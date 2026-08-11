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Alivio para una familia sanjuanina

Terremoto en Colombia: hallaron con vida al argentino de 69 años que estaba desaparecido

Carlos Luis Cáceres, oriundo de San Juan, fue localizado luego de que su familia perdiera contacto con él tras el sismo de magnitud 7,4. El hombre vive desde hace cinco años en Dosquebradas, una de las zonas más afectadas de Pereira, y fue encontrado con algunos golpes, pero fuera de peligro.

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Carlos Luis Cáceres fue localizado luego de que su familia perdiera contacto con él tras el sismo de magnitud 7

Carlos Luis Cáceres fue localizado luego de que su familia perdiera contacto con él tras el sismo de magnitud 7,4. (Foto: archivo)
Terremoto en Colombia: hallaron con vida al argentino de 69 años que estaba desaparecido
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La hija del argentino, Carla, confirmó que su padre fue localizado y se encuentra en buenas condiciones. “Está bien, con algunos golpes, pero pudo salir”, contó. La familia había perdido completamente el contacto con Cáceres después del terremoto, que ocurrió mientras el hombre se encontraba en un departamento del segundo piso de un edificio.

Cómo encontraron al argentino desaparecido

Carla luego explicó que una vecina reconoció a Cáceres en la calle después de ver en redes sociales la búsqueda difundida por sus familiares. La mujer identificó al argentino, salió a buscarlo y logró dar con su paradero.

“Logramos comunicarnos con él, está bien. Una vecina vio la información y se difundió la imagen. Ella lo conoció, lo fue a buscar y sabemos que está en buenas condiciones”, detalló la hija en diálogo con Telesol.

También contó que Cáceres y su pareja lograron salir de los escombros y que ambos están fuera de peligro. “Todavía está en shock. Pero me dice que solo sufrió algunos golpes y que sabía lo que tenía que hacer. Es un sanjuanino que ya tenía experiencia”, expresó.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

La familia recibió con alivio la noticia sobre el estado del hombre. “Estamos todos aliviados, toda la familia, los hermanos, sobrinos. Así que queríamos dar la noticia para que todos sepan que está bien”, agregó Carla.

La historia del sanjanuino

Cáceres había vivido en España antes de regresar a Latinoamérica y establecerse en Colombia. Según relató su hija, tenía previsto volver próximamente a la Argentina, más precisamente a San Juan, para reencontrarse con sus familiares.

La familia había iniciado la búsqueda después de perder contacto con él a raíz del terremoto, que dejó al menos 240 muertos, 1300 heridos y 2000 desaparecidos.

Carla había explicado que las líneas telefónicas colombianas estaban completamente colapsadas y que no podían establecer comunicación con su padre. Ante esa situación, pidió ayuda para intentar conocer su paradero.

El terremoto provocó graves daños en Colombia

Las autoridades colombianas informaron sobre el derrumbe de un centenar de edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños de consideración. El fenómeno fue definido como el terremoto más fuerte “de la última década”.

Los departamentos de Risaralda, especialmente la ciudad de Pereira, y Valle del Cauca, con Cali como una de las zonas más afectadas, concentraron la mayor cantidad de víctimas fatales.

En pocas palabras

  • Argentino Hallado: Carlos Luis Cáceres, de 69 años, fue encontrado con vida tras el terremoto en Colombia.
  • Condición: Presenta algunos golpes pero se encuentra fuera de peligro y con su pareja.
  • Localización: Fue ubicado gracias a una vecina que lo reconoció tras la difusión de su búsqueda.
Resumen generado por Thinkindot AI
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