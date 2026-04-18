Tiroteo en Kiev: al menos seis muertos tras una toma de rehenes y un ataque armado en un supermercado

agentes-de-policia-armados-se-encuentran-dentro-de-un-supermercado-donde-fue-abatido-un-hombre-armado-que-habia-tomado-rehenes-en-kiev-ucrania-el-18-de-abril-de-2026-foto-valentyn-ogirenkoreuters-EUY2UJGJMVBPT Agentes de policía armados se encuentran dentro de un supermercado donde fue abatido un hombre armado que había tomado rehenes en Kiev, Ucrania, el 18 de abril de 2026. (Foto: REUTERS)

El ministro del Interior, Igor Klimenko, detalló que el sospechoso disparó contra la policía, lo que derivó en su abatimiento. Las unidades tácticas ingresaron al local luego de que fracasaran las negociaciones para lograr su rendición.

Conmoción en Kiev y una investigación en curso

Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud con traumatismos de diversa gravedad, mientras que las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Zelenski ordenó avanzar con una pesquisa exhaustiva y pidió que se brinde información oficial de manera rápida y transparente. “Todas las circunstancias están siendo investigadas”, aseguró el mandatario.

El episodio generó escenas de pánico entre los vecinos del distrito de Holosíiv, en un contexto ya marcado por la tensión en el país debido a la guerra con Rusia, aunque por el momento no se confirmó un vínculo directo entre el ataque y el conflicto bélico.