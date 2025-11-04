El video de la fiesta que terminó en tragedia: celebraba su cumpleaños, echó a un invitado y éste volvió para matarlo

El ataque quedó registrado en video, en el que se escuchan fragmentos de la discusión previa y el momento del disparo. Una mujer le dice a Morales "basta" varias veces antes de ingresar en el terreno donde se realizaba la celebración y hasta le advierte que en el predio se encontraban su propio hijo y otros menores de edad.

En el medio, se observa a Raúl Scherer aparecer en escena mientras era apuntado por el agresor. Luego de un forcejeo, Morales dispara y el proyectil impacta en la ingle del hombre. En ese momento, otro invitado golpea al atacante con un palo para intentar reducirlo, mientras el resto pedía ayuda desesperadamente.

También se puede observar a otra persona salir del domicilio con otra escopeta a modo de defensa pero no alcanza a disparar en contra de Morales.

El traslado al hospital

El hijo de la víctima trasladó a su padre en una camioneta hasta el Hospital San Isidro Labrador de Larroque, donde murió poco después de llegar. El parte médico indicó que la causa de muerte fue un “shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica”, producto de una “herida de arma de fuego en la zona inguinal derecha”.

Por su parte, Morales quedó internado bajo custodia policial en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde se recupera de las lesiones provocadas por los golpes recibidos durante el intento de reducirlo. Será imputado por homicidio agravado.

La Fiscal en turno ordenó la intervención de la División de Policía Científica, que realizó el relevamiento de la escena y secuestró las armas utilizadas, junto con varias vainas servidas y un teléfono celular. También dispuso la toma de declaraciones testimoniales a los asistentes y el análisis de los videos del hecho, mientras se avanza en la reconstrucción completa del crimen que conmocionó a la comunidad de Larroque.