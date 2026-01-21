Dinamarca rechazó negociar con Trump y desplegó fuerzas de élite en Groenlandia

Las declaraciones de Trump en Davos

La escalada militar se produce en un contexto de creciente tensión diplomática. En Davos, Trump insistió en que Estados Unidos quiere ocupar Groenlandia y exigió “negociaciones inmediatas” para avanzar con ese objetivo.

“Queremos este pedazo de hielo para proteger al mundo”, afirmó el presidente estadounidense, aunque aseguró que no recurrirá a la fuerza. “No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza. Busco negociaciones inmediatas para, una vez más, discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos”, sostuvo.

El rechazo a una negociación con Trump

Desde Copenhague, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, rechazó de plano la posibilidad de entablar negociaciones con Trump sobre el futuro de Groenlandia.

“Donald Trump quiere iniciar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia, pero no puede ser”, afirmó tras una reunión del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés.

Rasmussen recordó que Dinamarca acordó con Estados Unidos la creación de un grupo de trabajo para abordar preocupaciones de seguridad, aunque subrayó que existen límites claros. “No se puede negociar con personas, se puede negociar entre personas. Respetamos los acuerdos que hacemos”, sostuvo.

Si bien consideró “positivo” que Trump haya descartado el uso de la fuerza, advirtió que el conflicto sigue latente. “Pero eso no hace que el problema desaparezca. Dice que Dinamarca no puede hacerse cargo de Groenlandia, así que el reto sigue ahí todavía”, señaló.

En la misma línea, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, remarcó que la seguridad en el Ártico excede a Dinamarca y debe abordarse de manera conjunta.

“Es importante subrayar que la cuestión del Ártico es también una cuestión para la OTAN”, afirmó, y recordó que ya trató el tema con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Groenlandia se prepara para una crisis

Hace una semana, ocho países europeos anunciaron el envío de militares a la isla para reforzar su seguridad, lo que derivó en las advertencias de Trump de aplicar aranceles del 25 por ciento contra esos Estados.

En paralelo al refuerzo militar, el gobierno de Groenlandia difundió una guía de preparación ante crisis, dirigida a la población local. El documento fue presentado como una respuesta preventiva frente a posibles escenarios de vulnerabilidad y fue definido por el ministro de Autosuficiencia, Peter Borg, como una “póliza de seguro” a la cual “esperamos no tener que recurrir”.

“Tenemos una tradición de estar bien preparados, también en parte porque la meteorología inestable, el cambio climático son parte de nuestra vida diaria” y “ocasionalmente experimentamos eventos que nos hacen particularmente vulnerables, algo que experimentamos, entre otras cosas, con apagones”, explicó Borg.

La guía recomienda contar con agua potable, alimentos duraderos, medicación básica y elementos de higiene para al menos cinco día. Además sugieren tener mantas, ropa térmica y fuentes alternativas de calor. También sugiere disponer de dinero en efectivo, baterías externas, radios a pilas o solares y medios de comunicación de emergencia, en una región donde las temperaturas pueden descender por debajo de los 20 grados bajo cero.