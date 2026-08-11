Terremoto en Colombia: hallaron con vida al argentino de 69 años que estaba desaparecido

También contó que Cáceres y su pareja lograron salir de los escombros y que ambos están fuera de peligro. “Todavía está en shock. Pero me dice que solo sufrió algunos golpes y que sabía lo que tenía que hacer. Es un sanjuanino que ya tenía experiencia”, expresó.

(Foto: captura de pantalla)

La familia recibió con alivio la noticia sobre el estado del hombre. “Estamos todos aliviados, toda la familia, los hermanos, sobrinos. Así que queríamos dar la noticia para que todos sepan que está bien”, agregó Carla.

La historia del sanjanuino

Cáceres había vivido en España antes de regresar a Latinoamérica y establecerse en Colombia. Según relató su hija, tenía previsto volver próximamente a la Argentina, más precisamente a San Juan, para reencontrarse con sus familiares.

La familia había iniciado la búsqueda después de perder contacto con él a raíz del terremoto, que dejó al menos 240 muertos, 1300 heridos y 2000 desaparecidos.

Carla había explicado que las líneas telefónicas colombianas estaban completamente colapsadas y que no podían establecer comunicación con su padre. Ante esa situación, pidió ayuda para intentar conocer su paradero.

El terremoto provocó graves daños en Colombia

Las autoridades colombianas informaron sobre el derrumbe de un centenar de edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños de consideración. El fenómeno fue definido como el terremoto más fuerte “de la última década”.

Los departamentos de Risaralda, especialmente la ciudad de Pereira, y Valle del Cauca, con Cali como una de las zonas más afectadas, concentraron la mayor cantidad de víctimas fatales.