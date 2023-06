Submarino Titán: un pasajero tenía 19 años y estaba "aterrorizado" por el viaje pero lo hizo para complacer a su padre

En los días previos al viaje frente a la costa de Terranova, Canadá, el adolescente expresó a su entorno sus dudas acerca de ir.

Según reveló en las últimas su tía Azmeh Dawood, y hermana de Shahzada, el joven le dijo a un pariente que "no estaba muy preparado" y que se sentía "aterrorizado" por la expedición.

"Estoy pensando en Suleman, que tiene 19 años, ahí adentro, tal vez sin aliento... Ha sido paralizante, para ser honesto", contó la mujer en declaraciones a la cadena NBC News.

3bGY5RHly_720x0__1.webp

Un día del Padre fatal para el pasajero de 19 años: morir por una efeméride

De acuerdo a la información brindada por la cadena de noticias estadounidense, el estudiante terminó abordo del sumbarino OceanGate por querer complacer a su padre, ya que el viaje cayó justo durante el fin de semana del Día del Padre.

Al referirse al triste desenlace de sus seres queridos, la mujer dijo: "Siento incredulidad. Es una situación irreal".

"Siento que me han atrapado en una película realmente mala, con una cuenta regresiva, pero no sabías para qué estabas contando", dijo. "Personalmente me ha resultado un poco difícil respirar pensando en ellos", agregó.

"Nunca pensé que tendría problemas para respirar. Ha sido diferente a cualquier experiencia que haya tenido", confesó.

Azmeh y Shahzada son descendientes de una de las dinastías corporativas más prominentes de Pakistán. El imperio empresarial del mismo nombre de la familia, Dawood Hercules Corp., tiene inversiones en agricultura, el sector de la salud y otras industrias.

Shahzada fue vicepresidente de Engro Corporation, con sede en Karachi, y asesor de Prince's Trust International, una organización benéfica fundada por el rey Carlos III.