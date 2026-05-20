Suspenden las clases de este miércoles y jueves

Ese entendimiento contemplaba una mejora salarial estimada en 3000 euros anuales para parte del personal docente, pero los sectores más combativos sostienen que la cifra no alcanza para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años.

Además de la cuestión salarial, los representantes sindicales remarcan que el sistema educativo catalán enfrenta problemas estructurales vinculados con la falta de recursos, la sobrecarga administrativa y la escasez de personal especializado para atender a estudiantes con necesidades específicas.

El escenario derivó en un calendario de movilizaciones que se extiende durante mayo y junio y que ya comenzó a impactar de lleno en la vida cotidiana de miles de familias.

Qué regiones y niveles educativos se ven afectados por las huelgas

La organización de las medidas de fuerza combina huelgas territoriales con paros generales en toda Cataluña. Esto provoca que cada jornada tenga repercusiones distintas según la zona y el nivel educativo.

Durante las últimas jornadas, las protestas afectaron a ciudades y comarcas claves como Barcelona, Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

Sin embargo, el conflicto continúa avanzando y esta semana impactará especialmente en otros sectores del sistema educativo.

Miércoles con paro en guarderías y educación inicial

La jornada del miércoles estará centrada principalmente en la etapa educativa de 0 a 3 años. Las huelgas alcanzarán a escuelas infantiles, guarderías y centros de primera infancia, donde se prevé una reducción considerable de actividades.

Esto significa que numerosas familias con hijos pequeños deberán buscar alternativas de cuidado durante la jornada laboral, una situación que genera especial preocupación debido a la dificultad para reemplazar estos servicios en horarios laborales.

En muchos casos, las familias dependen completamente de las escuelas bressol para poder cumplir con sus actividades laborales, por lo que el impacto social del paro podría ser significativo.

Tarragona y Terres de l’Ebre, en el centro del conflicto

El jueves las movilizaciones se trasladarán hacia Tarragona y Terres de l’Ebre, regiones donde se prevé un importante nivel de adhesión a la protesta.

Los sindicatos docentes sostienen que el seguimiento de las medidas viene siendo elevado y aseguran que existe un fuerte malestar entre los trabajadores del sector educativo por la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades autonómicas.

Mientras tanto, desde el Govern intentan minimizar el impacto de las huelgas mediante servicios mínimos obligatorios y negociaciones abiertas con distintos sectores sindicales.

Un calendario de protestas que se extenderá hasta junio

El plan de movilización diseñado por los sindicatos contempla 17 jornadas de huelga distribuidas entre mayo y junio, algo que genera preocupación tanto en el ámbito educativo como entre las familias.

La intención de los gremios es mantener la presión durante varias semanas para forzar una negociación más amplia que incluya nuevas mejoras económicas y laborales.

Entre las fechas más importantes previstas para las próximas semanas aparecen:

Miércoles 20 de mayo: huelga en la etapa de 0 a 3 años.

Jueves 21 de mayo: paro en Tarragona y Terres de l’Ebre.

Miércoles 27 de mayo: huelga general en toda Cataluña.

Jueves 28 de mayo: protestas en Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

Viernes 29 de mayo: movilizaciones en Baix Llobregat y Penedès.

Lunes 1 de junio: paro en Girona y Catalunya Central.

Martes 2 de junio: huelga en Barcelona y el área del Barcelonès.

Miércoles 3 de junio: nuevas protestas en Tarragona y Terres de l’Ebre.

Jueves 4 de junio: movilización en Lleida, Alt Pirineu y Aran.

Viernes 5 de junio: huelga general con manifestación masiva en Barcelona.

La continuidad de las medidas dependerá de la evolución de las negociaciones entre sindicatos y autoridades educativas.

Las familias, atrapadas en medio del conflicto

El impacto de la huelga no solo afecta al sistema educativo. Miles de padres y madres deben reorganizar sus horarios laborales, pedir permisos especiales o buscar alternativas de cuidado para sus hijos.

En algunos hogares, la situación ya genera complicaciones económicas debido a la necesidad de contratar servicios particulares o faltar al trabajo para acompañar a los menores.

La problemática se agrava especialmente en familias monoparentales y en hogares donde ambos adultos trabajan fuera de casa.

Además, muchos estudiantes podrían sufrir retrasos académicos debido a la interrupción constante de clases, algo que preocupa particularmente en cursos con evaluaciones importantes o cierre de etapas escolares.

Qué reclaman los docentes catalanes

Los sindicatos insisten en que las huelgas no responden únicamente a una cuestión salarial. Según explican, el sistema educativo necesita cambios más profundos para garantizar mejores condiciones de trabajo y una educación de mayor calidad.

Entre los principales reclamos aparecen:

Incrementos salariales superiores a los ya acordados.

Reducción de la carga burocrática.

Mayor inversión en inclusión educativa.

Incorporación de más personal de apoyo.

Mejoras en la atención de estudiantes con necesidades especiales.

Disminución de ratios por aula.

Estabilidad laboral para interinos y suplentes.

Los representantes gremiales sostienen que muchos docentes dedican una parte excesiva de su jornada a tareas administrativas y burocráticas, lo que reduce el tiempo disponible para la planificación pedagógica y la atención personalizada de los alumnos.

El Govern intenta contener la crisis educativa

Desde el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya reconocieron que existe margen para seguir negociando algunos puntos del conflicto.

Sin embargo, las autoridades consideran que el acuerdo salarial firmado recientemente representa un esfuerzo presupuestario importante y defienden la necesidad de mantener cierta estabilidad financiera.

A pesar de ello, las conversaciones entre las partes continúan abiertas y no se descarta que puedan surgir nuevas propuestas en los próximos días.

Mientras tanto, el Ejecutivo catalán intenta evitar una paralización total del sistema educativo mediante la aplicación de servicios mínimos obligatorios.

Cómo funcionarán los servicios mínimos durante las huelgas

La Generalitat estableció un esquema especial para garantizar cierta continuidad educativa durante las jornadas de protesta.

Entre las principales disposiciones figuran:

Presencia de un docente por cada tres aulas en infantil, primaria y ESO.

Obligatoriedad de personal directivo en cada establecimiento.

Funcionamiento del 50% del personal en centros de educación especial.

Cobertura mínima en comedores escolares y cocinas.

Atención garantizada para alumnos con necesidades especiales.

No obstante, los sindicatos critican estas medidas y consideran que los servicios mínimos limitan el derecho a huelga de los trabajadores.

El temor a un conflicto aún más largo

En el ámbito educativo existe preocupación por la posibilidad de que las medidas continúen durante buena parte del cierre del ciclo lectivo.

Además de las huelgas, algunos centros ya comenzaron a debatir posibles boicots a excursiones, colonias y actividades extracurriculares previstas para el próximo curso escolar.

La tensión también crece entre las familias, que observan con incertidumbre la evolución del conflicto y temen que la falta de acuerdo derive en nuevas semanas de interrupciones escolares.

Por ahora, las posiciones entre el Govern y los sectores sindicales más duros continúan alejadas, lo que hace prever que las protestas seguirán marcando la agenda educativa catalana en las próximas semanas.