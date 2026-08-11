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Encontraron con vida al futbolista de Deportivo Pereira que estaba desaparecido

El futbolista, menor de 20 años, había quedado incomunicado después de regresar a su barrio tras un entrenamiento. Fue hallado en buenas condiciones tras el temblor que azotó la ciudad de Pereira.

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Miguel Palacios

Miguel Palacios, el jugador del Deportivo Pereira que es buscado por el club y sus cercanos. (Foto: NA)

Miguel Palacios, juvenil de Deportivo Pereira, fue encontrado en buen estado junto a su familia después de varias horas de incertidumbre tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. El sismo dejó más de 200 muertos y cientos de heridos.

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El futbolista, menor de 20 años, había quedado incomunicado después de regresar a su barrio tras un entrenamiento. La imposibilidad de contactarlo generó una fuerte preocupación dentro del club, que organizó un operativo para intentar localizarlo.

La alarma se encendió el lunes, cuando Arturo Reyes, entrenador de Deportivo Pereira, confirmó públicamente que no lograban comunicarse con Palacios y que tanto sus compañeros como integrantes del club intentaban obtener información sobre su paradero.

Hay un jugador, de nombre Miguel Palacios, que después de su entrenamiento se fue para su barrio y, de ahí en adelante, no hemos podido saber nada de él. Estamos todos muy preocupados acá en el grupo de jugadores, todos averiguando”, explicó el entrenador durante el programa Medio Tiempo, de WIN Sports.

La falta de noticias sobre el juvenil generó especial preocupación debido a que Pereira fue una de las ciudades más golpeadas por el terremoto. Ante la imposibilidad de establecer contacto con el futbolista, la dirigencia puso en marcha un operativo para encontrarlo. Empleados de Deportivo Pereira y jugadores que permanecían en la ciudad salieron personalmente a buscar al juvenil.

Mientras tanto, el plantel profesional se encontraba en Barranquilla para disputar su partido frente a Junior, a más de 1.000 kilómetros de la zona más afectada por el terremoto.

Por qué había quedado incomunicado

Después de varias horas de incertidumbre llegó finalmente la noticia que llevó tranquilidad al club. El periodista Alexis Rodríguez confirmó en WIN Sports que Miguel Palacios había sido localizado junto a su familia y que todos se encontraban en buenas condiciones, sin haber sufrido consecuencias físicas por el terremoto.

Además, se conoció el motivo por el que el futbolista había permanecido incomunicado durante tantas horas: su teléfono celular se había quedado sin batería. Esa situación impidió que pudiera responder los llamados y mensajes de sus compañeros, entrenadores y dirigentes, lo que en medio de la emergencia desatada por el terremoto había generado una creciente preocupación por su paradero.

Ciudadanos y personal de emergencia remueven los escombros de un edificio parcialmente derrumbado luego un terremoto en Pereira, Colombia. (Foto: Reuters)

Ciudadanos y personal de emergencia remueven los escombros de un edificio parcialmente derrumbado luego un terremoto en Pereira, Colombia. (Foto: Reuters)

La aparición del juvenil trajo alivio dentro de Deportivo Pereira, que también pudo confirmar que los familiares de los integrantes del club se encontraban a salvo. Sin embargo, algunas personas vinculadas a la institución tuvieron que abandonar temporalmente sus departamentos debido a los daños provocados por el movimiento sísmico en distintos edificios.

El terremoto en Colombia también afectó al fútbol

El terremoto de magnitud 7,4 provocó graves consecuencias en diferentes puntos de Colombia, con más de 200 personas fallecidas y cientos de heridos, además de importantes daños materiales. Pereira quedó entre las ciudades más afectadas por el movimiento sísmico, lo que también obligó a modificar la actividad deportiva prevista para las horas posteriores.

Entre las consecuencias, fue postergado el partido entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, mientras continuaban los operativos de emergencia y asistencia a las víctimas.

En Deportivo Pereira, en tanto, la principal preocupación estuvo puesta durante varias horas en conocer el paradero de Miguel Palacios. Finalmente, la confirmación de que el juvenil estaba a salvo junto a su familia puso fin a la incertidumbre que había atravesado al club.

En pocas palabras

  • Futbolista hallado: El juvenil de Deportivo Pereira, Miguel Palacios, fue encontrado sano y salvo tras quedar incomunicado por el terremoto.
  • Causa incomunicación: El futbolista de menos de 20 años estuvo desaparecido porque su teléfono celular se quedó sin batería.
  • Impacto sísmico: El terremoto de magnitud 7,4 dejó más de 200 muertos y afectó gravemente a Pereira, obligando a modificar la actividad deportiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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