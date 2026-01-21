Wanda Nara expuso chats privados de Mauro Icardi tras su lapidario posteo

A continuación, el jugador enumeró una serie de episodios que, según su versión, marcaron el quiebre definitivo del vínculo. Entre las acusaciones más fuertes, afirmó: “Fui denunciado falsamente por violencia de género ”, “ me sacaron de mis propias casas con denuncias falsas ” y “ estuve seis meses sin poder ver ni tener vínculo con mis hijas por decisiones que no correspondían ”, apuntando directamente contra el accionar judicial impulsado por su ex.

El descargo también incluyó denuncias sobre presuntos incumplimientos de órdenes judiciales y maniobras para impedir el contacto con las niñas. Según expresó, Wanda “no cumplió órdenes judiciales”, “retuvo a las nenas durante horas para evitar que tengan contacto conmigo” y “expuso públicamente a menores de edad, incluso hijos de mi pareja”, situaciones que “dañaron psicológicamente a las nenas” y que siguen alimentando un conflicto que parece no tener fin.