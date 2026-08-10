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León XIV llega a la Argentina: la Iglesia puso en marcha el operativo y hay expectativa por su encuentro con Milei

Las autoridades del Episcopado anunciaron quiénes coordinarán las comisiones relacionadas con la llegada de Léon XIV. Karina Milei estará a cargo de organizar la "seguridad" y el saludo desde la Casa Rosada.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Cómo será la visita del Papa León XIV a la Argentina (Foto: Vaticano).

Cómo será la visita del Papa León XIV a la Argentina (Foto: Vaticano).

Las autoridades de la Iglesia Católica Argentina anunciaron los nombres de los obispos y laicos que coordinarán las comisiones que estarán abocadas a la visita del Papa León XIV entre el 8 y e 11 de noviembre próximos en las ciudades de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

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Lanzaron además, una colecta nacional para financiar los eventos y el itineriario de misas y actividades multitudinarias que protagonizará el Papa en la Argentina, y un "concurso para la canción" que acompañará toda la visita.

En tanto, aún no hay confirmada una reunión de organización entre la Iglesia y el Gobierno. La hermana del presidente y secretaria General de Presidencia, Karina Milei tendrá en sus manos la coordinación del operativo de "seguridad" que rodeará al Papa en todos los lugares que visite.

Según expresaron fuentes oficiales a A24.com, Karina Milei convocará a una "reunión interministerial" con los funcionarios que tendrán a cargo la seguridad y las actividades en las que participe el Papa.

El itinerario ya está casi listo, pero aún resta que la Iglesia lo anuncie formalmente en el mes de septiembre, luego de que llegue la segunda avanzada del Vaticano a Buenos Aires, a fines de agosto.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Argentina anunció este lunes en un comuicado los nombres de las personas que integran los equipos para la organización de la visita de León XIV a la Argentina.

El comunicado del Episcopado

En un documento difundido en redes sociales, el Episcopado -máxima autoridad de la Iglesia Católica en la Argentina- confimó que "desde hace dos meses, distintos equipos conformados por la Conferencia Episcopal Argentina se encuentran trabajando en la preparación y organización de la visita del Papa León XIV a nuestro país".

La Iglesia informó que "para llevar adelante esta tarea se ha constituido una Comisión Nacional encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Marcelo Colombo".

La Comisión Nacional también está integrada por los obispos Raúl Pizarro, Jorge García Cuerva, Jorge Eduardo Scheinig, Alejandro Musolino, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

"La Comisión Nacional tiene como misión delinear los criterios generales y la narrativa de la visita, orientar su preparación y acompañar su desarrollo, procurando que las distintas acciones expresen el sentido pastoral de la presencia del Santo Padre en nuestro país", señala el comunicado.

Asimismo, se conformó un Equipo Coordinador General, encargado de planificar y llevar adelante los distintos aspectos necesarios para la realización de la visita, ejecutar las decisiones adoptadas y articular el trabajo con los equipos de cada uno de los lugares que visitará el Papa.

Este equipo está integrado por el obispo Raúl Pizarro, como coordinador general; el presbítero Matías Taricco, como director operativo; y el contador Pablo Sabatté, como gerente de proyecto.

La organización se distribuye además en diferentes áreas de trabajo: Comunicación, a cargo del Pbro. Máximo Jurcinovic; Logística e Infraestructura, a cargo del Dr. Gonzalo Zabala; Voluntarios, a cargo del Dr. Federico Desteffaniz; Eventos y Liturgia, a cargo del Lic. Pedro Inzaurraga y el Lic. Rodrigo Martínez; Contenidos, a cargo de la Lic. Constanza Levaggi; y Recursos, a cargo del Ing. Marcelo Cancelliere.

A su vez, en Buenos Aires, Córdoba y Luján se conformaránen Equipos Locales de Coordinación, conducidos por un director operativo local y articulados con el Equipo Coordinador General.

Cada uno contará, al menos, con referentes para las áreas de voluntarios, comunicación, liturgia y eventos, y logística e infraestructura.

"Toda esta estructura de trabajo supone una permanente articulación entre la organización nacional y los equipos locales, así como una coordinación estrecha con la Santa Sede y las distintas áreas del Gobierno Nacional que intervienen en la preparación de una visita de estas características", señala el Episcopado.

Y agrega: "El trabajo conjunto busca garantizar una organización ordenada y coordinada, al servicio del sentido fundamental de esta visita: preparar a nuestro país para recibir al Papa León XIV y favorecer su encuentro con el Pueblo de Dios y con toda la sociedad argentina".

El Episcopado lanzó además la "colecta" nacional para financiar la visita del jefe de la Iglesia Católica mundial, un evento que genera fuertes espectativas por su mensaje en defensa de los más vulnerables y las advertencias sobre el avane de la IA en la sociedad mundial.

Pero también por su cercanía al mensaje de Francisco, y por tratarse de la primera visita de un Papa después de la última realizada por Juan Pablo II hace 39 años.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Organización de la visita: El Episcopado argentino confirmó los obispos y laicos que coordinarán las comisiones para la llegada del Papa León XIV.
  • Rol de Karina Milei: La hermana del Presidente estará a cargo de la coordinación de la seguridad del Sumo Pontífice durante su visita.
  • Colecta y Concurso: Se lanzó una colecta nacional para financiar los eventos y un concurso para la canción que acompañará la visita papal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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