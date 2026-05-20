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Javier Milei
25 de Mayo
Casa Rosada

Milei celebra el 25 de mayo con un Tedeum en la Catedral y posterior reunión de Gabinete

El Presidente asistirá el próximo lunes 25 a la ceremonia que tendrá a su cargo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Después, encabezará un encuentro con todos sus ministros en la Casa Rosada.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei asistirá al Tedeum en la Catedral el lunes 25 de mayo (Foto: archivo).

Javier Milei asistirá al Tedeum en la Catedral el lunes 25 de mayo (Foto: archivo).

Con la celebración del 215° aniversario de la Revolución de Mayo como eje, el presidente Javier Milei protagonizará el próximo lunes 25 una serie de actos y reuniones que apuntan a ordenar la gestión y descomprimir las tensiones internas en el Gobierno.

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El presidente negó la existencia de una crisis interna en el espacio libertario. (Foto; archivo)

Por un lado, a las 10, tiene previsto encabezar el Tedeum en la Catedral metropolitana; por otro, después de la tradicional homilía que tendrá a su cargo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, regresará caminando los 100 metros que separan la sede religiosa de la Casa Rosada para reunir a todo el gabinete nacional.

En tanto, según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, el martes a las 11 volverá a reunir a la mesa política, después de una semana en la que prevalecieron los cruces entre el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por una polémica generada en las redes sociales.

La agenda del Presidente por este 25 de mayo será similar a la del año pasado: no tiene previsto encabezar ningún acto oficial en la Casa Rosada, y el homenaje principal será la homilía en la Catedral, a la que también están invitados el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y todo el gabinete nacional.

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Desde la Casa Rosada y cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel evitaron confirmar por ahora su presencia en el Tedeum tras el distanciamiento político de ambos ya declarado y que quedó de manifiesto el 25 de mayo pasado. En aquel entonces, el Presidente evitó saludarla al pasar por su lado.

Desde la Iglesia recordaron a A24.com que el Tedeum es una celebración que se realiza en la Catedral Metropolitana a exclusivo pedido del Gobierno nacional, por lo que el Episcopado no tiene injerencia en la organización del evento, con excepción del servicio del Arzobispo de Buenos Aires.

Como lo hacía antiguamente Jorge Bergoglio antes de convertirse en el Papa Francisco en 2013, García Cuerva suele manifestar en sus misas un fuerte pedido de atención de los gobernantes hacia los más carenciados y críticas a la grieta política. Así lo hizo en el Tedeum de 2025 y hay expectativas por el mensaje que dará el lunes.

En aquella oportunidad, advirtió sobre el deterioro del clima social y expresó: "No se construye desde la guerra entre nosotros". Además, pidió dejar "de arrastrarnos en el barro del odio y la descalificación” y reclamó atención a las personas en situación de calle, los discapacitados y los jubilados.

El cronograma oficial del 25 de mayo

  • 09:15: los ministros y el Presidente se reúnen en la Casa Rosada.
  • 09:30: las autoridades realizan la caminata tradicional desde la Casa Rosada hacia la Catedral Metropolitana por la Avenida Rivadavia.
  • 10:00: comienza la ceremonia presidida por el Arzobispo de Buenos Aires y representantes de distintos cultos.
  • Ofrenda floral: al ingresar, el Presidente realiza una parada en el mausoleo del General José de San Martín para colocar una ofrenda floral.
  • Discurso religioso: el Arzobispo brinda una homilía donde suele reflexionar sobre la realidad del país y el bien común.

Reunión de Gabinete y mesa política

Javier Milei con el todo el Gabinete fue a Diputados para apoyar a Adorni. Foto Presidencia

Tras más de un mes de no verse las caras en pleno, Milei convocó a una nueva reunión del Gabinete nacional después de que concluya el Tedeum.

Sin embargo, esta vez participarían solamente los titulares de las ocho carteras ministeriales más el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria General de Presidencia, Karina Milei. No estarían presentes los demás asesores ni autoridades parlamentarias, como sucedía hasta ahora.

El encuentro, previsto para las 11, se produce en medio de una interna que el Presidente buscó desmentir, a raíz del escándalo que envuelven a Manuel Adorni, por un lado, y los cruces en redes sociales entre Martín Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La última reunión de gabinete completo fue el 6 de abril, luego de trascendidos sobre reclamos de Bullrich por la demora en la presentación de la declaración jurada de Adorni. Desde ese lunes, no se volvieron a ver las caras en la extensa mesa del Salón Eva Perón, adonde Milei suele convocar a sus ministros con un promedio de intervalo de 15 días.

Posteriormente, los ministros volvieron a mostrarse juntos el 29 de abril en la Cámara de Diputados, cuando el Milei acompañó a Adorni, desde los balcones, a brindar su primer informe de gestión.

Stella Gárnica
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