En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Fiesta
Tragedia
ENTRE RÍOS

El video de la fiesta que terminó en tragedia: celebraba su cumpleaños, echó a un invitado y éste volvió para matarlo

Raúl Alfredo Scherer, de 69 años, celebraba su cumpleaños y su jubilación en el paraje Las Mercedes, cerca de Larroque, cuando Hernán Morales, de 29, irrumpió armado y lo atacó a quemarropa.

El video de la fiesta que terminó en tragedia: celebraba su cumpleaños, echó a un invitado y éste volvió para matarlo
Leé también Tragedia en la Ruta 5: una camioneta chocó de frente con un camión cargado de gas
tragedia en la ruta 5: una camioneta choco de frente con un camion cargado de gas

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo cerca de las 4 de la mañana, mientras unas 200 personas participaban del encuentro familiar. Como Morales tiene una denuncia por violencia de género realizada por una de las invitadas, lo obligaron a retirarse del lugar.

Embed

La Policía de Larroque recibió un llamado de emergencia de Franco Scherer, hijo de la víctima, quien alertó sobre una pelea en el domicilio. Testigos aseguraron que el agresor fue expulsado del lugar luego del incidente inicial y que, antes de retirarse, amenazó a los presentes con la frase: “Ya van a ver”.

Minutos después, Morales se dirigió a un establecimiento rural cercano, donde tomó dos armas de fuego: una escopeta calibre 12.70 y una carabina calibre .22. Regresó al lugar del festejo y, sin mediar palabra, disparó a quemarropa contra Scherer.

El ataque quedó registrado en video, en el que se escuchan fragmentos de la discusión previa y el momento del disparo. Una mujer le dice a Morales "basta" varias veces antes de ingresar en el terreno donde se realizaba la celebración y hasta le advierte que en el predio se encontraban su propio hijo y otros menores de edad.

En el medio, se observa a Raúl Scherer aparecer en escena mientras era apuntado por el agresor. Luego de un forcejeo, Morales dispara y el proyectil impacta en la ingle del hombre. En ese momento, otro invitado golpea al atacante con un palo para intentar reducirlo, mientras el resto pedía ayuda desesperadamente.

También se puede observar a otra persona salir del domicilio con otra escopeta a modo de defensa pero no alcanza a disparar en contra de Morales.

El traslado al hospital

El hijo de la víctima trasladó a su padre en una camioneta hasta el Hospital San Isidro Labrador de Larroque, donde murió poco después de llegar. El parte médico indicó que la causa de muerte fue un “shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica”, producto de una “herida de arma de fuego en la zona inguinal derecha”.

Por su parte, Morales quedó internado bajo custodia policial en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde se recupera de las lesiones provocadas por los golpes recibidos durante el intento de reducirlo. Será imputado por homicidio agravado.

La Fiscal en turno ordenó la intervención de la División de Policía Científica, que realizó el relevamiento de la escena y secuestró las armas utilizadas, junto con varias vainas servidas y un teléfono celular. También dispuso la toma de declaraciones testimoniales a los asistentes y el análisis de los videos del hecho, mientras se avanza en la reconstrucción completa del crimen que conmocionó a la comunidad de Larroque.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fiesta Tragedia Cumpleaños invitado
Notas relacionadas
El viaje soñado que terminó en tragedia: el fatal olvido del "crucero de la muerte"
Tragedia en Tucumán: detuvieron a un hombre por instigación al suicidio de una joven que transmitió su muerte por TikTok
Impactante asalto en José C. Paz: un ladrón disparó dos veces a centímetros de la cabeza de una empleada

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar