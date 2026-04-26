Juana Viale se puso seria y contó intimidades de su visita a Mirtha Legrand: "Está bien pero..."

Pero lo que más llamó la atención fue la descripción que hizo sobre la encontró durante la visita. “Fui a tomar el té y estaba vestida muy coqueta, con un pañuelo de una marca francesa y unos zapatitos Ferragamo para caminar, ¡cero pantuflas! Otro nivel”, relató entre risas.

Embed

Durante la emisión, Maru Duffard, Joaquín Levinton, Gastón Edul y el doctor Conrado Estol aprovecharon el espacio para dedicarle mensajes de cariño y pronta recuperación a Mirtha Legrand. Según trascendió, la conductora podría regresar el próximo sábado a su clásico ciclo, retomando su lugar y sumando un nuevo capítulo a su histórica trayectoria.

Qué famoso se bajó de La Noche de Mirtha Legrand

Cuando todo parecía definido para la emisión de este sábado 25 de abril, un giro de último momento alteró la planificación de La Noche de Mirtha (El Trece). La modificación se dio a partir de la decisión de una de las figuras convocadas, que optó por no asistir a la mesa a pocas horas de salir al aire.

La información se conoció en Intrusos (América TV), donde revelaron que Andrea Frigerio decidió bajarse del programa. Según detallaron, la determinación estaría vinculada a la ausencia de Mirtha Legrand —quien se recupera de un cuadro de tos y disfonía— y a la conducción de Juana Viale en su reemplazo.

"Se bajó Andrea Frigerio porque Mirtha había ido a ver la obra de teatro donde está con Francella y no así Juana", precisó Camilo García en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

La ausencia de la actriz no solo impactó en la mesa televisiva, sino que también generó cierto malestar en el entorno teatral. Frigerio integra el elenco de “Desde el jardín”, obra encabezada por Guillermo Francella, y su faltazo habría sido observado con incomodidad por la producción. "La producción de la obra se enojó un poco con Andrea porque era promoción igual", comentó.

En cuanto a la decisión de la actriz, el periodista amplió: " Se bajó ella (por Frigerio). Prefirió esperar y hacer la nota con Mirtha porque ella se tomó la molestia de ir a ver la obra".

De acuerdo a lo trascendido, Frigerio habría elegido postergar su participación hasta el regreso de Legrand, con la intención de corresponder el gesto que la conductora tuvo al asistir a verla al teatro.

"Reprogramaron un poco la mesa porque tampoco estará Angela Leiva. Quedaron el cantante Joaquín Levinton, los periodistas Maru Duffard y Gastón Edul, y el neurólogo y referente en bienestar Conrado Estol", concluyó García sobre cómo quedó formada finalmente la mesa de la noche del sábado.

Embed

Por su parte, la mesa del domingo contará con la participación de Jorgelina Aruzzi, Nazareno Casero, Benjamín Amadeo, José Chatruc y el licenciado en psicología Marcos Díaz Videla.