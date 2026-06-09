Tres muertos y 14 internados en una fiesta de 15: la trágica causa

5H357LIS6FHEBNQPWMU34JA2UY Tragedia en una fiesta de 15: murió el papá de la cumpleañera y otras 14 personas se intoxicaron tras tomar un tequila adulterado. (Foto: archivo)

La situación se agravó con el paso de las horas y terminó provocando la muerte de tres personas vinculadas a la familia de la quinceañera. Las primeras dos víctimas, de 39 y 28 años, fallecieron mientras eran trasladadas para recibir asistencia médica.

Posteriormente, las autoridades confirmaron la muerte del padre de la joven homenajeada, quien permanecía internado bajo observación debido a la gravedad de su cuadro clínico.

Mientras tanto, al menos 14 invitados continúan bajo tratamiento médico por una presunta intoxicación aguda. Los profesionales siguen monitoreando su evolución para prevenir posibles complicaciones.

La principal hipótesis: tequila adulterado

Frente a la magnitud del episodio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una investigación para determinar qué provocó las muertes y las internaciones masivas.

Una de las principales líneas de investigación apunta al consumo de tequila presuntamente adulterado que habría sido servido durante la celebración.

Para avanzar con las pericias, agentes ministeriales y especialistas realizaron inspecciones en el lugar donde se desarrolló la fiesta y secuestraron varias botellas de bebidas alcohólicas. Los envases serán sometidos a análisis químicos y toxicológicos que permitirán determinar si contenían sustancias peligrosas para la salud.

Qué investigan las autoridades

Además de los estudios de laboratorio, los investigadores comenzaron a tomar declaraciones a familiares, organizadores y asistentes para reconstruir el origen de las bebidas consumidas durante la fiesta.

El objetivo es establecer cómo llegó el alcohol al evento y determinar si existieron irregularidades en la distribución, comercialización o manipulación de los productos. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y esperan que los resultados de las pericias permitan esclarecer rápidamente lo ocurrido.

El seguimiento de los pacientes internados

La Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó que mantiene un monitoreo permanente sobre las personas hospitalizadas y trabaja en conjunto con la fiscalía para aportar información médica relevante para la causa.

La comunidad de Puerto Valle permanece conmocionada por una tragedia que transformó una celebración familiar en una emergencia sanitaria con consecuencias fatales.