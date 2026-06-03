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Terror en una comisaría: un delincuente entró armado y desató una tragedia

La investigación busca determinar cómo un hombre con pedido de captura logró ingresar armado a una dependencia policial de Open Door y desatar un tiroteo que terminó con la muerte del oficial Neri Churquina.

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Entró armado a una comisaría

Entró armado a una comisaría, mató a un policía y terminó abatido.

La localidad bonaerense de Open Door registró un hecho de extrema gravedad ocurrido dentro de una dependencia policial. Un hombre que tenía un pedido de captura vigente ingresó armado a la Comisaría Tercera de Luján, abrió fuego contra los efectivos presentes, asesinó a un policía de 33 años e hirió a otro agente antes de ser abatido en medio de un intenso tiroteo.

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El episodio ocurrió el martes por la tarde en la seccional ubicada en la intersección de Santa Fe y Carlos Disarli. La secuencia, que es reconstruida por peritos judiciales y especialistas de la fuerza, abrió múltiples interrogantes sobre cómo el atacante logró ingresar armado al destacamento y qué ocurrió durante los minutos previos al enfrentamiento fatal.

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Cómo fue el ataque dentro de la dependencia policial

Según las primeras reconstrucciones, Alex Ezequiel Romero, quien era buscado por la Justicia en una causa por amenazas y tenía una orden de detención vigente emitida por el Juzgado de Garantías N°1 de Mercedes, llegó hasta la dependencia policial durante la tarde.

Por motivos que todavía son materia de investigación, el hombre sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra los efectivos que se encontraban en el lugar.

La principal víctima fue el oficial Neri Malcon Churquina, de 33 años, quien recibió varios impactos de bala, incluidos disparos en la cabeza y el torso.

El ataque fue tan violento que el agente cayó gravemente herido en los primeros segundos del enfrentamiento.

Cómo fue el tiroteo que terminó con dos muertos

De acuerdo con las pericias preliminares, Romero ingresó portando un revólver. Los investigadores creen que, una vez iniciada la balacera y tras herir de gravedad a Churquina, logró apoderarse de la pistola reglamentaria del policía.

Ese dato cobró relevancia porque cuando el agresor fue abatido todavía sostenía el arma oficial entre sus manos.

Mientras tanto, el oficial Agustín Guillermo Larravide, que también se encontraba en la dependencia, escuchó las detonaciones y acudió en auxilio de su compañero.

En un pasillo estrecho del destacamento se produjo un nuevo intercambio de disparos. Allí, Larravide logró repeler el ataque y abatir al agresor. El policía sufrió una herida de bala en una mano, aunque se encuentra fuera de peligro.

La muerte del oficial Churquina

Tras el ataque, Churquina fue trasladado de urgencia al Hospital Nuestra Señora de Luján. Los médicos intentaron estabilizarlo durante varias horas, pero finalmente falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas.

La noticia generó una profunda conmoción entre familiares, compañeros de trabajo y vecinos de la zona. El efectivo tenía 33 años, estaba casado y era papá de una nena de cinco años.

Churquina, un policía marcado por la tragedia

La muerte de Churquina golpeó especialmente a la comunidad policial porque no era la primera vez que enfrentaba una situación extrema. Según trascendió, en 2022 había resultado herido durante otro procedimiento policial que terminó en un tiroteo fatal para uno de sus compañeros.

En aquella oportunidad logró sobrevivir y continuar con su carrera dentro de la fuerza. Tres años después, perdió la vida en un nuevo episodio de violencia armada.

El gran interrogante: cómo ingresó armado

Mientras continúan las pericias, una de las preguntas centrales de la investigación apunta a determinar cómo Romero logró acceder armado a la dependencia.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que el lugar donde ocurrió el ataque no posee las características de una comisaría tradicional con áreas de detención y controles permanentes, sino que funciona como un destacamento policial de menores dimensiones.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad, pericias balísticas y testimonios para reconstruir la secuencia completa.

También buscan establecer si el atacante llegó con un plan previamente elaborado o si existió algún episodio previo que desencadenó el violento enfrentamiento.

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