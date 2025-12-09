Trump lanzó un ultimatum contra Nicolás Maduro y no descartó una intervención militar

"Los días de Maduro están contados" La frase, tan breve como contundente, pertenece nada menos que a Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos no dudó cuando una periodista le preguntó por el dictador bolivariano.
A horas de que Corina Machado reciba el premio Nobel de la Paz, el presidente norteamericano lanzó una frase contundente sobre el futuro inmediato de su par venezolano.
Trump dijo que el tiempo de Maduro en el poder de Venezuela se terminó. (foto: A24.com)
"No puedo hablar sobre estrategia", dijo en principio Trump. "¿Cuán lejos puede ir para sacar a Maduro de su cargo?", repreguntó la periodista. "Solo puedo decir que Maduro tiene los días contados", remató el mandatario estadounidense.
La tajante respuesta llega en el momento de mayor presión desde la Casa Blanca sobre Maduro. Primero fue con el despliegue de aviones y buques militares en aguas internacionales cercanas a Venezuela. Luego, con el ataque directo a pequeñas embarcaciones en el mar, hundidas por ser consideradas de narcotraficantes. El último paso fue anticipar operaciones encubiertas de la CIA en pleno territorio venezolano y ataques contra narcos en ese país.
Mientras tanto, en un avión de los Estados Unidos, en una maniobra de película, se logró sacar de ese país a María Corina Machado. El 10 de diciembre recibirá en Oslo, Noruega, el premio Nobel de la Paz. También se especula que ese día, en Europa, Eduardo González Urrutia preste juramento como presidente venezolano y comience a "gobernar desde el exilio".
La definición de Trump sobre el inminente final de otro líder de un país nunca debe ser ignorada. En este contexto, mucho menos.
Noticia en desarrollo...