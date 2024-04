Un ucraniano eligió a la justicia argentina para denunciar que fue torturado por el ejército ruso

denuncia contra Rusia en comodoro Py.jpg Un ciudadano ucraniano, en los tribunales de Comodoro Py, camino a denunciar a Rusia por torturas (Foto: captura de TV).

La ONG se llama The Reckoning Project (TRP), cuya traducción, en este caso, sería, el "proyecto para que se haga justicia". Para este grupo, los tribunales de Ucrania están saturados por denuncias similares contra Rusia por casos de abusos y torturas, por lo que es necesario hallar sedes internacionales para plantear sus demandas.

reckoning project pagina web.jpg La ONG que denuncia torturas de Rusia en Ucrania tiene como lema: "La justicia lenta no es justicia (Foto The Reckoning Project).

Denuncias por torturas

El lema de esa ONG es "la justicia lenta no es justicia". Así lo establece claramente en su página web. Es por eso que decidieron presentarse como querellantes en la justicia de nuestro país por estos graves crímenes cometidos por las tropas rusas sobre ciudadanos ucranianos en su propio país.

En su página oficial presenta el caso que ha traído ante los tribunales de nuestro país. El escrito se llama: "Tortura en la Ucrania ocupada: The Reckoning Project presenta una denuncia penal en la República Argentina".

Allí se explicita que The Reckoning Project se presentó con una de las víctimas de la tortura ante los tribunales federales de Comodoro Py. Se acusa a "funcionarios rusos identificados y no identificados y personas afiliadas" por cometer y facilitar la tortura.

El escrito dice que la persona denunciante aportó pruebas sobre cómo fue torturada, entre otras cosas, sometido a electrocución. Los apremios ilegales se dieron en el marco de las ciudades ucranianas que Rusia ha dominado en la ocupación iniciada en febrero de 2022. También cita que casos similares ya fueron documentados por organizaciones internacionales, entre las que cita a las Naciones Unidas.

ataque con misiles rusos y refugios.jpg Ucranianos se alojan en los refugios ante los bombardeos rusos (Foto: archivo).

Torturas en primera persona

El nombre del denunciante que llegó a la Argentina se mantiene en secreto. Pero ya declaró: “Soy uno de muchos. Muchas otras personas que conozco fueron sometidas a un trato aún peor. Quiero contarle al mundo sobre nuestro dolor. Estas prácticas continúan ocurriendo en los territorios ucranianos ocupados por Rusia”.

Nataliya Gumenyuk, periodista principal de The Reckoning Project, está en Buenos Aires y destacó el valor de esta presentación judicial para que llegue al mundo entero: “En los últimos dos años, nuestro equipo, que es relativamente pequeño, ha registrado más de cien testimonios de personas que fueron sometidas a torturas, algunas decenas de ellas electrocutadas de forma muy similar. Dado que incluso las Naciones Unidas observaron que Ucrania enfrenta una enorme carga de casos y recursos limitados, no podemos esperar que un sistema judicial sea capaz de lidiar con esa cantidad de crímenes”.

Uno de los abogados de la ONG señaló que “los crímenes internacionales pueden ocurrir en un Estado, pero a través de tratados internacionales, la comunidad internacional dejó claro que deberían ser una preocupación para todos los Estados".