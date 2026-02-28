El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia por la escalada entre Israel, EEUU e Irán

Embed

“El mundo no puede permitirse otra guerra de estas proporciones”, subrayó el jefe de Naciones Unidas antes de la reunión del Consejo.

Netanyahu habló de la posible muerte del líder supremo de Irán

En paralelo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que existen “indicios” de que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, habría muerto durante los bombardeos. Según indicó, los ataques destruyeron el refugio del dirigente y aseguró que “todas las indicaciones muestran que este tirano ya no está con nosotros”.

Las declaraciones del jefe de gobierno israelí contradicen la versión del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, que horas antes había afirmado que tanto el líder supremo como el presidente del país se encontraban “sanos y salvos”.

Hasta el momento no hay confirmación independiente sobre el estado de Jamenei, mientras continúan los bombardeos cruzados y la incertidumbre en la región.

Llamado a la movilización en Irán y advertencia sobre nuevas ofensivas

Netanyahu también dirigió un mensaje directo a la población iraní, a la que instó a movilizarse contra las autoridades. Señaló que la ofensiva representa una “oportunidad única en una generación” para terminar con el régimen.

En un mensaje dirigido a los ciudadanos iraníes, los exhortó a “inundar las calles” y a “unirse a una misión histórica” para lograr un cambio político. Además, sostuvo que la operación conjunta con Estados Unidos continuará “el tiempo que sea necesario” y pidió paciencia ante el desarrollo del conflicto.

El mandatario israelí afirmó que ya fueron eliminados altos funcionarios vinculados al programa nuclear iraní y que el objetivo es debilitar de manera sustancial la estructura militar de Teherán.

Más ataques y temor a una guerra regional

Netanyahu adelantó que en los próximos días Israel lanzará operaciones contra miles de objetivos adicionales en Irán, mientras continúan las represalias con misiles contra territorio israelí y otros puntos de la región.

El escenario genera creciente preocupación internacional por el impacto en la seguridad global, el mercado energético y la estabilidad política de Medio Oriente. La reunión del Consejo de Seguridad aparece como una instancia clave para evaluar si la comunidad internacional logra frenar la escalada o si el conflicto se profundiza.