Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se estrelló este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, y murieron las siete personas que viajaban a bordo.
Entre las víctimas fatales hay altos jefes policiales, brigadistas y el director de Protección Civil de San Juan. Investigan las causas del siniestro.
Quiénes eran las personas que murieron en el helicóptero que cayó en San Juan. (Foto: redes)
Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se estrelló este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, y murieron las siete personas que viajaban a bordo.
La aeronave participaba de una capacitación vinculada al combate de incendios forestales cuando perdió contacto con las autoridades. Horas más tarde fue localizada en una zona de difícil acceso y se confirmó que no hubo sobrevivientes.
El Gobierno de San Juan informó oficialmente la identidad de las víctimas y expresó su pesar por la tragedia.
La noticia provocó una profunda conmoción en la provincia debido a que varias de las víctimas ocupaban cargos estratégicos en el sistema de emergencias y seguridad de San Juan.
Tras conocerse la tragedia, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales.
"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones", expresó.
Además, agregó: "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria".
De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad de la Nación, el helicóptero había sido contratado para participar de una capacitación en San Juan y posteriormente tenía previsto trasladarse a La Rioja, donde iba a colaborar en las tareas para combatir un incendio forestal en la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.
Según el reporte oficial, la aeronave perdió contacto a las 10:26 mientras realizaba maniobras. Otro helicóptero que participaba del operativo logró localizar el lugar donde había impactado y dio aviso inmediato a las autoridades, que desplegaron un amplio operativo de rescate.
Equipos de emergencia, personal especializado y organismos provinciales trabajaron en la zona para acceder al sitio del accidente, realizar el relevamiento correspondiente y confirmar el fallecimiento de los siete ocupantes.
Las autoridades nacionales informaron que las causas del accidente todavía son materia de investigación y que las pericias determinarán qué originó la caída de la aeronave.
Desde la Agencia Federal de Emergencias indicaron que mantienen contacto permanente con las autoridades judiciales y provinciales que intervienen en la causa.
"Las causas del siniestro son materia de investigación. La Agencia Federal de Emergencias permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados", señalaron desde el organismo.