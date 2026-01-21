Wanda Nara expuso chats privados de Mauro Icardi tras su lapidario posteo
Wanda Nara decidió responderle a Mauro Icardi con la filtración de distintos chats luego de que el futbolista negara públicamente cualquier intento de recomponer el vínculo entre ellos. Pasá y mirá.
21 ene 2026, 20:49
Luego de que Mauro Icardi publicara un explosivo descargo en el que negó de plano cualquier tipo de reconciliación o mejora en el vínculo con Wanda Nara, la empresaria decidió responder sin rodeos y expuso al futbolista con una serie de mensajes que, según dio a entender con las capturas de pantalla, él mismo le habría enviado por WhatsApp.
Al parecer, un verdadero as bajo la manga que la mediática tenía bien guardado y decidió sacar en el momento justo. Agarren los pochoclos, porque el show recién empieza y promete nuevos capítulos entre la expareja.
Cuál fue el explosivo descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara
Mauro Icardi decidió romper el silencio y salir con los tapones de punta contra Wanda Nara a través de un extenso posteo en sus redes sociales. Molesto por las versiones que circularon en los últimos días, el futbolista fue tajante desde la primera línea: “Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas ”.
En ese mismo mensaje, el delantero aseguró que le resulta “llamativo que se siga creyendo una versión que no está basada en los hechos” y desmintió de manera categórica cualquier tipo de reconciliación o diálogo con su ex, luego de que ella afirmara públicamente que habían vuelto a hablar. Lejos de dejar margen para interpretaciones, Icardi sentenció: “Nunca más voy a volver a tener ningún tipo de vínculo ni diálogo con esta persona ”.
A continuación, el jugador enumeró una serie de episodios que, según su versión, marcaron el quiebre definitivo del vínculo. Entre las acusaciones más fuertes, afirmó: “Fui denunciado falsamente por violencia de género ”, “ me sacaron de mis propias casas con denuncias falsas ” y “ estuve seis meses sin poder ver ni tener vínculo con mis hijas por decisiones que no correspondían ”, apuntando directamente contra el accionar judicial impulsado por su ex.
El descargo también incluyó denuncias sobre presuntos incumplimientos de órdenes judiciales y maniobras para impedir el contacto con las niñas. Según expresó, Wanda “no cumplió órdenes judiciales”, “retuvo a las nenas durante horas para evitar que tengan contacto conmigo” y “expuso públicamente a menores de edad, incluso hijos de mi pareja”, situaciones que “dañaron psicológicamente a las nenas” y que siguen alimentando un conflicto que parece no tener fin.