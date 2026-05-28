Independiente Rivadavia sigue haciendo historia: es el mejor argentino de la Libertadores y alcanzó un récord impactante

Al no sufrir caídas en sus seis presentaciones, Independiente Rivadavia rompió una sequía de casi dos décadas para equipos debutantes de estas latitudes y selló su nombre al lado de campeones continentales.

Cómo quedó Independiente Rivadavia en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores

El sprint final de la zona de grupos dejó al conjunto mendocino en los puestos de vanguardia de toda la clasificación general de la Conmebol de cara a los cruces de eliminación directa. El equipo dirigido por Alfredo Berti terminó en la cima de su zona con 16 puntos igualando la línea de Flamengo, firmando una cosecha de unidades descomunal.

Sin embargo, el criterio de desempate privó a los mendocinos de quedarse con el escalón más alto del certamen: el conjunto brasileño quedó como el mejor primero por diferencia de gol. De esta manera, la Lepra avanzó a los octavos de final como el segundo mejor líder de toda la competencia y definirá de local en todas las series mano a mano, salvo un eventual cruce ante el elenco carioca en instancias posteriores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/2059836553422139579&partner=&hide_thread=false ¡Las posiciones finales del Grupo C de la CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/pv96oaI7d9 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 28, 2026

Cómo les fue a los otros equipos argentinos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

El rendimiento de la Lepra cobra un valor agregado al trazar la comparativa con el resto de los representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la competencia. Entre los equipos argentinos, Independiente Rivadavia fue el de mejor rendimiento en la fase inicial, superando holgadamente en puntaje a estructuras de larga trayectoria copera.

El mapa de los clasificados nacionales a la siguiente instancia se completó de la siguiente manera:

Rosario Central: Quedó escolta en el Grupo H con 13 unidades tras caer ante Independiente del Valle.

Platense: Consiguió el pasaje al terminar segundo en el Grupo E con diez unidades.

Estudiantes de La Plata: Avanzó segundo en el Grupo A con nueve puntos.

Por su parte, la contracara de la jornada la entregaron las instituciones de la provincia de Buenos Aires. Lanús finalizó tercero en el Grupo G y disputará la Copa Sudamericana, mientras que el panorama es de extrema tensión en la Ribera: Boca, tercero en el Grupo D con siete puntos, depende de su partido de esta noche para intentar clasificar a octavos de final y evitar una tempranera eliminación continental.