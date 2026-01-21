En vivo Radio La Red
DESPUÉS DE LA ADVERTENCIA ESTADOUNIDENSE

Dinamarca rechazó negociar con Trump y desplegó fuerzas de élite en Groenlandia

El gobierno danés descartó abrir negociaciones sobre la soberanía de la isla tras los dichos del presidente estadounidense y confirmó el despliegue de unidades especiales.

Dinamarca desplegó su fuerza de élite a Groenlandia. (Foto: Reuters).

Las Fuerzas Armadas de Dinamarca desplegaron este miércoles unidades de élite en Groenlandia, en un nuevo gesto de refuerzo militar sobre la isla ártica, mientras el gobierno volvió a descartar cualquier posibilidad de negociar su soberanía. La decisión se conoció horas después del discurso de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, donde reiteró su intención de avanzar en la anexión del territorio y exigió "negociaciones inmediatas".

“Por primera vez especialistas del Jaegerkorpset (la unidad de élite de las fuerzas especiales del ejército danés) se desplegaron en el terreno más agreste de Groenlandia, en la costa de Blosseville”, informó el Comando Ártico Danés, que precisó que el objetivo del operativo es “reforzar la presencia en el Ártico”.

El anuncio coincidió con el envío de personal y equipamiento de otros países europeos, en el marco de ejercicios militares conjuntos que comenzaron la semana pasada. Según la emisora danesa DR, la fragata “Peter Willemoes” se incorporó al ejercicio Arctic Endurance, mientras que el Comando Ártico confirmó que la fragata francesa “Bretagne” realiza maniobras junto al buque danés “Thetis” en el Atlántico Norte.

Las declaraciones de Trump en Davos

La escalada militar se produce en un contexto de creciente tensión diplomática. En Davos, Trump insistió en que Estados Unidos quiere ocupar Groenlandia y exigió “negociaciones inmediatas” para avanzar con ese objetivo.

DONALD TRUMP DESCARTÓ EL USO DE LA FUERZA PARA AVANZAR SOBRE GROENLANDIA

“Queremos este pedazo de hielo para proteger al mundo”, afirmó el presidente estadounidense, aunque aseguró que no recurrirá a la fuerza. “No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza. Busco negociaciones inmediatas para, una vez más, discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos”, sostuvo.

El rechazo a una negociación con Trump

Desde Copenhague, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, rechazó de plano la posibilidad de entablar negociaciones con Trump sobre el futuro de Groenlandia.

“Donald Trump quiere iniciar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia, pero no puede ser”, afirmó tras una reunión del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés.

Rasmussen recordó que Dinamarca acordó con Estados Unidos la creación de un grupo de trabajo para abordar preocupaciones de seguridad, aunque subrayó que existen límites claros. “No se puede negociar con personas, se puede negociar entre personas. Respetamos los acuerdos que hacemos”, sostuvo.

Si bien consideró “positivo” que Trump haya descartado el uso de la fuerza, advirtió que el conflicto sigue latente. “Pero eso no hace que el problema desaparezca. Dice que Dinamarca no puede hacerse cargo de Groenlandia, así que el reto sigue ahí todavía”, señaló.

En la misma línea, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, remarcó que la seguridad en el Ártico excede a Dinamarca y debe abordarse de manera conjunta.

“Es importante subrayar que la cuestión del Ártico es también una cuestión para la OTAN”, afirmó, y recordó que ya trató el tema con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Groenlandia se prepara para una crisis

Hace una semana, ocho países europeos anunciaron el envío de militares a la isla para reforzar su seguridad, lo que derivó en las advertencias de Trump de aplicar aranceles del 25 por ciento contra esos Estados.

En paralelo al refuerzo militar, el gobierno de Groenlandia difundió una guía de preparación ante crisis, dirigida a la población local. El documento fue presentado como una respuesta preventiva frente a posibles escenarios de vulnerabilidad y fue definido por el ministro de Autosuficiencia, Peter Borg, como una “póliza de seguro” a la cual “esperamos no tener que recurrir”.

“Tenemos una tradición de estar bien preparados, también en parte porque la meteorología inestable, el cambio climático son parte de nuestra vida diaria” y “ocasionalmente experimentamos eventos que nos hacen particularmente vulnerables, algo que experimentamos, entre otras cosas, con apagones”, explicó Borg.

La guía recomienda contar con agua potable, alimentos duraderos, medicación básica y elementos de higiene para al menos cinco día. Además sugieren tener mantas, ropa térmica y fuentes alternativas de calor. También sugiere disponer de dinero en efectivo, baterías externas, radios a pilas o solares y medios de comunicación de emergencia, en una región donde las temperaturas pueden descender por debajo de los 20 grados bajo cero.

