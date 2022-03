Un diputado conservador del Reino Unido reveló que es transgénero y narró el maltrato y las extorsiones que sufrió por ello

La confesión de Jamie Wallis: "Es hora"

Wallis es miembro de la Cámara de los Comunes desde 2019, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados. Luego de tres años como legislador, tomó la decisión de dar a conocer su identidad de género. Lo hizo en ámbito muy especial y para sentir un especial alivio por sufrimientos que arrastró durante años.

Presentó su carta, por Twitter, en la que relató que hizo su anuncio en una cena con parlamentarios.

"No tenía ninguna intención de compartir esto con ustedes", dijo el legislador, de 37 años, y agregó: "Siempre imaginé que abandonaría la política mucho antes de decir esto en voz alta". Sin embargo, como sigue en la política, tomó la decisión de hacer esta revelación.

En su escrito, el legislador destaca que cuando tomó la decisión de dar a conocer que es transgénero tuvo un gran apoyo de los "Whips", quienes en Gran Bretaña se ocupan de la disciplina partidaria y de cuidar que los parlamentarios cumplan con los preceptos de su partido. Por ser conservador, Wallis temió que sus pares lo rechazaran o le pidieran que dejara esa fuerza que gobierna en Gran Bretaña, pero no fue así. Todo lo contrario.

"Los 'Whips' juegan un papel importante en mi bienestar", dice en su carta y les agradece de manera especial: "Hacen todo lo posible para apoyar y ayudar a los parlamentarios que están pasando por un momento difícil. Bueno, ciertamente se han ganado la vida conmigo".

wallis y johnson.jpg El diputado Wallis con el primer ministro Boris Johnson, su jefe en el partido conservador de Gran Bretaña (Foto: Archivo)

Wallis sufrió chantaje por su condición de género

Wallis contó que hace 2 años, sufrió una extorsión, justamente amenazándolo con revelar este "secreto": ser trans. "Hubo una llamada cercana en abril de 2020 cuando alguien me chantajeó, se lo reveló a mi padre y envió fotografías a otros miembros de la familia. Quería 50.000 libras esterlinas para guardar silencio", dice Wallis.

Pero gracias a la intervención policial, el extorsionador fue atrapado, confesó su culpabilidad y fue condenado a 2 años y 9 meses de prisión.

El diputado conservador denunció que fue violado

En uno de los tramos más duros de su mensaje, reveló además que sufrió una violación, luego de un contacto con una persona de modo virtual.

"Hace unos meses, en septiembre, me 'encontré' con alguien que conocí en línea y cuando decidí decir 'no' sobre la base de que no usaría condón, decidió violarme", cuenta el legislador conservador.

Enseguida, explicó como ese hecho traumático lo afecta aún: "No he sido yo mismo desde este incidente y no creo que alguna vez me recupere".

choque del diputado wallis.jpg El diputado conservador Wallis tuvo un choque en el mes de noviembre y huyó del lugar (Foto: gentileza Wales ONLine)

Un choque, una huida y una explicación movilizadora

El pasado 28 de noviembre, el diputado galés tuvo un choque y huyó. La noticia salió en los diarios justamente por su condición de miembro de la Cámara de los Comunes.

En su escrito cuenta que escapó del lugar porque padece SPT (Síndrome Postraumático) y explicó que fue lo que pasó por su mente en ese momento: una sensación de miedo.

Pero ese episodio fue determinante para esta decisión que acaba de tomar Jamie Wallis.

"Esta noche, recordé el increíble apoyo que pueden brindar aquellos con quienes trabajas. Además, recordé lo importante que es ser uno mismo", confesó.

En el final de su mensaje manifestó que revelar que es trans supone un gran cambio en su vida. "Nunca he vivido mi verdad y no estoy seguro de cómo. Tal vez comienza con decírselo a todos".

apoyo de boris johnson a Wallis.jpg Boris Johnson apoyó en un mensaje por Twitter al parlamentario de su partido que reconoció ser trans (Foto: Cuenta de Twitter de Boris Johnson)

Boris Johnson, una ironía y un mensaje de apoyo

Wallis hizo su revelación poco después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, hiciera una broma sobre el apoyo a las cuestiones de género que defiende el líder del partido laborista (la oposición).

Sin embargo, enterado del anuncio del legislador de su propia bancada, el premier tuiteó: “Compartir esta historia tan íntima supone una inmensa cantidad de valentía. Gracias Jamie Wallis por tu valor, que servirá para apoyar a otras personas”.

Boris Johnson cerró poniendo en claro su postura: “El Partido Conservador que lidero siempre te dará a ti, y a todos los demás, el cariño y apoyo que necesites para ser tú mismo”.