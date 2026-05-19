Los reveladores detalles de la autopsia al adolescente que murió tras chocar y ser golpeado en Chascomús

Embed

La familia de Kevin sostiene que la golpiza tuvo incidencia directa en el desenlace fatal y cuestiona el accionar policial. “Nadie hizo nada para evitar que le peguen”, denunció la abuela del adolescente, mientras que el abogado José Equiza aseguró: “La muerte de Kevin es producto de los golpes que recibió en el piso”.

La única imputada es la conductora

Por el momento, la única imputada formalmente es la conductora de 25 años que manejaba el auto involucrado en el choque, acusada de homicidio culposo. En tanto, la situación judicial de Marzzellino todavía no fue definida.

La fiscalía evalúa imputarlo por lesiones, aunque aguarda nuevas pericias anatomopatológicas y estudios complementarios antes de resolver su situación procesal.

chascomus-kevin El informe preliminar señaló que Kevin Martínez sufrió una “fractura múltiple de cráneo”. (Foto: caputra)

Además, se conoció que Marzzellino posee antecedentes por abuso sexual, violencia familiar y causas por lesiones y daños. Según el abogado de la familia Martínez, hace un mes fue condenado por abuso sexual por el Tribunal Oral Criminal N°1 de Dolores, aunque permanecía en libertad porque la sentencia fue apelada.