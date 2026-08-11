Encontraron con vida al futbolista de Deportivo Pereira que estaba desaparecido

La falta de noticias sobre el juvenil generó especial preocupación debido a que Pereira fue una de las ciudades más golpeadas por el terremoto. Ante la imposibilidad de establecer contacto con el futbolista, la dirigencia puso en marcha un operativo para encontrarlo. Empleados de Deportivo Pereira y jugadores que permanecían en la ciudad salieron personalmente a buscar al juvenil.

Mientras tanto, el plantel profesional se encontraba en Barranquilla para disputar su partido frente a Junior, a más de 1.000 kilómetros de la zona más afectada por el terremoto.

Por qué había quedado incomunicado

Después de varias horas de incertidumbre llegó finalmente la noticia que llevó tranquilidad al club. El periodista Alexis Rodríguez confirmó en WIN Sports que Miguel Palacios había sido localizado junto a su familia y que todos se encontraban en buenas condiciones, sin haber sufrido consecuencias físicas por el terremoto.

Además, se conoció el motivo por el que el futbolista había permanecido incomunicado durante tantas horas: su teléfono celular se había quedado sin batería. Esa situación impidió que pudiera responder los llamados y mensajes de sus compañeros, entrenadores y dirigentes, lo que en medio de la emergencia desatada por el terremoto había generado una creciente preocupación por su paradero.

Ciudadanos y personal de emergencia remueven los escombros de un edificio parcialmente derrumbado luego un terremoto en Pereira, Colombia. (Foto: Reuters)

La aparición del juvenil trajo alivio dentro de Deportivo Pereira, que también pudo confirmar que los familiares de los integrantes del club se encontraban a salvo. Sin embargo, algunas personas vinculadas a la institución tuvieron que abandonar temporalmente sus departamentos debido a los daños provocados por el movimiento sísmico en distintos edificios.

El terremoto en Colombia también afectó al fútbol

El terremoto de magnitud 7,4 provocó graves consecuencias en diferentes puntos de Colombia, con más de 200 personas fallecidas y cientos de heridos, además de importantes daños materiales. Pereira quedó entre las ciudades más afectadas por el movimiento sísmico, lo que también obligó a modificar la actividad deportiva prevista para las horas posteriores.

Entre las consecuencias, fue postergado el partido entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, mientras continuaban los operativos de emergencia y asistencia a las víctimas.

Días y horarios de @SantaFe vs. @RiverPlate por los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/dXyuu1fBJa — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 11, 2026

En Deportivo Pereira, en tanto, la principal preocupación estuvo puesta durante varias horas en conocer el paradero de Miguel Palacios. Finalmente, la confirmación de que el juvenil estaba a salvo junto a su familia puso fin a la incertidumbre que había atravesado al club.