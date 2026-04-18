Tiroteo en Kiev: al menos seis muertos tras una toma de rehenes y un ataque armado en un supermercado
El agresor también fue abatido en el hecho y hubo además nueve heridos. Los disparos ocurrieron en el distrito de Holosíiv de la capital ucraniana, donde fuerzas especiales irrumpieron en el local para neutralizar al sospechoso.
Tiroteo en Kiev: al menos seis muertos tras una toma de rehenes.
Al menos seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas este sábado tras un violento tiroteo en Kiev, donde un hombre armado atacó a civiles en plena vía pública y dentro de un supermercado del distrito de Holosíiv. El agresor fue abatido durante un operativo de las fuerzas especiales.
El hecho generó conmoción en toda la capital ucraniana y obligó a desplegar un amplio dispositivo de seguridad. El alcalde Vitali Klitschkoconfirmó que el número de víctimasfatales ascendió a seis luego de que muriera una mujer que estaba internada en grave estado.
Según la reconstrucción oficial, el atacante comenzó a disparar contra personas en la calle antes de ingresar a un supermercado, donde tomó rehenes y se atrincheró. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad lograron rescatar a cuatro personas.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, había informado inicialmente cinco muertos y diez heridos, pero luego actualizó la cifra. Además, señaló que el agresor fue “neutralizado” tras abrir fuego también contra los agentes durante la intervención.
El ministro del Interior, Igor Klimenko, detalló que el sospechoso disparó contra la policía, lo que derivó en su abatimiento. Las unidades tácticas ingresaron al local luego de que fracasaran las negociaciones para lograr su rendición.
Conmoción en Kiev y una investigación en curso
Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud con traumatismos de diversa gravedad, mientras que las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.
Zelenski ordenó avanzar con una pesquisa exhaustiva y pidió que se brinde información oficial de manera rápida y transparente. “Todas las circunstancias están siendo investigadas”, aseguró el mandatario.
El episodio generó escenas de pánico entre los vecinos del distrito de Holosíiv, en un contexto ya marcado por la tensión en el país debido a la guerra con Rusia, aunque por el momento no se confirmó un vínculo directo entre el ataque y el conflicto bélico.