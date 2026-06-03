Terror en una comisaría: un delincuente entró armado y desató una tragedia

Por motivos que todavía son materia de investigación, el hombre sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra los efectivos que se encontraban en el lugar.

La principal víctima fue el oficial Neri Malcon Churquina, de 33 años, quien recibió varios impactos de bala, incluidos disparos en la cabeza y el torso.

El ataque fue tan violento que el agente cayó gravemente herido en los primeros segundos del enfrentamiento.

Cómo fue el tiroteo que terminó con dos muertos

De acuerdo con las pericias preliminares, Romero ingresó portando un revólver. Los investigadores creen que, una vez iniciada la balacera y tras herir de gravedad a Churquina, logró apoderarse de la pistola reglamentaria del policía.

Ese dato cobró relevancia porque cuando el agresor fue abatido todavía sostenía el arma oficial entre sus manos.

Mientras tanto, el oficial Agustín Guillermo Larravide, que también se encontraba en la dependencia, escuchó las detonaciones y acudió en auxilio de su compañero.

En un pasillo estrecho del destacamento se produjo un nuevo intercambio de disparos. Allí, Larravide logró repeler el ataque y abatir al agresor. El policía sufrió una herida de bala en una mano, aunque se encuentra fuera de peligro.

La muerte del oficial Churquina

Tras el ataque, Churquina fue trasladado de urgencia al Hospital Nuestra Señora de Luján. Los médicos intentaron estabilizarlo durante varias horas, pero finalmente falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas.

La noticia generó una profunda conmoción entre familiares, compañeros de trabajo y vecinos de la zona. El efectivo tenía 33 años, estaba casado y era papá de una nena de cinco años.

Churquina, un policía marcado por la tragedia

La muerte de Churquina golpeó especialmente a la comunidad policial porque no era la primera vez que enfrentaba una situación extrema. Según trascendió, en 2022 había resultado herido durante otro procedimiento policial que terminó en un tiroteo fatal para uno de sus compañeros.

En aquella oportunidad logró sobrevivir y continuar con su carrera dentro de la fuerza. Tres años después, perdió la vida en un nuevo episodio de violencia armada.

El gran interrogante: cómo ingresó armado

Mientras continúan las pericias, una de las preguntas centrales de la investigación apunta a determinar cómo Romero logró acceder armado a la dependencia.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que el lugar donde ocurrió el ataque no posee las características de una comisaría tradicional con áreas de detención y controles permanentes, sino que funciona como un destacamento policial de menores dimensiones.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad, pericias balísticas y testimonios para reconstruir la secuencia completa.

También buscan establecer si el atacante llegó con un plan previamente elaborado o si existió algún episodio previo que desencadenó el violento enfrentamiento.