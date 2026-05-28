Thiago Medina enterró a Daniela Celis y apareció en un video a los besos con una streamer

Karina es una influencer oriunda de Chile que trabaja en plataformas digitales y se mueve dentro del mundo del streaming. Según contó el periodista, la joven acababa de regresar a su país y durante una transmisión en vivo reciente, Thiago dejó una frase que alimentó aún más las versiones de romance. “Se va a repetir”, habría dicho el mediático sobre el encuentro que compartieron, dando a entender que la historia recién empieza.

Pero eso no fue todo. En paralelo a los rumores de este nuevo vínculo sentimental, el ex participante de de Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica por otro video que publicó junto a Karina en sus redes sociales. El contenido generó un fuerte revuelo y muchos usuarios advirtieron que podría traerle problemas con Instagram debido al tono subido de las imágenes.

TW Thiago Medina a los besos con una streamer chilena

En el clip se lo veía rodeado de varias mujeres, incluida la streamer chilena, dentro de un living y protagonizando escenas consideradas provocativas por muchos internautas. Algunas de las jóvenes aparecían tocándolo frente a cámara, mientras que otras secuencias incluían personas atadas con correas y diferentes situaciones sugestivas que encendieron la polémica en redes y provocaron todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Karina Andrade - influencer chilena

Cuál fue el preocupante posteo de Thiago Medina después de que Daniela Celis blanquease su nuevo romance

Mientras Daniela Celis se mostraba a comienzos de mayo disfrutando de su nuevo presente sentimental junto a Nick Sicaro y se mostraba cada vez más enamorada en televisión y redes sociales, Thiago Medina atravesó un momento completamente distinto. Lo cierto es que un par de semanas atrás, el ex participante de Gran Hermano sorprendió a sus seguidores con una publicación que dejó ver el delicado estado emocional que atraviesa tras la separación de la madre de sus hijas.

A través de su cuenta de Instagram, el influencer compartió varias imágenes en las que aparece solo, sosteniendo una copa de vino. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron las fotos, sino el mensaje que eligió escribir junto al posteo, donde abrió su corazón y habló sin filtros sobre su presente.

“No estoy en uno de mis mejores momentos, pero estamos haciendo lo posible para llegar donde quiero estar. Gracias Dios por hoy permitirme estar acá”, expresó Thiago, reflejando la tristeza y la incertidumbre que lo acompañan en esta nueva etapa de su vida, marcada por la distancia definitiva con Daniela.

IG Thiago Medina - no estoy en mi mejor momento

El descargo generó una inmediata repercusión entre los fanáticos de la expareja, que desde el reality siguieron cada paso de su historia de amor. Además, sus hermanas Camila y Brisa le hicieron llegar públicamente su apoyo en medio de este difícil proceso personal. Tiempo atrás, luego del accidente en moto que sufrió el ex GH, ambos habían mostrado cierto acercamiento que despertó rumores de reconciliación.

Pero con el correr de las semanas, todo cambió. Incluso, Medina se mostró molesto por las versiones que vinculaban sentimentalmente a Celis con Nick Sicaro, situación que provocó fuertes reacciones en redes sociales.

Por su parte, Daniela fue contundente cuando habló sobre el vínculo actual que mantiene con el padre de sus hijas. En una nota que dio junto a Sicaro en Cortá por Lozano, dejó en claro que, aunque conservan una buena relación familiar, la pareja ya quedó atrás.

Desde hace tiempo, ambos sostienen públicamente que continúan unidos únicamente por la crianza de sus hijas y que hoy transitan caminos separados, enfocados en rehacer sus vidas lejos de la relación amorosa que los convirtió en una de las parejas más populares surgidas de Gran Hermano.