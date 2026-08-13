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Inflación de julio: el Indec publicará hoy el dato y crece la expectativa por el número

El organismo difundirá el IPC correspondiente a julio, luego de que las principales estimaciones privadas ubicaran la inflación mensual cerca del 2%. El dato permitirá conocer si la desaceleración de los últimos meses logró sostenerse.

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Inflación de julio: el Indec publica el dato y crece la expectativa por el número clave del Gobierno

Inflación de julio: el Indec publica el dato y crece la expectativa por el número clave del Gobierno
Leé también La inflación mayorista fue la más baja en cuatro meses y cerró junio en 1,1%
El Índice de Precios Internos al por Mayor registró en junio su menor variación de los últimos cuatro meses. (Foto: archivo)

El dato tendrá especial relevancia porque permitirá determinar si la inflación consiguió mantenerse alrededor del 2% después de la desaceleración registrada durante los últimos meses. En junio, el IPC nacional había avanzado 1,9%, luego del 2,1% de mayo y el 2,6% de abril.

De confirmarse las estimaciones, el índice nacional volvería a ubicarse por debajo de la inflación registrada en la Ciudad de Buenos Aires, que durante julio mostró una aceleración y alcanzó el 2,9%.

Qué factores presionaron sobre los precios durante julio

Uno de los elementos que habría tenido mayor incidencia durante el mes fue el efecto de las vacaciones de invierno, especialmente sobre los servicios vinculados con el turismo y las actividades recreativas.

A ese componente estacional se sumó el movimiento generado por el Mundial 2026, que tuvo impacto particularmente sobre los pasajes aéreos. La consultora C&T señaló que los precios estacionales tuvieron una participación importante en la inflación de julio, en un contexto de mayor demanda turística.

Otro factor seguido de cerca fue la evolución del dólar, que registró una suba cercana a los $100 entre los últimos días de junio y los primeros días de julio. Ese movimiento habría tenido algún traslado a determinados precios, aunque las estimaciones no plantean un impacto generalizado sobre el conjunto del índice.

Las mediciones privadas también anticiparon comportamientos diferentes entre los componentes del IPC. Mientras los precios estacionales y la inflación núcleo habrían ejercido una mayor presión, los precios regulados mostraron una evolución más moderada.

La inflación viene desacelerándose desde marzo

El dato que difundirá el Indec será observado además en función de la trayectoria que mostró el índice durante el primer semestre. La inflación tuvo su registro más elevado del período en marzo, con 3,4%, y a partir de entonces comenzó a mostrar una tendencia descendente.

En abril, el IPC se ubicó en 2,6%, mientras que en mayo bajó al 2,1% y finalmente llegó al 1,9% en junio. De esta manera, el indicador volvió a ubicarse por debajo del 2%, algo que no ocurría desde agosto de 2025.

Por eso, el número de julio será determinante para establecer si esa tendencia consiguió mantenerse o si los factores estacionales y cambiarios generaron una nueva aceleración.

Qué pasó con la inflación en la Ciudad de Buenos Aires

Como anticipo del dato nacional, la Ciudad de Buenos Aires registró una inflación del 2,9% en julio, lo que representó una aceleración respecto de los meses anteriores.

Entre los aumentos más importantes del índice porteño aparecieron los alojamientos, con una suba del 29,1%, los paquetes turísticos, que avanzaron 26%, y los pasajes aéreos, con un incremento del 21,7%.

También tuvieron incidencia otros servicios, entre ellos la electricidad, que aumentó 5,9%, y las cuotas de los colegios privados, que registraron una suba del 4,1%.

El comportamiento de estos rubros estuvo fuertemente relacionado con el componente estacional de julio, particularmente por el movimiento turístico propio de las vacaciones de invierno y la mayor demanda en algunos servicios.

En pocas palabras

  • IPC de julio: El Indec publicará el dato, clave para el Gobierno y los mercados.
  • Expectativas: Analistas privados proyectan una inflación mensual de entre 1,9% y 2,1%.
  • Tendencia: Se evaluará si la desaceleración inflacionaria de meses previos se mantiene.
Resumen generado por Thinkindot AI
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