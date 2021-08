Terror en un parque de diversiones: el juego se activó y dos chicas quedaron colgando

Embed

Ambas jóvenes quedaron suspendidas en lo más alto de la atracción. “Sentía mucho dolor mientras mi cabeza estaba atrapada. Veía todas las caras de los niños shockeados y tuve mucho miedo. No tenía idea de lo que estaba sucediendo y me asusté un poco”, aseguró Brown.

"Afortunadamente, el viaje se frenó de inmediato, pero me gustaría enfatizar que las chicas no hicieron nada para causar el problema. La barra no se había asegurado correctamente y el carruaje comenzó a elevarse, antes de que el operador pudiera agarrarlos”, detalló Stacey Kinley, una de las madres de las jóvenes, según consignó el medio Grimsby Live.

terro parque de diversiones reino unido.jpg Las dos jóvenes que quedaron atrapadas.

Con ayuda de los técnicos del lugar, las dos adolescentes pudieron descender. Un vocero de la feria le aseguró a un medio británico que las dos se encontraban bien: solo una de ellas estaba en shock por lo que había vivido. Ninguna quiso recibir atención médica o que las trasladen al hospital cercano.