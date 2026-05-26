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CONSEJO DE SEGURIDAD

Pablo Quirno pidió reformar la ONU y respaldó la candidatura de Rafael Grossi

El canciller argentino expuso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y apoyó a Grossi para conducir la Secretaría General.

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photoEl canciller Pablo Quirno durante su participación en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas﻿ (Foto: ONU)

photoEl canciller Pablo Quirno durante su participación en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas﻿ (Foto: ONU)

El canciller Pablo Quirno participó el martes del Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York y defendió la postura del Gobierno argentino sobre la necesidad de reformar los organismos multilaterales. Durante su exposición, también respaldó la candidatura de Rafael Grossi para la Secretaría General de la ONU.

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El funcionario sostuvo que la organización internacional necesita “recuperar propósito, capacidad de reacción y una brújula moral que vuelva a poner a la vida, la libertad y la propiedad en el centro de la convivencia internacional”.

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En línea con el discurso impulsado por el presidente Javier Milei, Quirno cuestionó el funcionamiento actual de las estructuras multilaterales y afirmó que “las estructuras que se desconectan de la realidad caminan hacia la irrelevancia”.

“Por eso el mundo ya no tiene tiempo para burocracias eternas ni agendas alejadas de las prioridades de los Estados”, agregó el canciller durante su intervención ante el máximo órgano de seguridad de Naciones Unidas.

Quirno también aseguró que “las instituciones no se reforman por inercia” y consideró que los cambios dependen de la decisión política de los países miembros.

Consejo de Seguridad de la ONU
El canciller participó del Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. (Foto: archivo)

El canciller participó del Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. (Foto: archivo)

“Se transforman cuando los Estados tienen la voluntad de expresar con claridad lo que durante demasiado tiempo se ha evitado decir”, sostuvo.

El apoyo a Rafael Grossi

En ese marco, reclamó una reforma del Consejo de Seguridad y manifestó el respaldo formal del Gobierno argentino a Rafael Grossi como candidato a conducir Naciones Unidas.

Rafael Grossi
Rafael Grossi es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica y su candidatura fue presentada oficialmente por Argentina. (Foto: ONU)

Rafael Grossi es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica y su candidatura fue presentada oficialmente por Argentina. (Foto: ONU)

El canciller destacó que “la solvencia técnica y vocación de resultados representan exactamente el liderazgo que este tiempo exige”.

Grossi es un diplomático con más de 40 años de carrera, reelecto como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en 2023 y reconocido por su trabajo en favor del uso pacífico de la energía nuclear. Su candidatura fue presentada oficialmente por Argentina.

Es el primer latinoamericano en dirigir el OIEA e ingresó al servicio exterior argentino en 1985. Desde entonces ha ocupado cargos clave en organismos multilaterales, con una reputación marcada por el rigor técnico y la diplomacia equilibrada.

Reuniones bilaterales

Además de participar en el debate abierto, Quirno mantuvo reuniones bilaterales con distintos funcionarios extranjeros. Durante su agenda en Nueva York se encontró con el viceprimer ministro y canciller de República Checa, Petr Macinka; el canciller de Indonesia, Sugiono; la canciller de Liberia, Sara Beysolow Nyanti; el canciller de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani; y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez.

Quirno y la canciller de Liberia
Quirno junto a su par de Liberia, Sara Beysolow Nyanti. (Foto: X @pabloquirno)

Quirno junto a su par de Liberia, Sara Beysolow Nyanti. (Foto: X @pabloquirno)

También tenía previsto un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien presidió el debate del Consejo de Seguridad en representación del organismo.

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