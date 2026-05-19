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Los reveladores detalles de la autopsia al adolescente que murió tras chocar y ser golpeado en Chascomús

Para la fiscalía, la causa de muerte fue el accidente. El informe preliminar señaló que Kevin Martínez sufrió una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad.

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Kevin Martínez tenía 15 años. (Foto: redes sociales)

Kevin Martínez tenía 15 años. (Foto: redes sociales)

La autopsia de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que murió tras un choque en moto y una posterior agresión en Chascomús, reveló un dato clave para la investigación: la lesión fatal fue una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad. Según concluyó la fiscalía, la causa de muerte habría sido el accidente de tránsito y no la golpiza que recibió después mientras permanecía herido en el asfalto.

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El informe forense determinó que Kevin sufrió “politraumatismos de importancia”, principalmente en la zona torácica, aunque la lesión considerada determinante fue el severo traumatismo craneal. Los especialistas señalaron que el daño era compatible con “el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa”, una descripción que apunta directamente al impacto vial ocurrido el pasado 12 de mayo.

La investigación también confirmó que el adolescente circulaba sin casco al momento del accidente. Ese elemento será clave en las próximas pericias accidentológicas y médicas para reconstruir cómo se produjo el choque y qué lesiones derivaron en su muerte.

El caso conmocionó a Chascomús luego de que se conocieran las imágenes en las que se ve a Leandro Edgardo Marzzellino golpeando a Kevin en la cabeza tras el accidente. El adolescente había chocado contra un Ford Ka blanco mientras viajaba en una Honda XR 150 junto a otro joven de 17 años. Dos días después murió en un hospital porteño.

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La familia de Kevin sostiene que la golpiza tuvo incidencia directa en el desenlace fatal y cuestiona el accionar policial. “Nadie hizo nada para evitar que le peguen”, denunció la abuela del adolescente, mientras que el abogado José Equiza aseguró: “La muerte de Kevin es producto de los golpes que recibió en el piso”.

La única imputada es la conductora

Por el momento, la única imputada formalmente es la conductora de 25 años que manejaba el auto involucrado en el choque, acusada de homicidio culposo. En tanto, la situación judicial de Marzzellino todavía no fue definida.

La fiscalía evalúa imputarlo por lesiones, aunque aguarda nuevas pericias anatomopatológicas y estudios complementarios antes de resolver su situación procesal.

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El informe preliminar señaló que Kevin Martínez sufrió una “fractura múltiple de cráneo”. (Foto: caputra)

El informe preliminar señaló que Kevin Martínez sufrió una “fractura múltiple de cráneo”. (Foto: caputra)

Además, se conoció que Marzzellino posee antecedentes por abuso sexual, violencia familiar y causas por lesiones y daños. Según el abogado de la familia Martínez, hace un mes fue condenado por abuso sexual por el Tribunal Oral Criminal N°1 de Dolores, aunque permanecía en libertad porque la sentencia fue apelada.

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