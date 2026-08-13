Murieron abrazados bajo los escombros tras el terremoto: ahora buscan desesperadamente a una de sus trillizas

Terremoto en Cali: el edificio que se convirtió en escenario de una tragedia

El terremoto sorprendió a miles de personas durante la mañana del lunes. El movimiento, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó, tuvo una magnitud de 7,4 y generó graves consecuencias en diferentes puntos del territorio colombiano.

En el inmueble de la carrera 58, la fuerza del sismo provocó el desplome de parte de la construcción. La estructura terminó convertida en una masa de escombros y dejó a varios integrantes de una misma familia atrapados.

Desde ese momento comenzó una carrera contra el tiempo.

Los rescatistas tuvieron que avanzar entre placas de concreto, estructuras metálicas y restos de la construcción para intentar establecer dónde se encontraban las personas desaparecidas. Cada movimiento de maquinaria debía realizarse con extrema precaución debido a la posibilidad de que todavía hubiera sobrevivientes debajo de las ruinas.

El escenario era particularmente complejo porque las réplicas registradas después del terremoto aumentaron el riesgo para quienes trabajaban en las zonas de derrumbe. El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y de los movimientos posteriores al terremoto.

Mientras los especialistas analizaban cada sector de la estructura, familiares y allegados aguardaban noticias detrás del perímetro de seguridad.

La esperanza se sostuvo durante horas, especialmente después de que una de las jóvenes fuera localizada con vida.

Rescataron con vida a Ana María tras varias horas bajo los escombros

En medio del operativo, los equipos de emergencia consiguieron rescatar con vida a Ana María, una de las integrantes de la familia que había quedado atrapada.

La joven fue retirada del lugar y trasladada de urgencia a la Clínica Imbanaco, donde recibió atención médica debido a las heridas sufridas durante el derrumbe.

El rescate representó uno de los momentos de mayor alivio dentro de una jornada marcada por la incertidumbre. Para los familiares, saber que una de las jóvenes había sobrevivido significó recuperar durante algunos minutos la esperanza de encontrar con vida al resto del grupo.

Sin embargo, las tareas continuaron bajo condiciones extremadamente difíciles.

La otra joven, identificada como Isabella, permanecía desaparecida entre las placas de concreto. Los rescatistas concentraron sus esfuerzos en localizarla mientras avanzaban cuidadosamente sobre la estructura colapsada.

La situación de Isabella se convirtió entonces en una de las principales preocupaciones para los allegados y para los equipos que participaban del operativo.

La búsqueda no se detuvo pese al cansancio acumulado. Cada indicio podía modificar el rumbo del procedimiento, por lo que los especialistas utilizaron diferentes técnicas para detectar posibles señales debajo de los escombros.

Terremoto en Colombia: encontraron a Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo

Con el paso de las horas, la esperanza de encontrar a todos con vida comenzó a enfrentarse con una noticia devastadora.

Durante la madrugada del miércoles 12 de agosto, los equipos de emergencia confirmaron el hallazgo de Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo, quienes habían quedado atrapados dentro del inmueble.

El matrimonio fue encontrado sin vida entre los restos de la estructura.

La escena que encontraron los rescatistas generó especial impacto. De acuerdo con los relatos difundidos sobre el operativo, la pareja fue localizada abrazada y tomada de la mano.

La imagen se convirtió en uno de los momentos más conmovedores relacionados con esta tragedia familiar. En medio del caos provocado por el terremoto, los padres permanecieron juntos hasta el final.

Poco después también se confirmó el hallazgo del cuerpo de Sofía Saavedra Caicedo, la pequeña hija de la pareja.

La confirmación de las tres muertes golpeó especialmente a quienes permanecían en las inmediaciones del lugar y seguían minuto a minuto las tareas de rescate.

La pequeña Sofía, otra víctima de la tragedia

La muerte de Sofía profundizó todavía más el dolor provocado por el derrumbe.

La menor quedó atrapada junto a sus padres como consecuencia del colapso de la estructura. Durante las primeras horas del operativo, los familiares mantuvieron la expectativa de que los equipos pudieran encontrar sobrevivientes.

Pero las tareas terminaron confirmando el peor escenario.

Jairo, Victoria y Sofía se convirtieron en tres de las víctimas de una tragedia familiar desencadenada por el terremoto, mientras el país todavía intenta dimensionar la magnitud de los daños provocados por el sismo.

El desastre dejó consecuencias especialmente graves en departamentos como Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas. Los balances difundidos por las autoridades mostraron una emergencia de grandes dimensiones, con miles de personas afectadas y numerosas construcciones destruidas.

