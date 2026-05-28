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Independiente Rivadavia sigue haciendo historia: es el mejor argentino de la Libertadores y alcanzó un récord impactante

Independiente Rivadavia cerró una fase de grupos perfecta: consiguió clasificarse como el segundo mejor líder de toda la competencia, superó el rendimiento de los demás equipos locales y alcanzó un registro que solo tres clubes argentinos poseían en la historia del torneo.

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Independiente Rivadavia sigue haciendo historia: es el mejor argentino de la Libertadores y alcanzó un récord impactante

El fútbol de Mendoza vive jornadas de absoluta emoción y trascendencia internacional tras concretarse una de las mayores hazañas deportivas de la región en el último tiempo. Independiente Rivadavia escribió una página histórica en la Copa Libertadores. El conjunto mendocino derrotó 3-1 a Bolívar en Bolivia por la sexta fecha del Grupo C y consiguió un registro histórico: se convirtió en apenas el cuarto club del país que logra superar invicto la fase de grupos en su debut absoluto en el certamen continental.

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La campaña del elenco conducido por Alfredo Berti rozó la perfección en una zona que asomaba sumamente compleja en los papeles previos. La Lepra se sumó a una selecta lista del fútbol argentino tras completar una campaña sin derrotas frente a Fluminense, Bolívar y La Guaira, producto de cinco victorias y un empate, demostrando una notable solidez tanto en condición de local como en exigentes reductos visitantes.

Qué otros clubes argentinos pasaron invictos la fase de grupos en su debut de Libertadores

La gesta del equipo del Parque General San Martín adquiere una dimensión mucho mayor al repasar los antecedentes de la máxima competencia de la Conmebol. Hasta la fecha, y a lo largo de las décadas de historia del torneo, solo lo habían conseguido Estudiantes en 1968 con cinco victorias y un empate; Vélez en 1980 con cuatro triunfos e igualó dos; y Lanús en 2008 con dos victorias y cuatro empates.

Al no sufrir caídas en sus seis presentaciones, Independiente Rivadavia rompió una sequía de casi dos décadas para equipos debutantes de estas latitudes y selló su nombre al lado de campeones continentales.

Cómo quedó Independiente Rivadavia en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores

El sprint final de la zona de grupos dejó al conjunto mendocino en los puestos de vanguardia de toda la clasificación general de la Conmebol de cara a los cruces de eliminación directa. El equipo dirigido por Alfredo Berti terminó en la cima de su zona con 16 puntos igualando la línea de Flamengo, firmando una cosecha de unidades descomunal.

Sin embargo, el criterio de desempate privó a los mendocinos de quedarse con el escalón más alto del certamen: el conjunto brasileño quedó como el mejor primero por diferencia de gol. De esta manera, la Lepra avanzó a los octavos de final como el segundo mejor líder de toda la competencia y definirá de local en todas las series mano a mano, salvo un eventual cruce ante el elenco carioca en instancias posteriores.

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Cómo les fue a los otros equipos argentinos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

El rendimiento de la Lepra cobra un valor agregado al trazar la comparativa con el resto de los representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la competencia. Entre los equipos argentinos, Independiente Rivadavia fue el de mejor rendimiento en la fase inicial, superando holgadamente en puntaje a estructuras de larga trayectoria copera.

El mapa de los clasificados nacionales a la siguiente instancia se completó de la siguiente manera:

  • Rosario Central: Quedó escolta en el Grupo H con 13 unidades tras caer ante Independiente del Valle.

  • Platense: Consiguió el pasaje al terminar segundo en el Grupo E con diez unidades.

  • Estudiantes de La Plata: Avanzó segundo en el Grupo A con nueve puntos.

Por su parte, la contracara de la jornada la entregaron las instituciones de la provincia de Buenos Aires. Lanús finalizó tercero en el Grupo G y disputará la Copa Sudamericana, mientras que el panorama es de extrema tensión en la Ribera: Boca, tercero en el Grupo D con siete puntos, depende de su partido de esta noche para intentar clasificar a octavos de final y evitar una tempranera eliminación continental.

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