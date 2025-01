Tristeza en el motociclismo mundial por la muerte de un nene de 7 años, promesa del motociclismo

sid el niño motociclista muerto .jpg

Pero los esfuerzos de los médicos no lograron que Sid pudiera superar el momento. Su familia informó que falleció este domingo.

"Sid luchó como un león. Luchamos con él hasta el último minuto con todo lo que teníamos. Los médicos y enfermeras hicieron lo que pudieron", dijeron sus padres en un comunicado.

La muerte de un motociclista de solo 7 años

El niño era una promesa del motocicliso neerlandés. Como tantos otros pilotos de las supercatogorías de motos y autos, comienzan a muy temprana edad a correr, cuando el resto de los chicos de su edad, juegan. Casos históricos como Ayrton Senna o nuestro Franco Colapinto ahora en la Fórmula 1, iniciaron su carrera deportiva siendo niños en los kartings.

Con el motociclismo de competición sucede excatamente lo mismo. Pese a tener solo 7 años, ya estaba considerado como una apuesta más que firme para el motociclismo neerlandés.

Sid ya estaba considerado como una de las grandes promesas del motociclismo en su país. Hace pocos meses , en octubre de 2024, logró el título de campeón de su país en la categoría Junior A, con la conducción de una minimoto. Ahora, se encontraba aprovechando el tiempo libre en prácticas para el comienzo de la temporada 2025.

Una familia de mocoticlistas de competición

El padre de Sid era uno de sus principales impulsores en su principal deseo: convrtirse en un piloto profesional con el paso del tiempo. Pero no era el único de la familia. Su hermano mayor también practica deportes de motor y su primo, Collin Veijer logró este año el tercer puesto en el Campeonato del Mundo de Moto3, la categoría más ligera de MotoGP.

La famillia Veijer, sabía que en las motos de competición, los accidentes son una contingencia muy frecuente. El propio Collin, el año pasado tuvo un tremendo accidente con su moto en casa, mientras se disputaba el Gran Premio de los Países Bajos.

Collin perdió el control de su moto y voló por los aires, cayó sobre la pista y rodó durante varios metros. Afortunadamente, las medidas de seguridad que tienen incorporados los trajes - reforzados en los puntos vitales y en los de contacto con el suelo en las caídas ( como los tobillos, las rodillas, caderas y codos) fueron muy efectivas. Collin no tuvo lesiones, pudo reincorporarse y largar desde la primera fila tras la clasificación.

primo de Veijer.jpg Collin, primo de Sid, también es un joven corredor de motociclismo. El año pasado voló por los aires en el gran premio de Países Bajos, pero salió ileso y pudo correr con normalidad. (Foto: Gentileza Motorcyclesports)

Pero su joven primo no tuvo la misma suerte. Apenado, Collin escribió en las redes sociales y tierno mensaje a modo de despedida: "Luchaste tan duro como pudiste, pero no pudiste ganar esta dura y difícil batalla. Estoy muy orgulloso de ser tu primo y nunca olvidaré los momentos divertidos que pasamos juntos, aunque no estuve mucho contigo. Nunca te olvidaré como persona. Me motivas aún más a luchar tan duro como lo hiciste. Te amo Sid", escribió.