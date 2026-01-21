Trump apuntó contra Europa y advirtió a Groenlandia: "Ninguna nación le puede garantizar seguridad como EE.UU."

Embed

Donald Trump, aseguró que la economía estadounidense atraviesa un momento histórico y afirmó que la inflación “ha sido derrotada” bajo su administración, durante un discurso ante líderes empresariales y jefes de Estado reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos.

“Estados Unidos va a experimentar un crecimiento como ningún país ha visto antes”, sostuvo Trump, y agregó que “cuando Estados Unidos prospera, el mundo entero prospera”.

Según el mandatario, la inflación se encuentra bajo control, pese a que el último dato anual se ubicó en 2,7%, aún por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Trump destacó, sin embargo, que la inflación subyacente es de 1,6%, y subrayó que el crecimiento del cuarto trimestre de 2024 se proyecta en 5,4%.

En materia fiscal y comercial, el presidente defendió su estrategia de bajar impuestos y elevar aranceles a países extranjeros, a los que acusó de haber causado “daños” a la economía estadounidense. En ese marco, celebró la implementación de nuevas reglas de “gastos 100% deducibles” para fomentar la inversión privada.

“Un milagro está ocurriendo en la economía estadounidense”, afirmó Trump, al presentar estas medidas como un incentivo directo para las empresas.

Amenaza de aranceles y tensión con Europa

La participación de Trump en Davos estuvo atravesada por un fuerte mensaje hacia los aliados europeos. El presidente confirmó que impondrá aranceles del 10% a partir del próximo mes, que subirán al 25% en junio, en medio de crecientes tensiones diplomáticas.

Las amenazas incluyen a Dinamarca y otros siete aliados europeos, a quienes Trump presiona para que negocien la transferencia de Groenlandia, un territorio autónomo danés que Washington considera estratégico.

Diseño sin título - 2026-01-21T095340.503

Groenlandia, “un interés de seguridad nacional fundamental”

Trump defendió con dureza la importancia de Groenlandia para la seguridad de Estados Unidos y del orden internacional. Dijo que había considerado excluir el tema de su discurso, pero admitió que “es el asunto que a todos les importa”.

“Ninguna nación le puede garantizar seguridad como EE.UU”, sostuvo Trump.

Describió a Groenlandia como “un territorio vasto, casi completamente deshabitado y sin desarrollar, situado indefenso en una ubicación estratégica clave entre Estados Unidos, Rusia y China”, y remarcó su creciente relevancia por la presencia de metales de tierras raras.

“Esa no es la razón principal por la que lo necesitamos. Lo necesitamos por seguridad nacional estratégica y seguridad internacional”, afirmó. Trump sostuvo además que Groenlandia es parte de América del Norte y, por lo tanto, “nuestro territorio”, calificándolo como “un interés de seguridad nacional fundamental” para Estados Unidos.

En un tono inicialmente conciliador, dijo sentir “un tremendo respeto por la gente de Groenlandia y de Dinamarca”, aunque luego fue tajante: “Nadie puede asegurar Groenlandia aparte de Estados Unidos”.

El presidente recordó que durante la Segunda Guerra Mundial “Dinamarca cayó ante Alemania después de seis horas de combate” y que Estados Unidos tuvo que enviar tropas para proteger la isla. “Después de la guerra, devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan estúpidos fuimos al hacer eso? ¿Qué tan desagradecidos son ellos ahora?”, lanzó.

Venezuela: elogios tras la caída de Maduro

En otro tramo de su discurso, Trump se refirió a Venezuela y prometió que el país sudamericano “va a ir fantásticamente bien” tras la caída de Nicolás Maduro. Aseguró que los nuevos líderes venezolanos fueron “muy inteligentes” al llegar a un acuerdo con Estados Unidos luego de la reciente intervención estadounidense.

“Una vez que terminó el ataque, dijeron: ‘hagamos un trato’. Más personas deberían hacer eso”, afirmó.

Trump reveló que Estados Unidos estará “dividiendo” 50 millones de barriles de petróleo con Venezuela y facilitando el ingreso de las principales compañías petroleras al país. Como resultado, aseguró que Venezuela “va a estar ganando más dinero del que ha ganado en mucho tiempo”.

“El liderazgo del país ha sido muy bueno, muy, muy inteligente”, enfatizó.

trump en davos

Duras críticas al rumbo europeo

Trump también apuntó contra Europa, a la que acusó de haberse desviado del camino del crecimiento y la estabilidad. “Hay ciertos lugares en Europa que ni siquiera son reconocibles”, dijo, y aclaró que no se trata de un cambio positivo.

“Amo Europa y quiero que le vaya bien, pero no se está dirigiendo en la dirección correcta”, afirmó.

El mandatario criticó lo que denominó “migración masiva sin control” y el énfasis europeo en la energía verde, y pidió a los países del continente que adopten políticas más alineadas con el modelo estadounidense.

“Queremos aliados fuertes, no seriamente debilitados”, sentenció Trump. “Europa tiene que salir de la cultura que ha creado durante los últimos diez años. Es horrible lo que se están haciendo a sí mismos. Se están destruyendo a sí mismos”.