Israel y Líbano extendieron por 45 días el alto al fuego mientras continúan las negociaciones

Libano Alto el fuego de 45 días entre Líbano e Israel, en Beirut. (Foto: Reuters)

“Esperamos que estas conversaciones impulsen una paz duradera, el reconocimiento pleno de la soberanía e integridad territorial de cada país y el establecimiento de una seguridad real”, agregó Pigott.

Persisten los ataques en el sur del Líbano

Pese a la continuidad del alto al fuego, la tensión sigue siendo extrema en la frontera sur libanesa. En las últimas semanas, el ejército israelí mantuvo bombardeos sobre posiciones vinculadas al grupo chiita Hezbollah.

Según un relevamiento realizado por la agencia AFP basado en datos oficiales, esos ataques dejaron al menos 400 muertos desde la entrada en vigor de la tregua.

Israel sostiene que continuará actuando contra objetivos de Hezbollah, organización respaldada por Irán y considerada responsable del inicio del conflicto transfronterizo. El grupo no participa de las negociaciones diplomáticas que se desarrollan en Washington.

negociaciones Estados Unidos confirmó la continuidad de la tregua y anunció nuevas conversaciones para junio. (Foto: archivo)

Nuevos bombardeos y heridos en la ciudad de Tiro

El ejército israelí informó este viernes que volvió a atacar posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano luego de detectar “aeronaves hostiles” y lanzamientos desde el otro lado de la frontera.

Del lado libanés, el Ministerio de Salud denunció que casi 40 personas resultaron heridas por bombardeos cerca de la ciudad costera de Tiro.

Las autoridades locales señalaron además que uno de los ataques destruyó un centro de atención primaria y provocó daños en el Hospital Hiram, donde también resultaron heridos seis trabajadores de la salud.