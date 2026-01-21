El Banco Central acumuló más de USD 800 millones en enero y llevó las reservas al nivel más alto desde 2021

En paralelo, la autoridad monetaria mantiene un límite diario para sus intervenciones, equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios. El objetivo es no alterar el normal funcionamiento de la plaza, aunque en algunas ruedas puntuales ese umbral fue superado. Operadores privados sostienen que esos excesos se explican por adquisiciones realizadas fuera del MLC.

La cotización del dólar

En la última jornada, el dólar mayorista cerró en $1.430,50 para la venta, con una baja de cuatro pesos o 0,3%, en un contexto de operaciones por USD 315 millones en el segmento contado. El techo de la banda cambiaria quedó fijado en $1.552,35, ajustado por el IPC de noviembre de 2025, lo que dejó al tipo de cambio mayorista a una distancia de $121,85 del límite superior, equivalente al 8,4%. Ese margen fue el más amplio desde el 14 de octubre, cuando había alcanzado el 9,4%.

La foto y el elogio del FMI

El avance en la acumulación de reservas ocurre en la antesala de una nueva revisión del Fondo Monetario Internacional. En las próximas semanas se espera la llegada de una misión técnica para evaluar el cumplimiento de las metas acordadas con el Gobierno, entre las que la recomposición de divisas ocupa un lugar central.

El organismo que dirige Kristalina Georgieva había revisado el objetivo de reservas y fijado una meta de USD 2.600 millones negativos para el cuarto trimestre de 2025. Ese compromiso no se habría alcanzado y no se descarta la concesión de un waiver. Aun así, la titular del FMI destacó el desempeño reciente del Ejecutivo en materia cambiaria. “Está todo muy bien, se están reconstruyendo las reservas”, aseguró durante su participación en el Foro de Davos.

Caputo Georgieva FMI

En ese marco, Georgieva mantuvo un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el Foro Económico Mundial. Según se informó oficialmente, la reunión giró en torno a la situación macroeconómica de la Argentina y la jefa del FMI resaltó “el sólido desempeño de la economía argentina y los avances en la acumulación de reservas”.