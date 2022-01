Una dirigente mundial se quedó sin casamiento a causa de la pandemia: ¿Qué fue lo que pasó?

calle de auckland.jpg 9 casos de Ómicron elevaron al nivel rojo las alertas por la pandemia en Nueva Zelanda ( Foto: AP)

Solo 9 casos

En una conferencia de prensa, como ha hecho durante estos dos años, anunció un nuevo cierre para su país. Regresar al "código rojo" que impone el aislamiento cada vez que surgen contagios no esperados en ese país. Esta vez, los casos fueron detectados a tiempo, no como el anterior brote que causó un escándalo en el poder, porque las autoridades migratorias no identificaron los contagios en dos mujeres que volvieron de Inglaterra del entierro de su padre.

La ministra informó que se trata de 9 casos dentro de una familia, que viajó a Auckland, la ciudad más importante del país, para un casamiento, justamente.

aeropuerto cerrado.jpg El aeropuerto de Auckland se aprestaba a retomar las operaciones, pero seguirá cerrado (Foto: Archivo)

Casos aislados y confirmados

Acompañado por uno de sus ministros, Ardern dijo desde Wellington, la capital: "Nuestro plan para gestionar los casos de ómicron en la primera fase es el mismo que con delta, donde haremos pruebas diagnósticas, rastrearemos contactos y aislaremos casos y contactos con rapidez para frenar la expansión”. Lo mismo que aplicó cada vez que una ola de contagios llegó a ese país. Claro que la ministra no pierde el tiempo. Bastaron solo 9 contagios para elevar la luz del semáforo de seguridad a "rojo".

Esto implica que se vuelven a cerrar las fronteras. Justo cuando la aviación internacional se aprestaba a volver a incluir a Auckland como un destino importante. La oportunidad quedó diferida por la aparición de Ómicron.

la familia ardern.jpg Jacinda Arden, junto a su pareja, Clarke Gayford, tuvieron una hija en 2018, pero ahora que pensaban casarse legalmente, deberán esperan por la variante Ómicron. (Foto: Cuenta de Facebook de Jacinda Ardern)

Desde el fin de semana se impusieron restricciones en los desplazamientos, aunque acotados a movimientos entre ciudades. No alcanza el nivel de los cierres anteriores, en que Auckland, por ejemplo, mantuvo a 1.657.000 habitantes en sus casas salvo las tareas esenciales.

"El llamado 'nivel rojo' no es un confinamiento” remarcó Ardern. Por lo tanto los negocios podrán seguir abiertos y la gente aún podrá visitar a familiares y amigos y moverse con libertad por el país.

En cambo se limitará la asistencia a los eventos a un máximo de 100 personas vacunadas y se introducirá nuevamente el uso de barbijos en locales y en el transporte público.

jacinda ardern en la onu.jpg Jacinda Ardern con su pareja y su beba de solo 3 meses, en 2018 antes de hablar en la Asamblea de las Naciones Unidas (Foto: archivo)

Una boda postergada

Jacinda Ardern iba a casarse el próximo fin de semana con Clarke Gayford. Es su pareja desde 2013. En junio de 2018 nació su primera y única hija hasta el momento: Neve Te Aroha Ardern Gayford. La beba, cuando apenas tenía 3 meses incluso acompañó a su madre cuando habló en la asamblea de las Naciones Unidas.

Ahora, planeaban ser esposos legalmente, pero la variante Ómicron los obliga a esperar un poco más.

Lo que ocurre es que parece difícil cuestionar la estrategia tan dura que aplican los neozelandeses. Desde el inicio de la pandemia han tenido 15.625 contagios. Y solo 52 muertes.