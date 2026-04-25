El sospechoso audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque antes de la muerte de Diego Armando Maradona

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Qué dijo Matías Morla de Leopoldo Luque

Con el inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, reapareció en la escena pública Matías Morla, una de las figuras más cercanas al entorno del Diez durante sus últimos años. Tras un prolongado silencio, el exabogado decidió fijar postura y apuntó con firmeza al rol médico, especialmente al de Leopoldo Luque.

En una entrevista con Desayuno Americano (América TV), destacó la importancia de esta nueva instancia judicial y se mostró expectante por su desarrollo. “Es el inicio de algo importante, que es determinar la responsabilidad de lo que pasó con Diego. Esperemos que continúe y que se le dé seriedad esta vez. El tribunal designado ahora es serio. Espero que se lleve adelante la ronda de testigos y se llegue a la verdad”, afirmó, marcando un claro contraste con lo ocurrido en la instancia anterior.

“Sí, no tengo duda. Con lo que pasó se aprendió. Se aprendió que Diego se lleva puesto todo y que hay que tener una seriedad distinta con un tema tan delicado como es Maradona”, sostuvo, al ser consultado sobre si confía en que esta vez se haga justicia.

Además, el letrado no evitó referirse al episodio que involucró a la jueza Julieta Makintach, y lanzó duras críticas por su desempeño. “Fue un papelón. Fue algo desopilante. No se puede creer, haciendo un videoclip. Le faltó el respeto a la familia, a la verdad, a Diego. Fue algo increíble”, disparó.

Por último, Morla también opinó sobre la postura defensiva de Luque, quien continúa negando las acusaciones en su contra. Sin cuestionar su derecho a ejercer su defensa, dejó clara su mirada sobre lo ocurrido. “Es una persona que está acusada de un delito y puede defenderse, me parece normal. Está bien que se defiendan con todo porque tienen un tiro solo: si sale mal, quedan muy mal parados. Yo creo que fue una mala praxis ”, cerró, reforzando la hipótesis que vuelve a poner bajo la lupa la atención médica que recibió Maradona.