La situación obligó a mantener activos numerosos operativos de búsqueda y asistencia.

La búsqueda de Isabella continúa entre los restos del edificio

Mientras se confirmaban las muertes de tres integrantes de la familia, la búsqueda de Isabella continuaba.

La joven permanecía desaparecida bajo los restos de la construcción y los equipos especializados seguían trabajando para localizarla.

Las tareas de rescate en este tipo de escenarios requieren extrema precisión. Una remoción apresurada puede provocar nuevos desprendimientos y poner en peligro tanto a las personas atrapadas como a los propios socorristas.

Por eso, los equipos deben avanzar progresivamente, retirar determinados sectores y verificar permanentemente la estabilidad de los restos.

En paralelo, familiares y voluntarios permanecían atentos a cualquier novedad.

El paso del tiempo incrementó la desesperación, especialmente porque las primeras 72 horas después de un derrumbe son consideradas críticas para las tareas de búsqueda de posibles sobrevivientes. El terremoto también dejó numerosas personas desaparecidas en diferentes regiones del país, lo que multiplicó la presión sobre los equipos de emergencia.

Los testimonios que reflejan el dolor después del terremoto en Cali

La tragedia también provocó una fuerte reacción entre amigos y personas cercanas a la familia.

Entre quienes recordaron a Jairo apareció el DJ Prilla, quien compartió referencias sobre momentos vividos junto a la víctima y recordó algunos de sus últimos pedidos antes del terremoto.

Los testimonios de los allegados aportaron una dimensión humana a una tragedia que, en los primeros momentos, había quedado reducida a cifras de muertos, heridos y desaparecidos.

Detrás de cada número existe una historia, una familia y una comunidad que intenta reconstruirse después del desastre.

En Cali y otras ciudades afectadas, cientos de personas tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas por temor a nuevos derrumbes. En otras zonas, los daños fueron todavía más severos.

El panorama general del país refleja la dimensión del terremoto: más de 20.000 personas habían sido reportadas como damnificadas en los primeros balances, mientras miles de viviendas resultaron destruidas.

Colombia enfrenta una emergencia de gran magnitud

El terremoto del 10 de agosto no afectó únicamente a Cali.

El epicentro estuvo en San José del Palmar, en Chocó, pero la onda sísmica provocó daños en amplias zonas del país. Pereira se convirtió en uno de los puntos más afectados, con el colapso de estructuras y numerosas operaciones de búsqueda entre los escombros.

En esa ciudad, por ejemplo, cientos de voluntarios se organizaron para colaborar en las tareas de rescate en una zona donde había colapsado un hotel que servía como refugio para personas en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno colombiano declaró jornadas de duelo nacional y desplegó recursos para atender la emergencia. Los equipos del Ejército, organismos de socorro y voluntarios participan de los operativos mientras continúan las réplicas y se evalúan los daños estructurales.

La tragedia de la familia Saavedra-Caicedo se suma así a una lista todavía creciente de historias marcadas por el terremoto.

Una carrera contra el tiempo para encontrar a los desaparecidos

Con el correr de las horas, los equipos de emergencia enfrentan uno de los momentos más delicados del operativo.

La prioridad continúa siendo encontrar a las personas que permanecen desaparecidas, confirmar su estado y brindar asistencia a los sobrevivientes.

En el caso de la familia atrapada en el edificio de la carrera 58, el rescate de Ana María significó una señal de esperanza. Pero el hallazgo posterior de Jairo, Victoria y Sofía convirtió esa expectativa en dolor.

Ahora la atención permanece puesta en Isabella.

Los socorristas continúan removiendo los escombros mientras familiares y amigos esperan una noticia que permita poner fin a la incertidumbre.

El terremoto dejó al descubierto, una vez más, la enorme vulnerabilidad que pueden presentar determinadas construcciones frente a un evento sísmico de semejante intensidad. También puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y la solidaridad de miles de colombianos que se movilizaron para ayudar a los damnificados.

En medio de esa emergencia nacional, la historia de esta familia representa uno de los rostros más dolorosos del terremoto en Colombia: un matrimonio y su pequeña hija perdieron la vida, una joven logró sobrevivir y otra continúa siendo buscada entre las ruinas.

Mientras las máquinas y los rescatistas siguen trabajando, familiares y vecinos permanecen pendientes del operativo.

Y en un país todavía conmocionado por el sismo de magnitud 7,4, cada minuto representa una nueva oportunidad para encontrar a quienes todavía permanecen bajo los escombros.