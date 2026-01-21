Tras la invitación de Trump, Milei participará este jueves de la firma del Consejo de Paz

El organismo fue anunciado el 29 de septiembre de 2025, en el marco de la presentación de un plan orientado, en primera instancia, a abordar la disputa territorial en la Franja de Gaza. Posteriormente, el 17 de noviembre de ese año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por mayoría la Resolución 2803, que respaldó la iniciativa impulsada por la Casa Blanca.

En la misiva enviada a la Casa Rosada, Trump invitó a Milei a “unirse como Estado miembro fundador y formar parte del estatuto de la Junta de Paz”, un organismo que podría comenzar a funcionar en el corto plazo.

La agenda del jueves de Milei y el retorno a Argentina

En su viaje a Davos, el Presidente está acompañado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Pablo Quirno, canciller; Luis Caputo, ministro de Economía; y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Milei

Según la agenda oficial distribuida por Balcarce 50, el jueves, día de la firma del Consejo de la Paz, Milei tiene previsto conceder entrevistas a la agencia Bloomberg y a la revista The Economist.

Más tarde, el Presidente mantendrá una reunión con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain.

El regreso a la Argentina está programado para el jueves a las 17, hora local de Suiza, lo que equivale a las 13 en la Argentina. Milei y su comitiva arribarán al país a las 6 de la mañana del viernes, hora argentina.

El discurso del presidente Milei en Davos

El presidente Javier Milei brindó este miércoles su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, en una intervención que generó mucha expectativa por el tono político e ideológico en uno de los escenarios más influyentes del mundo. La exposición del mandatario argentino se dio después de las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fue con una defensa de los valores de la civilización occidental que Milei abrió su discurso, a la vez que lanzó duras críticas contra las políticas socialistas, a las que atribuyó “los resultados catastróficos de siempre”. "La oposición entre las dimensiones de eficiencia y justicia es falsa y errónea. Esto es: lo justo no puede ser ineficiente", dijo.

milei davos 2026

"Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto. Durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de Occidente", resaltó el presidente argentino.

"La defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral. No basta con que el sistema sea productivo, el capitalismo de libre empresa es el único sistema que es justo", analizó y añadió: “Sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario”.

Milei y su defensa del sistema capitalista

"El marco institucional adecuado es el que favorezca el descubrimiento empresarial y la coordinación. La política económica debería dedicarse a remover las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial y los intercambios voluntarios", indicó Milei. En ese marco, el Presidente consideró que "todo ser humano tiene derecho a apropiarse los resultados de su creatividad empresarial".

DAVOS: MILEI DEFENDIÓ EL CAPITALISMO DE LIBRE EMPRESA DAVOS: MILEI DEFENDIÓ EL CAPITALISMO DE LIBRE EMPRESA

Como era de esperar, el Presidente defendió su plan económico con un análisis en el que destacó que la inflación bajó al 30% y la pobreza se redujo al 27%. "Los políticos deben dejar de fastidiar a los empresarios", expresó.

Milei destacó especialmente el trabajo del Ministerio de Desregulación que preside Federico Sturzenegger: “Gracias a su ciclópea tarea hemos realizado 13.500 mil reformas estructurales, las cuales, hoy nos permiten tener una economía más eficiente dinámicamente, lo cual nos permitirá volver a crecer. Esto es MAGA".

Renovadas críticas de Milei contra el socialismo

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el socialismo durante su exposición en el Foro Económico Mundial de Davos, donde apeló a una cita del economista Thomas Sowell para reforzar su postura. “Nunca debemos olvidar sus palabras sobre el socialismo, al que le reconocía el mérito de sonar muy lindo, pero cuya contracara es que siempre termina mal. Horriblemente mal”, afirmó.

En esa línea, Milei advirtió que los efectos de ese modelo no son solo parte del pasado. “Más allá de los continuos desastres provocados por el socialismo durante el siglo XX, basta con observar los daños aberrantes causados en Venezuela”, sostuvo, y remarcó que el problema excede la caída de más del 80% del PBI. “Mucho peor aún es el establecimiento de una narcodictadura sangrienta, cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente”, dijo.

"El futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente"

Para cerrar su discurso, Javier Milei afirmó: “Hace tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, abrazó dosis creciente de socialismo y su versión más hipócrita, que es el wokismo. Ahora les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar; la mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad".

JAVIER MILEI: "ESTO ES MAKE ARGENTINA GREAT AGAIN" JAVIER MILEI: "ESTO ES MAKE ARGENTINA GREAT AGAIN"

"En 2025 expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda en la humanidad. Sin embargo, 2026 es el año en el que les traigo buenas noticias. El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad", dijo el presidente Milei.

"América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y los valores judeocristianos. El futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente", cerró.