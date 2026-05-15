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Israel y Líbano extendieron por 45 días el alto al fuego mientras continúan las negociaciones

Estados Unidos confirmó la continuidad de la tregua y anunció nuevas conversaciones para junio. Pese al acuerdo, el ejercito israelí mantuvo bombardeos sobre posiciones de Hezbollah.

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Representantes libaneses e israelíes se habían reunido por última vez el 23 de abril en la Casa Blanca. (Foto: Reuters)

Representantes libaneses e israelíes se habían reunido por última vez el 23 de abril en la Casa Blanca. (Foto: Reuters)

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este viernes que Israel y Líbano acordaron extender por otros 45 días el alto al fuego vigente entre ambos países desde el pasado 16 de abril. Este es en un intento por evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente.

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La tregua expiraba este domingo, pero fue prorrogada luego de una nueva ronda de conversaciones celebradas en Washington bajo mediación estadounidense.

La confirmación fue realizada por el Departamento de Estado norteamericano. El portavoz del organismo, Tommy Pigott, aseguró que el objetivo es avanzar hacia un acuerdo permanente entre las partes. “El cese de hostilidades del 16 de abril se ampliará por 45 días para permitir nuevos avances”, indicó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Además, Estados Unidos auspiciará nuevas negociaciones políticas entre Israel y Líbano los próximos 2 y 3 de junio. En paralelo, el Pentágono convocó para el 29 de mayo a representantes militares de ambos países con el objetivo de discutir mecanismos de seguridad y control en la frontera.

Libano
Alto el fuego de 45 días entre Líbano e Israel, en Beirut. (Foto: Reuters)

Alto el fuego de 45 días entre Líbano e Israel, en Beirut. (Foto: Reuters)

Esperamos que estas conversaciones impulsen una paz duradera, el reconocimiento pleno de la soberanía e integridad territorial de cada país y el establecimiento de una seguridad real”, agregó Pigott.

Persisten los ataques en el sur del Líbano

Pese a la continuidad del alto al fuego, la tensión sigue siendo extrema en la frontera sur libanesa. En las últimas semanas, el ejército israelí mantuvo bombardeos sobre posiciones vinculadas al grupo chiita Hezbollah.

Según un relevamiento realizado por la agencia AFP basado en datos oficiales, esos ataques dejaron al menos 400 muertos desde la entrada en vigor de la tregua.

Israel sostiene que continuará actuando contra objetivos de Hezbollah, organización respaldada por Irán y considerada responsable del inicio del conflicto transfronterizo. El grupo no participa de las negociaciones diplomáticas que se desarrollan en Washington.

negociaciones
Estados Unidos confirmó la continuidad de la tregua y anunció nuevas conversaciones para junio. (Foto: archivo)

Estados Unidos confirmó la continuidad de la tregua y anunció nuevas conversaciones para junio. (Foto: archivo)

Nuevos bombardeos y heridos en la ciudad de Tiro

El ejército israelí informó este viernes que volvió a atacar posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano luego de detectar “aeronaves hostiles” y lanzamientos desde el otro lado de la frontera.

Del lado libanés, el Ministerio de Salud denunció que casi 40 personas resultaron heridas por bombardeos cerca de la ciudad costera de Tiro.

Las autoridades locales señalaron además que uno de los ataques destruyó un centro de atención primaria y provocó daños en el Hospital Hiram, donde también resultaron heridos seis trabajadores de la salud.

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