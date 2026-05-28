Desaparición de Agostina: habló el remisero que la llevó y dio detalles clave sobre sus últimas horas

También señaló que la adolescente se mostró tranquila durante todo el trayecto y le comentó que iba a encontrarse con una persona conocida para darle una sorpresa a su mamá.

“Como conozco a la familia pensé que estaba todo bien. No vi nada raro que me hiciera sospechar”, sostuvo.

Al llegar al destino, el remisero aseguró que una persona adulta salió a recibir a Agostina desde la vereda de enfrente. Según describió, el hombre llevaba una campera con capucha y mantenía gran parte del rostro cubierto.

“El hombre se acercó para pagarme el viaje, pero nunca me miró de frente. Tenía la cara bastante tapada y hablaba de costado”, relató.

El detalle detrás del pago del remis que llevó a Agostina

El conductor indicó además que el sospechoso no tenía el dinero completo para abonar el traslado y terminó entregándole parte del pago en dólares. Luego observó cómo ambos se alejaban caminando por la zona, aunque perdió de vista hacia dónde se dirigieron.

Recién al día siguiente, mientras veía publicaciones sobre la desaparición de Agostina en redes sociales, el remisero comprendió que se trataba de la misma adolescente que había trasladado horas antes. Inmediatamente decidió contactarse con la madre de la joven para contarle lo ocurrido.

“Le dije que yo había llevado a la nena y le describí al hombre que la esperaba. Cuando le conté cómo era, enseguida se dio cuenta de quién podía ser”, explicó.

El chofer ya declaró ante la Justicia y su testimonio pasó a formar parte de la investigación que busca reconstruir los movimientos de Agostina antes de desaparecer.

Mientras tanto, la familia de la adolescente continúa reclamando avances en la causa y exige que se intensifique la búsqueda para dar con su paradero.