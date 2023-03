Un tirador abrió fuego en Hamburgo: se reportan varios muertos y heridos

De acuerdo con las informaciones compartidas por la radiodifusión pública alemana DW, el tiroteo tuvo lugar en un centro de Testigos de Jehová, hacia donde se ha desplazado la Policía "con un gran contingente de fuerzas". Aunque las autoridades no han confirmado cifras, extraoficialmente se habla de 7 víctimas mortales y otras tantas personas con heridas de bala.

VIDEO | Imágenes sensibles: así fue el tiroteo en Hamburgo

Terror en Alemania: ¿qué pasó este jueves en Hamburgo?

De acuerdo a información suministrada por un portavoz de la policía de Hamburgo, Holger Vehren, los servicios de emergencia aparentemente escucharon disparos en el edificio. Varias personas fueron encontradas allí, pero todavía no está claro si entre ellas está el perpetrador. Aún no se ha aclarado si hay varios perpetradores. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia de un perpetrador fugitivo. Según informó AFP, el perpetrador podría estar entre los muertos.

El medio Focus reportó que después de que los oficiales llegaron a la escena del crimen, se disparó otro tiro el jueves por la noche, dijo un portavoz de la policía. Más tarde se encontró a una persona herida de muerte en un piso superior del edificio; hay indicios de que podría ser el perpetrador, pero aún no hay certeza.

Bild reportó 25 heridos, ocho de los cuales estarían en estado grave.

El medio Focus Online agregó que los servicios de emergencia y los médicos se encontraban en el lugar.

La policía de Hamburgo informó vía Twitter que “actualmente hay una importante operación policial en Alsterdorf”.

“Según los hallazgos iniciales, se dispararon tiros en una iglesia en la calle Deelböge en el distrito de GroßBorstel. Varias personas resultaron gravemente heridas, algunas incluso mortales. Estamos en el sitio con un gran contingente de fuerzas”, agregó la policía local.