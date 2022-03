Ucrania comparte en Telegram videos de soldados rusos capturados y les ofrece a sus madres ir a buscarlos

pjimage (24).jpg El canal de Telegram Find Your Own (encuentra a tu familiar), creado por el Ministerio del Interior de Ucrania muestra las bajas en combate

En uno de los vídeos se muestra a un soldado visiblemente herido que se identifica como Leonid Paktishev, comandante de una unidad de francotiradores con base en la región de Rostov.

"The Guardian" habló con tres familiares de Paktishev, que confirmaron que el hombre del video es efectivamente él y que están consternados e indignados. "Me enviaron el vídeo de mi hermano capturado a las dos de la madrugada de ayer. Me quedé de piedra. No tenía ni idea de que participaba en la guerra allí", dice Yelena Polivtseva, hermana de Paktishev.

Una línea telefónica para que los padres averigüen el paradero de sus hijos rusos

En paralelo, Kiev -capital de Ucrania- busca sensibilizar a la opinión pública rusa sobre la invasión y abrió una línea telefónica para que los padres llamen para indagar sobre el destino de sus hijos en el frente y saber si están muertos o capturados.

"Ustedes serán recibidas y serán llevadas donde se les devolverá a sus hijos", aseguró el Ministerio de Defensa, según informó la agencia de noticias AFP.

Y completó: "A diferencia de los fascistas del presidente (ruso, Vladimir) Putin, nosotros los ucranianos no estamos haciendo la guerra contra las madres y sus hijos capturados".

pjimage (25).jpg Funcionarios ucranianos afirmaron haber capturado a decenas de soldados rusos

A fines de la semana pasada, funcionarios ucranianos afirmaron haber capturado a decenas de soldados rusos, entre ellos la brigada 74 de fusileros de motocicletas que supuestamente se rindió a las fuerzas ucranianas durante los combates del jueves pasado.

Rusia no da muchos detalles de sus soldados caídos

Rusia no ha comentado hasta ahora los vídeos difundidos y ha facilitado muy poca información sobre la situación de los soldados que combaten en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso reconoció el domingo por la noche por primera vez que había "soldados muertos y heridos entre nuestros camaradas", pero añadió que "el número de nacionalistas [ucranianos] abatidos supera con creces" el número de bajas rusas.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Ucrania calculó el número total de bajas rusas en 5.300, aunque ese número no pudo ser verificado de forma independiente y el número de bajas del conflicto terrestre más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial sigue sin estar claro en medio de la confusión.