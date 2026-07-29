Quiénes eran las personas que murieron en el helicóptero que cayó en San Juan

De izquierda a derecha: Matías Valenzuela, Andrés Bosch y Jorge Carabajal, tres de las víctimas del accidente en helicóptero. (Foto: Gentileza El tiempo de San Juan)

El mensaje del gobernador Marcelo Orrego

Tras conocerse la tragedia, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales.

"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones", expresó.

Además, agregó: "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria".

Qué se sabe del accidente del helicóptero Bell 412

De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad de la Nación, el helicóptero había sido contratado para participar de una capacitación en San Juan y posteriormente tenía previsto trasladarse a La Rioja, donde iba a colaborar en las tareas para combatir un incendio forestal en la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.

Según el reporte oficial, la aeronave perdió contacto a las 10:26 mientras realizaba maniobras. Otro helicóptero que participaba del operativo logró localizar el lugar donde había impactado y dio aviso inmediato a las autoridades, que desplegaron un amplio operativo de rescate.

Equipos de emergencia, personal especializado y organismos provinciales trabajaron en la zona para acceder al sitio del accidente, realizar el relevamiento correspondiente y confirmar el fallecimiento de los siete ocupantes.

Investigan qué provocó la caída del helicóptero

Las autoridades nacionales informaron que las causas del accidente todavía son materia de investigación y que las pericias determinarán qué originó la caída de la aeronave.

Desde la Agencia Federal de Emergencias indicaron que mantienen contacto permanente con las autoridades judiciales y provinciales que intervienen en la causa.

"Las causas del siniestro son materia de investigación. La Agencia Federal de Emergencias permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados", señalaron desde el organismo.