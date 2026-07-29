El dramático reclamo de Wanda Nara a Mauro Icardi en plena guerra: "Odiás a la madre, castigás a tus hijas"

Pero Wanda no se quedó allí. Poco después volvió a utilizar sus historias de Instagram para ampliar su postura y aseguró que tanto sus hijas como sus hermanos esperan que puedan regresar a la rutina escolar. “Mis hijas quieren volver. Sus hermanos también. El colegio las espera”, lanzó.

“El padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar? Deberíamos estar en Turquía, según él, pero ni él está en Turquía. ¿Por qué odia tanto el país donde nació?”, planteó Wanda.

El tramo más contundente de su descargo llegó cuando hizo referencia a la documentación que, según su versión, necesitan sus hijas para poder viajar. La conductora aseguró que las menores le piden a su padre que firme los papeles necesarios y volvió a expresar su angustia por la situación. “No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, estaríamos ya en Argentina. ¿Quién ayuda a mis hijas?”, concluyó.

Qué dicen los fuertes mensajes de Wanda Nara y Mauro Icardi tras la audiencia en Milán

Este miércoles, Wanda Nara y Mauro Icardi se enfrentaron en una audiencia clave en la Justicia italiana, en medio de la tensión que arrastran tras el robo en la casa de la conductora y la pérdida de la documentación de sus hijas.

Al salir del tribunal, Wanda compartió un fuerte mensaje en redes sociales que reflejó su preocupación por la postura de su exmarido. "Recién salgo del tribunal italiano, donde el papá de las menores comunicó a través de su abogada presente que no quiere que mis hijas menores vuelvan a tocar piso argentino", escribió.

Junto a un emoji de corazón roto, sumó: "Además agregó que no autoriza a que vuelvan al colegio argentino y que las anotara en Italia hasta que las deporten en Turquía, donde él sostiene que deben estar".

Ese descargo fue eliminado poco después y reemplazado por la captura de un medio italiano que titulaba: "Icardi no podrá dejar la Argentina hasta firmar la documentación de sus hijas".

Por su parte, Mauro Icardi también eligió Instagram para dar su versión, con un mensaje cargado de reproches hacia Wanda y la Justicia. "Terminó la audiencia en Milán, la jueza se reservó el resultado porque para la Justicia italiana la señora solo se hace la que llora pero no presenta documentación, en Argentina la joyita de la jueza de feria reparte prohibiciones de salida del país como si fueran caramelos y sin medio documento acreditado", lanzó el futbolista.

Y cerró con tono desafiante: "Y me decían loco... Como siempre, voy a ir con todo y contra todos".