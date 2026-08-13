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Terremoto en Colombia: rescatan sobrevivientes bajo los escombros y crece la cifra de muertos

A tres días del terremoto de magnitud 7,4 que devastó parte del oeste de Colombia, los equipos de emergencia mantienen una carrera contrarreloj para encontrar personas con vida. Hay más de 3.700 heridos y más de 500 desaparecidos.

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Terremoto en Colombia: rescatan sobrevivientes bajo los escombros. (Foto: Reuters)

Terremoto en Colombia: rescatan sobrevivientes bajo los escombros. (Foto: Reuters)

Los rescatistas continuaban este jueves trabajando entre montañas de concreto, hierros retorcidos y edificios derrumbados en distintas ciudades de Colombia, mientras se agota una de las etapas más críticas para encontrar sobrevivientes del devastador terremoto que sacudió al país.

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Terremoto en Colombia: ya son 257 los muertos y continúa la búsqueda desesperada de sobrevivientes. (Foto: Reuters)

El movimiento de magnitud 7,4, registrado el lunes 10 de agosto, golpeó con especial intensidad el suroeste colombiano y la región cafetera. Cali, Pereira, Quibdó y Manizales se encuentran entre las ciudades que sufrieron las consecuencias más graves, con viviendas destruidas y daños en hospitales, escuelas, rutas y templos religiosos.

El balance continúa modificándose a medida que avanzan los operativos. Según la información más reciente recopilada por Reuters, la cifra de fallecidos llegó a 265, los heridos superan los 3.770 y cerca de 500 personas permanecen desaparecidas.

Terremoto en Colombia: rescatan sobrevivientes bajo los escombros. (Foto: Reuters)

Terremoto en Colombia: rescatan sobrevivientes bajo los escombros. (Foto: Reuters)

La desesperada búsqueda de sobrevivientes en Cali

Uno de los principales operativos se concentra en Torres del Limonar, un complejo residencial de Cali parcialmente destruido por el terremoto. Bomberos y especialistas en rescate urbano avanzan cuidadosamente entre los restos de las estructuras buscando espacios donde puedan haber quedado personas atrapadas.

Tenemos todavía la esperanza”, explicó el sargento Camilo Cano, integrante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Según detalló el rescatista, más de 20 personas fueron recuperadas con vida durante las primeras 12 horas posteriores al terremoto. Posteriormente, otras tres pudieron ser extraídas mediante operaciones mucho más complejas.

El trabajo exige avanzar lentamente para evitar nuevos desprendimientos y proteger tanto a las víctimas como a quienes ingresan entre las ruinas. Además, las autoridades tuvieron que reforzar los controles alrededor de algunas zonas debido a que la presencia masiva de voluntarios y curiosos llegó a dificultar inicialmente el movimiento de los equipos especializados.

La angustiante espera por una nena de 11 años

Terremoto en Colombia: rescatan sobrevivientes bajo los escombros. (Foto: Reuters)

Terremoto en Colombia: rescatan sobrevivientes bajo los escombros. (Foto: Reuters)

Mientras los rescatistas trabajan, decenas de familiares permanecen en las inmediaciones esperando noticias. Entre ellos está Marcela Pérez, quien aguarda información sobre Ileana Giraldo, la hija de 11 años de su pareja. La nena habría quedado atrapada junto con sus abuelos cuando se derrumbó el edificio donde estaban.

Llevamos ya desde el lunes esperando que a la niña la rescaten, a los abuelos también”, relató Pérez.

Rescataron a una mujer después de casi 38 horas atrapada

En medio de la devastación también aparecieron historias que mantienen viva la esperanza. Una mujer de 32 años identificada como Daniela fue encontrada con vida después de permanecer cerca de 38 horas atrapada bajo los restos de un edificio de cuatro pisos en Pereira.

La víctima había quedado inmovilizada debido a que uno de sus brazos estaba atrapado por una estructura metálica. Una vez localizada, los especialistas necesitaron aproximadamente diez horas para liberarla, en un operativo en el que participaron decenas de rescatistas y voluntarios.

Su desaparición había ocurrido el mismo día en que su hijo cumplía 12 años. Cuando finalmente fue retirada de los escombros, familiares y personas que seguían el operativo celebraron el rescate.

El caso se convirtió en una de las historias más esperanzadoras de las últimas horas y reforzó la decisión de los equipos de emergencia de continuar buscando posibles bolsas de aire y señales de vida.

Miles de viviendas destruidas por el terremoto

El terremoto provocó la destrucción de miles de viviendas y daños severos en decenas de miles de construcciones. También quedaron comprometidos hospitales, establecimientos educativos, sistemas de agua potable y diferentes corredores viales.

En varias ciudades, además, continúan las evaluaciones estructurales para determinar qué edificios pueden volver a ser habitados y cuáles deberán ser evacuados definitivamente.

El Gobierno colombiano anunció la creación de un fondo de emergencia para financiar la reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura dañada.

Llegan rescatistas y ayuda internacional a Colombia

Mientras continúa la búsqueda, equipos especializados provenientes de otros países comenzaron a sumarse a las operaciones.

Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron fondos destinados a la emergencia, mientras organizaciones internacionales comenzaron a coordinar asistencia para las familias damnificadas.

La ayuda incluye alimentos, refugios temporales, insumos médicos y recursos para evaluar los daños y comenzar la reconstrucción.

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