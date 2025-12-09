Trump lanzó un ultimatum contra Nicolás Maduro y no descartó una intervención militar

La tajante respuesta llega en el momento de mayor presión desde la Casa Blanca sobre Maduro. Primero fue con el despliegue de aviones y buques militares en aguas internacionales cercanas a Venezuela. Luego, con el ataque directo a pequeñas embarcaciones en el mar, hundidas por ser consideradas de narcotraficantes. El último paso fue anticipar operaciones encubiertas de la CIA en pleno territorio venezolano y ataques contra narcos en ese país.