Grossi el 29 de septiembre, pero en la quinta votación pasó de ocho votos favorables a cinco y recibió nueve rechazos.
Macky Sall, de Senegal, también consiguió cinco apoyos. María Fernanda Espinosa, de España, y Olara Otunnu, de Uganda, reunieron tres votos favorables cada uno. Ivonne A-Baki, de Ecuador, no obtuvo apoyos.
El resultado volvió a dejar en evidencia la falta de un candidato capaz de alcanzar una mayoría amplia y, al mismo tiempo, evitar un eventual rechazo de alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
El mecanismo de elección establece que el candidato debe conseguir al menos nueve votos favorables entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad. Además, ninguno de los cinco miembros permanentes puede ejercer su poder de veto.
Esos cinco países son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.
Los diez miembros no permanentes del organismo son Bahréin, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, República Democrática del Congo y Somalia.
Grossi fue postulado por la Argentina para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas y suceder a Guterres, cuyo segundo mandato concluirá el 31 de diciembre.
Una vez que el Consejo de Seguridad alcance un acuerdo sobre un candidato, deberá elevar su recomendación a la Asamblea General. Ese órgano será el encargado de formalizar la designación del próximo secretario general.