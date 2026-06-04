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Conmoción por la confesión de Rochi Igarzábal sobre el abuso que padeció a los cinco años

Durante una nueva movilización de Ni Una Menos, Rochi Igarzábal publicó un desgarrador mensaje en el que recordó el abuso que sufrió en su infancia, provocando una ola de reacciones y emoción entre sus seguidores.

4 jun 2026, 12:40
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Conmoción por la confesión de Rochi Igarzábal sobre el abuso que padeció a los cinco años
Conmoción por la confesión de Rochi Igarzábal sobre el abuso que padeció a los cinco años

Conmoción por la confesión de Rochi Igarzábal sobre el abuso que padeció a los cinco años

En el marco de una reciente y multitudinaria movilización por el Ni Una Menos, la cantante y actriz Rochi Igarzábal optó por un momento de profunda trascendencia social para revelar un traumático suceso de su infancia. A través de una conmovedora publicación en su perfil de Instagram, acompañada por retratos de su niñez, la intérprete visibilizó su dolor en un mensaje que cosechó miles de reacciones y se difundió de forma masiva.

La artista acompañó las imágenes con una dedicatoria cargada de emotividad: “Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas”, utilizando además la etiqueta de la histórica consigna contra la violencia de género.

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El núcleo del posteo consistió en un crudo relato donde la intérprete detalló los padecimientos derivados de los ultrajes padecidos durante su temprana infancia por parte de un allegado. Igarzábal describió con crudeza el inicio de aquel calvario: “Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo cinco años“.

Asimismo, la cantante se explayó sobre las severas repercusiones psicológicas y físicas que arrastró durante su desarrollo debido al trauma y al ocultamiento de los hechos. “Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo. Y hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia”, confesó reflexivamente ante sus seguidores.

IG Rochi Igarzábal

Pese a las secuelas, Igarzábal remarcó su capacidad de resiliencia, aunque no olvidó la realidad de aquellas víctimas que no corrieron con su misma suerte. Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se la arrancaron. Y hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha, nunca nos cansemos de luchar”, manifestó firmemente. El cierre de su declaración repitió el homenaje a su entorno: “Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #NiUnaMenos”.

La confesión de Igarzábal coincidió con un escenario de alta tensión y demandas sociales. Una gran cantidad de ciudadanas se apostó ante el Congreso de la Nación para alzar la voz contra los crímenes de género, en una marcha fuertemente marcada por el reciente femicidio de Agostina Vega.

A más de una década del surgimiento de este movimiento colectivo, la manifestación actual estuvo atravesada por el impacto y la conmoción social que provocaron los asesinatos de la mencionada Agostina Vega y de Dulce María Beatriz Candia, dos crímenes aberrantes que devolvieron la urgencia de erradicar la violencia machista al centro del debate público.

Fotos posteo Rochi Igarzábal

Qué confesó Rochi Igarzábal sobre su vínculo con Pablo Martínez que dejó a todos impactados

Tras alcanzar una enorme popularidad gracias a su participación en Casi Ángeles, Rochi Igarzábal optó con el tiempo por correrse del foco mediático y concentrar sus energías en la música, una de sus grandes pasiones y el ámbito en el que encontró un espacio para desarrollarse con libertad.

No obstante, a comienzos de este 2026 sorprendió al sincerarse sobre el costado menos conocido de aquellos años de exposición. La actriz y cantante contó que la fama temprana tuvo consecuencias difíciles de afrontar y que atravesó situaciones que la marcaron profundamente. Entre amenazas y episodios de angustia, reconoció que vivió momentos complejos que hoy puede analizar con otra perspectiva.

Durante esa etapa también compartió gran parte de su vida con Pablo Martínez, compañero de elenco que interpretaba a Simón en la exitosa ficción juvenil. Aunque dentro de la historia sus personajes mantenían una relación amorosa, poco se supo en aquel entonces sobre el vínculo sentimental que existió entre ambos fuera de las cámaras. Con los años, el actor también se alejó del mundo del espectáculo y eligió un camino ligado a la espiritualidad y la escritura.

Fue en una entrevista con El Ejército de LAM (Bondi) donde Rochi decidió hablar abiertamente sobre esa historia de amor y revelar aspectos desconocidos de aquella relación que, según reconoció, estuvo lejos de ser sencilla.

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“No tengo ni idea de dónde está Pablo Martínez, no lo vi más. No fue de mis mejores relaciones: éramos chicos. El tema de la exposición nos jugó una mala pasada. Fue mi relación más compleja y tóxica a nivel vincular”, expresó la artista al recordar aquellos años.

Luego profundizó sobre las dinámicas que atravesaban como pareja: “No llegamos a un lugar de agresividad, pero sí había una especie de celos, posesión, algo tóxico que te hace sufrir más de lo que disfrutás. Era una guerra implícita de la que me costó muchísimo salir, porque fueron varios años los que estuvimos en pareja”, explicó.

Finalmente, recordó el momento en que tomó la decisión de ponerle fin al vínculo y comenzar un proceso personal de reconstrucción. “Cuando terminamos Casi Ángeles y tuvimos el parate antes de comenzar con la banda, dije: ‘Bueno, de acá necesito salir, reconstruirme’. Es una persona súper sensible, compleja, con sus emociones y formas de pensar, inteligente”, concluyó.

Rochi Igarzábal y Pablo Martínez (1)

     

 

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