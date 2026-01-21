Un pedazo de hielo que se hizo un iceberg en Davos al escuchar a Donald Trump

A lo largo de su discurso fue y vino con Groenlandia. La usó primero para demostrar que ya en la II Guerra Mundial, los Estados Unidos tuvieron que acudir al rescate de Dinamarca, su poseedor, porque sucumbieron ante el poderío nazi. Ahora, 80 años más tarde, la disyuntiva se renueva. Pero con Rusia o China.

Trump ve a Groenlandia como una barrera vital para Occidente. Por eso la incluyó en su "domo de oro", el plan de defensa hemisférica que tomó de Israel. En ese momento relanzó la propuesta de la compra, y avisó que recordará por siempre a aquellos que le digan que no. Pero no fue el único ataque contra Europa occidental.

Macron y Trump Donald Trump se burló de los anteojos de Macron para criticarlo por "vivir" de los Estados Unidos. (Foto: A24.com)

"¿Qué demonios son esos anteojos, Macron?"

Así le preguntó directamente al presidente de Francia tras su intervención de ayer. Detrás de unos anteojos espejados (a lo 007), el mandatario galo dijo que "Europa no está reconocida" por el modelo que busca imponerse por la fuerza (Trump).

De líder republicano se puede decir cualquier cosa, menos que sea un improvisado. Si Macron llevó a Davos esos anteojos por un problema en su vista, Trump usó el caso para recordar "el abuso de los franceses" del dinero de los norteamericanos. Quiere que Francia incluso cuadriplique el valor de sus medicamentos. Sostuvo con firmeza que lo que no pagan los galos, lo pagan los norteamericanos con medicamentos con precios mucho más elevados. Aunque los laboratorios sean de los Estados Unidos. "Eso es ingrato, un abuso y se terminó", dijo Trump. Pero siguió sumando ingratos hacia su país.

La OTAN, Europa en general y los suizos, también

Reiteró su argumento base. Estados Unidos y el dólar subsidiaron durante décadas al estado de bienestar en Europa. También en la defensa militar y seguridad. Lo que los países europeos "ahorraron" en gastos militares, lo volcaron en recursos sociales que los norteamericanos no han tenido. "Ha sido un abuso y una descortesía durante décadas y se terminó", dijo Trump.

Por eso le exigió aumentar los gastos en defensa y, donde no compensen lo que pagan los norteamericanos, llegará un arancel o más tarifas para la producción europea. Hasta equilibrar el sacrificio en Occidente. Así será de ahora en más. La situación en el tema del combustible marca el contraste.

Trump dijo que desde su llegada al poder, los Estados Unidos generan, producen y tienen más energía que nunca a nivel mundial. "Europa no va por el camino correcto", dijo para remarcar que adoptó la "escoria de la ideología de energías limpias". El resultado: Alemania, por ejemplo, produce un tercio de la energía de hace 10 años. Por eso, tienen problemas en sus economías y "sobreviven" a costa de la seguridad que les brindan los Estados Unidos. Trump dijo que allí está su país para liderar a Occidente y que deben ser inteligentes y seguirlo.

Trump: "Los suizos son buenos, gracias a nosotros”

Ni los anfitriones quedaron a salvo. Dijo que Davos es una ciudad muy bonita, pero de pronto sorprendió a la audiencia. Presentó una estimación por la que solo por el intercambio comercial favorable sobre los EE. UU., los suizos recibieron más de 41.000 millones de dólares de beneficio. "Nos venden Rolex y no les cobramos nada", puso como ejemplo del aprovechamiento de los Suizos.

Elogió en su momento el modelo económico chino. Dijo que el crecimiento sin par de ese país se debió a que China decidió hacer que las empresas productoras del mundo se establezcan en ese país. China ganó en productividad, empleo y generación de riqueza. Es el modelo que, remarcó, está llevando Trump adelante: que en Estados Unidos se produzca todo lo que el mundo necesita y que pague por ello.

La pelota ahora está en manos de Occidente, pero Trump no tiene mucha paciencia

Criticó muchas veces a Joe Biden, su predecesor, como el representante de la mediocridad para un gobernante; Trump se propuso como el antagonista. El que hizo, en solo un año, que Estados Unidos crezca como nunca en su historia. Un faro para Occidente. Al que pueden asociarse, pero ya pagando por esa relación, sin seguir abusando como hasta ahora. Como pasó cuando habló tras el arresto de Nicolás Maduro. El petróleo volverá a manos de Estados Unidos. La democracia en Venezuela no tiene un plazo fijo. Se trata de un nuevo paso, la invitación es para Occidente y bien claro: Seguir al líder, a unos pasos de distancia, ya no es posible; ir a la par. O peor todavía, abusar de los Estados Unidos.