Trump anunció un principio de acuerdo con la OTAN para avanzar en negociaciones por Groenlandia

“Es un acuerdo que la gente aceptó con entusiasmo, realmente fantástico para Estados Unidos, consigue todo lo que queríamos”, agregó.

El anuncio se inscribe en la estrategia de Washington para reforzar su presencia en el Ártico, una zona de creciente disputa geopolítica por sus recursos naturales y su valor estratégico frente a Rusia y China.

Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump descartó por primera vez el uso de la fuerza para avanzar sobre la isla, aunque insistió en la necesidad de abrir “negociaciones inmediatas” para discutir su adquisición. “No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No voy a usar la fuerza. Todo lo que pide Estados Unidos es un lugar llamado Groenlandia”, afirmó.

El mandatario describió a la isla como un “bloque de hielo frío y mal ubicado” que, según dijo, “puede jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo”.

GROENLANDIA: TRUMP DIJO QUE NO USARÁ LA FUERZA GROENLANDIA: TRUMP DIJO QUE NO USARÁ LA FUERZA

Trump también confirmó que existen conversaciones vinculadas al sistema de defensa antimisiles denominado “Cúpula Dorada” en relación con Groenlandia, aunque evitó brindar precisiones. Indicó que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff quedarán a cargo de las negociaciones y le reportarán directamente.

El anuncio tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros, que reaccionaron con subas tras la publicación de Trump en Truth Social. En Europa, en cambio, las reacciones fueron más cautelosas.

Dinamarca reiteró su rechazo a cualquier negociación sobre la venta de Groenlandia, mientras que el Parlamento Europeo decidió frenar la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos como respuesta a las amenazas arancelarias previas.

En Davos, Mark Rutte reconoció que trabaja para reducir la tensión entre Washington y sus aliados europeos por el futuro de Groenlandia y el Ártico, y subrayó la importancia de sostener la cooperación transatlántica en materia de seguridad. La Unión Europea, por su parte, volvió a remarcar que cualquier negociación debe respetar la soberanía danesa y el derecho internacional.

El interés global por el Ártico creció en los últimos años debido al deshielo, que abrió nuevas rutas comerciales y reavivó la competencia por los recursos naturales. Para Estados Unidos, una presencia reforzada en Groenlandia es clave para contener la influencia de Moscú y Beijing en la región.