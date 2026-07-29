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Quién es Elisa Comparin, la abogada de bajo perfil que se casó con Claudio Rígoli

Elisa Comparin, esposa de Claudio Rígoli, mantiene un perfil bajo en redes sociales y se caracteriza por preservar su vida privada lejos de la exposición pública.

29 jul 2026, 19:38
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En las últimas horas, el nombre de Elisa Comparin comenzó a ganar notoriedad en el mundo del espectáculo luego de que trascendiera su casamiento privado con Claudio Rígoli en Italia. La ceremonia despertó curiosidad por la identidad de la mujer que conquistó al periodista, especialmente por el bajo perfil que mantuvo durante toda su vida.

Comparin tiene 42 años y cuenta con una destacada trayectoria dentro del ámbito judicial. Es abogada especializada en Derecho Penal, se graduó en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente completó una maestría en Derecho Penal en la Universidad Austral.

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Actualmente desarrolla su carrera profesional como prosecretaria en la Fiscalía General ante Tribunales Orales en lo Criminal Federal, perteneciente al Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde ocupa ese puesto desde febrero de 2019.

A diferencia de otras figuras vinculadas al mundo mediático, Elisa siempre eligió mantenerse alejada de las cámaras y preservar su intimidad. En redes sociales, mantiene un perfil sumamente reservado. Su cuenta de Instagram cuenta con 96 publicaciones, 2059 seguidores y sigue a 1275 usuarios, reflejando una presencia discreta y alejada de la exposición mediática.

Más allá de su carrera profesional, la abogada también disfruta de sus momentos de descanso. Entre sus principales intereses aparecen los viajes y el deporte, dos actividades que compartía con Rígoli y que formaron parte de su vínculo desde los primeros tiempos de la relación.

Cómo fue el casamiento de Claudio Rígoli y Elisa Comparin

En LAM (América TV) revelaron detalles de la boda de Claudio Rígoli y Elisa Comparin, una celebración que tuvo lugar en Monte Isola, Italia. Las imágenes del íntimo festejo fueron compartidas por la propia abogada en sus redes sociales, donde dejó ver algunos momentos de una ceremonia marcada por la privacidad, una característica que ambos mantienen en sus vidas personales.

En las postales que circularon se puede observar al conductor con un elegante traje en tonos claros, mientras que Elisa eligió un vestido dorado corto para la ocasión. La pareja fue retratada a la salida de una iglesia y luego durante la celebración junto a sus familiares y amigos más cercanos, en un escenario rodeado por la belleza del lago.

La noticia tomó por sorpresa a varios compañeros de trabajo de Rígoli, ya que si bien el periodista había comentado que realizaría un viaje junto a su pareja, no había revelado que el motivo principal era celebrar su casamiento.

     

 

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