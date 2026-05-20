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Crimen, fortuna y herencia

El motivo oculto que habría provocado el parricidio del dueño y fundador de Mango

Una jueza investiga la "accidental" muerte de Isak Andic. Cree que hay fuertes indicios de un crimen por temor al destino final de la herencia, una fortuna estimada en 4.500 millones de dólares.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Una batalla por la herencia familiar. ¿la causa de un parricidio? (Foto: Gentileza Elplural)

Una batalla por la herencia familiar. ¿la causa de un parricidio? (Foto: Gentileza Elplural)

La muerte de Isak Andic no sólo abrió una compleja investigación judicial en España, sino también una nueva etapa dentro de Mango, uno de los gigantes de la moda europea. La Justicia analiza las circunstancias que rodearon el fallecimiento del empresario catalán. Los herederos consolidaron el control total del imperio familiar tras repartirse más de 206 millones de euros en dividendos correspondientes al ejercicio 2025.

Leé también El misterio de la muerte de Isak Andic, el creador de una famosa marca de ropa de los 90
La misteriosa muerte del dueño de una marca de ropa icónica. ¿Accidente o asesinato? (Foto: Gentliza la Vanguardia )

Los tres hijos del fundador, Jonathan, Judith y Sarah Andic, poseen actualmente el 95% del capital de la compañía a través del holding familiar Mango MNG Holding, mientras que el 5% restante está en manos del actual presidente ejecutivo, Toni Ruiz.

Pese al impacto mediático y judicial que atraviesa la familia, la empresa atraviesa uno de los mejores momentos financieros de su historia. Mango cerró 2025 con ingresos récord superiores a los 3.700 millones de euros y beneficios netos de más de 240 millones, lo que permitió aprobar el mayor reparto de dividendos de su historia.

Sin embargo, el caso judicial sigue creciendo. Jonathan Andic fue detenido e investigado por presunto homicidio en relación con la muerte de su padre, ocurrida en diciembre de 2024 durante una excursión en Montserrat. Aunque evitó la prisión tras pagar una fianza millonaria, la investigación continúa abierta y los tribunales españoles analizan contradicciones en sus declaraciones y otros indicios recopilados por los Mossos d'Esquadra.

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La versión más fuerte que mueve la investigación de la jueza es que el asesinato se produjo por una cuestión familiar y de dinero. Documentos encontrados y testimonios de terceros hacen creer a la jueza que Andic, de 71 años, había tomado una drástica decisión con el dinero que quedaría como parte de su herencia. En lugar de repartirlo en partes iguales entre sus tres herederos, Isak eligió otro camino: donar la gran mayoría de esa fortuna a entidades de bien público.

¿El motivo? Andic, trotamundos que llegó desde Turquía a España, no olvidó nunca ese origen. En España hizo su fortuna con el mundo textil y la creación de Mango. Es una de las marcas de ropa símbolo de España en todo el mundo. Andic decidió ayudar a entidades de bien público en agradecimiento a las personas que ayudaron a él y a su familia cuando llegó desde Turquía.

Pero Jonathan - según cree la jueza - nunca aceptó esa posibilidad que implicaría perder gran parte de su herencia. Además, peleas familiares hacían dudar sobre si, el hijo mayor, sería finalmente el "elegido" para comandar Mango a la muerte de Isak. La combinación de esos dos factores habría llevado al joven de 46 años a tomar la terrible decisión en el parque montañoso de Monserrat: empujar por un despeñadero a su padre para provocar su muerte.

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El hijo mayor del creador de Mango, preso por las inconsitencias para explicar c&oacute;mo muri&oacute; su padre mientras &eacute;l lo acompa&ntilde;aba en un paseo por la monta&ntilde;a en Barcelona. (Foto: Captura de TV)

El hijo mayor del creador de Mango, preso por las inconsitencias para explicar cómo murió su padre mientras él lo acompañaba en un paseo por la montaña en Barcelona. (Foto: Captura de TV)

La herencia es para la familia y no para beneficencia

La justicia tiene esa idea como hipótesis principal de la actuación de jonathan Andic, detenido y acusado de haber planeado la muerte de su padre. Habría sido la "salida" que econtró para evitar que Isac logrará su cometido: donar gran parte de su fortuna a entidades de bien público.

La jueza se apoya en varias evidencias que surgieron de investigar al hijo mayor del creador de Mango. Los "mossos d'esquadra", la policía catalana hallaron varias incongruencias e inconsistencias entre sus movimientos previos, durante el accidente y luego del mismo. Tampoco lo favorecen conversaciones entre ambos que se recuperaron de los celulares. Eran muy violentos y siempre por el tema de la compañia de ropa y la herencia.

La jueza que lleva adelante el caso comenzó a sospechar especialmente de Jonathan Andic debido a una serie de inconsistencias detectadas en sus declaraciones ante los Mossos d'Esquadra. Según trascendió en medios españoles, Jonathan habría visitado en varias ocasiones la zona montañosa de Montserrat durante los días previos a la muerte de su padre. Ese dato llamó la atención de los investigadores porque, en principio, el recorrido donde ocurrió la caída fatal no era habitual para la familia ni figuraba entre los planes conocidos del empresario.

A eso se sumó otra contradicción importante: el lugar donde apareció estacionado el automóvil no coincidía con el punto que Jonathan había declarado inicialmente ante la policía catalana. Los investigadores consideran que esa diferencia podría alterar la reconstrucción completa de los movimientos realizados antes y después del supuesto accidente.

Otro elemento bajo análisis es el teléfono celular del heredero del imperio Mango. Jonathan aseguró haber perdido el dispositivo durante la excursión tras advertir del "accidente" de su padre, pero los peritajes detectaron registros de llamadas realizadas desde ese mismo número después del horario en el que dijo haberlo extraviado. Esa situación aumentó todavía más las sospechas de la magistrada.

La Justicia también investiga el tiempo que pasó entre la caída de Isak Andic y el pedido de ayuda. Según la reconstrucción preliminar, Jonathan habría demorado en contactar a los servicios de emergencia. De acuerdo con la causa, su primera llamada no fue al número de auxilio sino a la esposa del empresario, quien tras la muerte pasó a convertirse en la viuda de Andic.

Los investigadores analizan además la relación entre padre e hijo. Existen registros y testimonios que hablan de un vínculo deteriorado y de fuertes tensiones familiares en los últimos años.

Por último, la reconstrucción de como "cayó" Isac Andic por el barranco tampoco "cierra". La policía catalana dice que hay un primer paso, con firmeza como para evitar caer. Luego, sobre el terreno quedaron marcas como simulando que se habria resbalado. Pero para los peritos no son compatibles con los que naturalmente daría una persona para intentar caer por un precipio. Parecen, en realidad, realizados por una tercera persona (¿Jonathan?).

Mientras continúan las pericias forenses y el análisis de teléfonos, cámaras y movimientos bancarios, la muerte del creador de Mango se convirtió en uno de los casos más impactantes de España, mezclando poder económico, conflictos familiares y una investigación judicial que todavía está lejos de cerrarse, pero está encaminada a demostrar un parricidio para evitar perder una herencia de las más importantes del país.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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