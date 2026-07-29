Quién es Elisa Comparin, la abogada de bajo perfil que se casó con Claudio Rígoli

Más allá de su carrera profesional, la abogada también disfruta de sus momentos de descanso. Entre sus principales intereses aparecen los viajes y el deporte, dos actividades que compartía con Rígoli y que formaron parte de su vínculo desde los primeros tiempos de la relación.

Cómo fue el casamiento de Claudio Rígoli y Elisa Comparin

En LAM (América TV) revelaron detalles de la boda de Claudio Rígoli y Elisa Comparin, una celebración que tuvo lugar en Monte Isola, Italia. Las imágenes del íntimo festejo fueron compartidas por la propia abogada en sus redes sociales, donde dejó ver algunos momentos de una ceremonia marcada por la privacidad, una característica que ambos mantienen en sus vidas personales.

En las postales que circularon se puede observar al conductor con un elegante traje en tonos claros, mientras que Elisa eligió un vestido dorado corto para la ocasión. La pareja fue retratada a la salida de una iglesia y luego durante la celebración junto a sus familiares y amigos más cercanos, en un escenario rodeado por la belleza del lago.

La noticia tomó por sorpresa a varios compañeros de trabajo de Rígoli, ya que si bien el periodista había comentado que realizaría un viaje junto a su pareja, no había revelado que el motivo principal era celebrar su casamiento.